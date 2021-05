Los sindicatos presionan para se mantenga al profesorado de refuerzo en Canarias: Anpe acude al juzgado y STEC anuncia movilizaciones

Los sindicatos presionan para se mantenga al profesorado de refuerzo en Canarias el próximo curso. Mientras que STEC ha anunciado en la mañana de este martes movilizaciones y la campaña "En la Educación Pública: #NiUnPasoAtrás", Anpe ha demandado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife la situación en la que se encuentran estos docentes contratados de refuerzo el pasado mes de septiembre. "La mayoría de estos profesores están ocupando plazas vacantes", recuerda su portavoz, Pedro Crespo, que añade que se les ha ampliado el contrato solo hasta junio, por lo que no podrán cobrar los meses de julio y agosto n prestar servicios como el resto del profesorado.

Crespo señala que desde Anpe se han presentado varias reclamaciones individuales de profesores afectados, pero ahora se ha decidido presentar esta demanda colectiva para que se vele por sus derechos. En este sentido, recuerda que los profesores de refuerzo COVID fueron contratados en septiembre hasta final de año, más tarde, prorrogados hasta marzo y ahora hasta junio. También insiste en que "no es una sustitución" lo que están realizando sino que se trata de plazas vacantes que la Consejería había previsto desde el principio de curso. "No se encuentran sustituyendo a ningún compañero, sino que forman parte de la plantilla de funcionamiento de los centros educativos, por lo que su relación laboral con la Consejería se extiende hasta el 31 de agosto del año siguiente, es decir, todo el curso", remarca el sindicato.

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha supeditado recientemente en el Parlamento de Canarias la renovación de los 2.500 docentes contratados este año a la evolución de la pandemia. Los sindicatos insisten en su importancia, sobre todo en Secundaria, para rebajar las ratios.

Elisabeth Pérez, del sindicato STEC, ha remarcado este martes en rueda de prensa que el alumnado con necesidades especificas educativas (NEAE) requiere de un aumento de la plantilla profesional ya que las ratios son elevadas y los orientadores realizan su trabajo de forma itinerante por los distintos centros educativos.

Otro de los portavoces del sindicato, Emilio Armas, ha recalcado que "no se trata de un gasto sino de una inversión" ya que la contratación de profesorado ha permitido obtener unos mejores resultados, en especial en Secundaria, con la bajada de ratios. Además, ha recordado que Canarias se encuentra aún con índices de abandono escolar temprano y fracaso escolar más elevados que en el resto del país. Lo mismo ocurre con el desarrollo de la educación de cero a tres años.

STEC subraya que no descarta ni acudir a la huelga o realizar concentraciones y otro tipo de acciones, aunque espera que la Consejería de Educación "sea sensible", recule y sí que garantice la continuidad de estos docentes. "No podemos volver atrás en algo que hemos mejorado", remarca el sindicato.