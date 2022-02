Sylvia Jaen: “Falta un clamor en el deporte exigiendo la dimisión del entrenador del Rayo Vallecano”

“Actualización, el club Rayo Vallecano sigue apoyando a un entrenador que jalea la violación”. Es un ejemplo de los tweets casi diarios que escribe la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaen, desde que se hicieran públicos los audios del entrenador del Rayo Vallecano femenino, Carlos Santiso, en los que animaba al cuerpo técnico a hacer una como “los de la Arandina” (jugadores que fueron condenados por agredir sexualmente a una menor). Jaen señala que lo que extraña es que “no haya un clamor de distintos clubes deportivos y distintos deportistas exigiendo la dimisión del entrenador”. Los mensajes enviados por el técnico “no están en el espacio de la opinión, están en el espacio de la ilegalidad”. Sobre la decisión del equipo de mantenerlo en su puesto añade que lo que se está fomentando es “una cultura de la violación y eso creo que es desde instituciones que trabajamos la igualdad y el respeto a la diversidad seriamente preocupante”.

Los aficionados del Rayo, ante la polémica machista: "No creo que las jugadoras se sientan seguras"

La viceconsejera sostiene que con esta decisión se está señalando a las mujeres “dónde está su hueco” y “le está diciendo a toda la diversidad, ponte en la lista, en el vagón de cola”. Jaen lo compara con otro tipo de declaraciones hipotéticas que hubiera hecho el técnico y se cuestiona qué hubiera pasado entonces. Por ejemplo, considera que si el entrenador hubiera hablado de canibalismo e incluso si hubieran dicho que los colores del escudo no le gusta cómo combina estéticamente no estaría siendo entrenador del club. En cambio, “si anima a violar a una mujer se justifica en que se está esperando por un informe técnico”. “Esto es una cuestión de valores y si tu permites que con esto se “bromee” (como justificó el entrenador) es que están proyectando cuál es el espacio de las mujeres en el fútbol”.

En cuanto a si es necesario hacer más pedagogía sobre qué es el machismo, puntualiza que no cree que estemos en un momento en el que falte información, “ni siquiera marco legal, lo que nos hace falta es cumplimiento de la legalidad que para eso están las leyes, que generan pedagogía social cuando cumplen su función que es la de ponernos el marco del respeto”. En este caso, cree que mientras el entrenador no cambie su opinión lo que está es “en contra de la legalidad que hemos establecido como un estado democrático”. Además, compara este caso con otro reciente, el del director deportivo del Ajax, Marc Overmars, destituido por el equipo por acosar a compañeras.

Por otro lado, insiste en que estos comentarios no representan a la España actual y que no pueden tener cabida y cuestiona cómo es posible que este país tenga a la mejor futbolista del mundo y luego se produzcan estos comentarios. “La agresión a las mujeres no puede seguir condicionando parte de nuestra vida”, insiste, para añadir que también ocurre con otro tipo de discriminaciones, si además de mujeres añadimos otras discriminaciones lgtbfóbicas o racistas. “No es casual que el mundo del deporte no haya salido a rebatir esto en masa, por eso tenemos el machismo que tenemos, el racismo y la lgtbfobia” y recuerda que el “machismo es la base de las demás discriminaciones, no es una más”.

La Estrategia Canaria de Transición Igualitaria

Desde la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad se ha fomentado la estrategia canaria de acción igualitaria y una de las líneas de acción es directamente con el deporte. “Trabajamos en estos momentos con las diez federaciones que más licencias deportivas tienen, por la representatividad que tienen”, apunta. “Cuando hablamos de igualdad y respeto a la diversidad hablamos de la transmisión de valores en el deporte y en estos momentos estamos trabajando con las estructuras de las propias federaciones que creemos que es donde hay que poner el foco” ya que son quienes diseñan, planifican, reparten el presupuesto, convocan las competiciones… y es básico que entiendan qué es trabajar en igualdad y respeto a la diversidad.

Jaen subraya que ya existen iniciativas del tercer sector, cabildos, y algunos municipios o el propio Instituto Canario de Igualdad que en algún momento ha trabajado con algún club pero no trabaja con la estructura federativa y “aquí es donde nosotros ponemos el marco”. Señala que la estrategia es un plan de acción a 16 años y los primeros después de trabajar con las federaciones se pasará a trabajar la igualdad y la diversidad con las entrenadoras y entrenadoras, la estructura arbitral y con quienes practican el deporte. Se trata además de una estrategia que en esta comunidad han firmado las federaciones de fútbol, baloncesto, vela, esgrima, natación, surf, atletismo, lucha canaria, entre otras que se sumarán en breve.

El objetivo de esa estrategia igualitaria es conseguir una Canarias libre de miedos de aquí a 16 años. Se basta en distintos ejes y el primero de ellos es planificar y contar con análisis, desarrollando políticas públicas adaptadas a cada una de las islas en colaboración con las dos universidades públicas. El segundo eje es formar, es decir, ofrecer recursos de forma profesional a los trabajadores de la administración pública, de educación y empleo. Implementar es el tercer eje que se refiere a cambiar los formularios, los registros e imagen de todo el Gobierno de Canarias. El cuatro y último eje es comunicar, apartado que pretende avanzar hacia una forma más inclusiva la manera en la que habla y piensa la sociedad pues, a juicio de la viceconsejera, "el lenguaje estructura el pensamiento".