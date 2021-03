Ni sube ni baja: la incidencia del virus en Canarias sigue la estela nacional de estancamiento

La caída de los contagios en Canarias no solo ha bajado su marcha en los últimos días, sino que ha registrado un tímido repunte de la incidencia desde el pasado viernes, 5 de marzo. Así lo recoge elDiario.es, y detalla que, desde entonces, la incidencia acumulada (IA) a 14 días ha pasado de 109 a 110. A siete días, por su parte, no logra bajar de los 50 casos por cada 100.000 habitantes desde el pasado 22 de febrero. De esta manera, el Archipiélago sigue la estela del resto del país, que ha frenado su tendencia favorable tras la tercera ola de la pandemia.

En los gráficos realizados por elDiario.es, se observa cómo desde finales de enero los casos comienzan a bajar hasta casi mediados de febrero, cuando la curva se estanca, hasta la fecha. Si bien es cierto que estos días ya no es usual llegar a los 200 contagios diarios (la última vez, el 4 de marzo, con 211) lo cierto es que hay días en los que las Islas todavía siguen coqueteando más con esa cifra que con los 100. Este mismo lunes, los nuevos casos sobrepasaron los 150, la mayoría notificados en Gran Canaria, que también está experimentando un frenazo de su tendencia favorable desde su entrada en nivel 2 de alerta (riesgo medio).

Canarias no llega a controlar de todo el coronavirus, pero sigue siendo una de las comunidades que han sufrido menos el impacto de la crisis sanitaria en España. No obstante, no ocupa el primer puesto como sí lo hacía hace algunos meses, pues otras regiones han registrado un mayor avance de esta tendencia descendente en la IA, como Extremadura, La Rioja, Baleares o Castilla y La Mancha.

Si echamos un vistazo a los gráficos de cada comunidad, se observa que en la parte superior de cada uno de ellos aparece el porcentaje del pico. El de Canarias es el más elevado, con un 52%. Sin embargo, esa cifra no es alarmante, más bien, responde a la estabilidad en la que ha estado enmarcado el Archipiélago durante la crisis sanitaria.

Este 52% significa que la incidencia en Canarias ha caído en un 48% desde que alcanzó el pico de los casos. Pero, si las Islas están en una situación pandémica favorable con respecto a otros puntos, ¿por qué se aleja menos que otras regiones al pico? Lo cierto es que la incidencia en el Archipiélago, desde el comienzo, nunca ha sido alta, por lo que es normal que las cifras que se manejen no disten notablemente unas de otras. No es el caso, por ejemplo, de Extremadura, en cuyo gráfico se observa una subida explosiva durante el mes de enero, que después derivó en una pendiente casi en línea recta después de aplicar las medidas de protección anti-COVID en la región, lo que hace que su incidencia haya caído en un 98% desde ese momento. Sin embargo, los picos de casos en Canarias nunca han sido tan pronunciados y es por ello por lo que no se aleja tanto de sus peores cifras.