Jugadoras, afición e instituciones claman contra el entrenador del Rayo femenino tras sus palabras machistas

"Nos falta hacer como los de la Arandina, que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris y cargárnosla todos juntos". El nuevo entrenador del equipo femenino del Rayo Vallecano, Carlos Santisa, envió este mensaje de audio a un grupo de Whatsapp que compartía con el cuerpo técnico de su anterior equipo, hace cuatro años. Sus palabras, que se han hecho públicas y que él mismo ha reconocido, han levantado un enorme revuelo, también en la afición del Rayo y entre sus jugadoras, y en el propio Consejo Superior de Deportes.

"Reprobamos y rechazamos estas declaraciones por ser contrarias a la dignidad de las mujeres y que son de una gravedad que no es aceptable en ningún caso", ha dicho la plantilla del equipo femenino en un comunicado. "Como trabajadoras y profesionales del fútbol vamos a ser beligerantes contra expresiones de esta índole. Queremos dejar claro que si estas palabras hubieran correspondido a unos hechos, nosotras lo hubiéramos denunciado de forma inmediata ante la autoridad judicial", prosiguen.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) va a llevar el asunto a la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad del Rayo Vallecano, "para que se actúe en defensa de la dignidad de unas profesionales que lo siguen demostrando día a día".

La AFE también ha emitido un comunicado para reprobar las palabras del técnico: "Entendemos que son unos comentarios que no se pueden tolerar cuando hablamos de un técnico que ha sido contratado para dirigir los destinos de un equipo femenino. AFE condena cualquier tipo de discurso o comportamiento de ese tipo, ya sea dirigido tanto a hombres como a mujeres".

Por su parte, Carlos Santino ha hecho público un comunicado en el que pide perdón por el mensaje. "Quiero dejar públicamente constancia de mi profundo arrepentimiento por la desafortunada , y de muy mal gusto, broma machista imperdonable", asegura el entrenador, que recuerda que el mensaje se produjo en el ámbito privado hace cuatro años. "A veces uno hace comentarios sin mala intención pero cuando uno los escucha dice: esto es impresentable".

Santino agradece al Rayo Vallecano haber aceptado sus explicaciones y sus disculpas por un audio que "en absoluto refleja mi forma de ser ni mis valores" y del que, subraya, se arrepiente y se siente avergonzado. Esa actitud de comprensión, asegura, está impidiendo que se "derrumbe como ser humano". El técnico subraya que no cuenta con antecedentes penales de ningún tipo y que lleva quince años formando a jóvenes futbolistas "de manera intachable".

"Por ello, ruego y suplico a toda la opinión pública que intenten concederme el perdón que ya me ha concedido el Rayo Vallecano para no ser destruido como ser humano", señala Santino. El equipo ha mantenido al entrenador en su puesto, una decisión muy criticada. El Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha expresado en redes: "No puedo entender por qué en el Rayo Vallecano se produce una contratación que sonroja y que es lo último que merecen nuestras mujeres futbolistas", ha dicho Franco en redes sociales. Franco ha calificado las palabras de Santino como "nauseabundas, indignas y terroríficas".

La Federación de Peñas del Rayo ha pedido a la directiva que rectifique la decisión de contratar a Santino, "cuyo pensamiento está en el polo opuesto de lo que representan nuestros valores". "En su día nos opusimos al fichaje de un nazi, hoy lo hacemos ante el de un machista degenerado. Ni las ideas de uno ni los actos del otro representan en nada los valores de la Franja, por lo que esperamos que sea destituido y no ensucie más el nombre de nuestro Club", decía en Twitter otra agrupación de la afición, la Plataforma ADRV.