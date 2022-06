El sindicato UGT anuncia movilizaciones por el “bloqueo” de la patronal a la subida salarial en la hostelería de Las Palmas

El sindicato UGT ha denunciado este miércoles el “bloqueo” de los empresarios hosteleros en la negociación del convenio del sector en la provincia de Las Palmas, que afecta a unos 60.000 trabajadores, y cuyo principal escollo son, según este sindicato, las subidas salariales planteadas.

En declaraciones a Efe, el asesor de UGT Canarias en la negociación del convenio de hostelería, Francisco González, ha detallado que iniciarán un calendario de movilizaciones debido al “estancamiento y el poco interés” que la patronal de hostelería manifiesta.

“Es uno de los convenios más importantes de Canarias. Los trabajadores no pueden seguir soportando el coste de la vida sin subidas salariales desde 2019. No queda otra que movilizarnos porque la patronal no acerca posturas”, ha lamentado el portavoz sindical.

González ha asegurado asimismo que no descartan ir a la huelga, si bien lo primero que está previsto serán concentraciones y protestas el día 11 de julio en las puertas del RIU Palace Maspalomas, y el 20 de julio frente al Hotel Costa Meloneras, de Lopesan, dos de los principales establecimientos hoteleros de la provincia.

La negociación estuvo paralizada, ha abundado el sindicalista, y se reinició en septiembre del pasado año. El sindicato solicita una subida salarial de 3% para el 2022, del 2,5% para el 2023 y del 2,5% para el 2024 siendo este último año con cláusula de revisión al IPC.

“No vamos a propiciar y dar visos de legalidad a volver otra vez a la precariedad existente anteriormente”, ha dicho González, quien ha insistido en que UGT no está dispuesta a firmar una subida de menos del 3% para el 2022 con una cláusula de revisión al año siguiente.

Ha remarcado, además, la necesidad de que al menos el 65% de los empleados sean de contratación indefinida, 10% fijos discontinuos de 9 meses y 10% fijos discontinuos de 4 a 9 meses de actividad. Esto, y los sueldos son, a su entender, “el principal escollo” con la patronal.

González ha recordado que la nueva reforma laboral establece un contrato de fijo discontinuo con 10 meses de trabajo y dos de inactividad, mientras que la patronal hostelera aboga por tener “más flexibilidad en ese aspecto”, con condiciones similares a las de la anterior reforma laboral.

El portavoz de UGT ha añadido que están obligados a “visualizar el malestar” ante la situación “insostenible” del sector, del que ha dicho que tiene “las plantillas muy mermadas, y no al 100%”.

“Falta el 20% de los trabajadores por contratar y no los encuentran porque no hay mano de obra. No hay profesionales que quieran trabajar en el sector por esa infravaloración de la hostelería por las condiciones. Los trabajadores no se quieren prestar a ello”, ha asegurado González, que ha denunciado la “sobrecarga de trabajo” que esta situación supone.

Por último, UGT ha remitido un escrito a la Patronal solicitando que en las próximas reuniones estén presentes la representación de las empresas y Asociaciones ligadas al sector para agilizar estas negociaciones.