Soy una tía con suerte. Por muchos motivos, pero en este momento lo pienso porque, de vez en cuando, tengo la oportunidad de conocer y charlar con mujeres interesantísimas, hacerles preguntas, escucharlas... Esta vez lo he hecho con Wendy Brown, una pensadora que hila neoliberalismo, democracia, feminismo, crisis climática, extrema derecha, izquierda desorientada...

No es una entrevista ligera, pero creo de verdad que merece la pena leer lo que Brown tiene que decir. Te destaco dos cosas:

Brown es experta, entre otras cosas, en políticas de la identidad y ya sabemos que eso ha traído muucha cola en la izquierda en los últimos años. Hay quien dice que el error de la izquierda ha sido centrarse demasiado en esos temas y demandas. Ella responde: “Lo que olvidan es que uno puede empezar con el género o la identidad o con el antirracismo y crear desde ahí todo un análisis social que incluya una crítica clara del capitalismo, el colonialismo, el cambio climático...”.

Habla también de ese debate sobre el sujeto y las preocupaciones del feminismo. Porque hay quien considera que hablar de vivienda o de precariedad desde el feminismo es 'cargar' al movimiento con asuntos que no le corresponde liderar: “Meter las intersecciones en una jaula neutraliza los movimientos sociales, hace que los asuntos se conviertan en problemitas locales y elimina la posibilidad de una visión mucho más amplia de un mundo mejor, con mayor igualdad, más sostenible y libre para todos”.

Y hasta aquí mi lobby para que te leas la entrevista.

Un año sin Mari Carmen

Este caso es una tragedia y también un ejemplo de lo complejo que puede ser para una mujer denunciar situaciones de acoso en contextos laborales. Hablo de lo sucedido con Mari Carmen, la trabajadora del CSIC que desapareció en un buque hace ya un año y que había señalado a un compañero por acoso, pero también por agresión sexual. Puede que hayas visto o escuchado hablar del tema en el programa de Salvados de este domingo pasado, pero te dejo aquí los links a los trabajos previos de compañeras de El Faro de Vigo y de Público, que estuvieron indagando en el asunto desde hace meses. Hace tiempo hablé con varias personas acerca de este caso pero no terminé de rematar la historia y ahora, cuando se cumple un año, he escrito un reportaje largo contando los entresijos del asunto y los puntos oscuros que quedan por esclarecer. Lo tienes en el link de abajo.

La vuelta al cole de la que hablamos tanto en septiembre no existe para las niñas afganas. La reportera de RTVE Ebbaba Hameida ha hecho esta pieza que recoge el testimonio de tres mujeres, una de ellas retó el veto talibán.

que recoge el testimonio de tres mujeres, una de ellas retó el veto talibán. Menopausia y goce. La periodista argentina Silvina Molina ha ganado el Premio Regional de Periodismo de Salud de las Mujeres por este reportaje sobre “agitar” el viento caliente de la menopausia.

sobre “agitar” el viento caliente de la menopausia. Los casos de violencia machista son abrumadores. Siempre intentamos ir más allá de los casos en sí, ver qué falla, qué se puede hacer mejor, explicar lo que sucede... Mi compañera Marta Borraz ha buceado en la memoria de la Fiscalía y ha encontrado puntos que hablan de la falta de recursos, de la sobrecarga de los y las profesionales, o de la falta de las unidades de valoración integral forense. Aquí su artículo.

Un apunte final

¿Utilizas succionadores de clítoris? El famoso Satisfyer pero también muchos otros modelos que han aparecido. Me interesa tu experiencia, si ya antes usabas vibradores o no, si este tipo de juguetes te ha abierto un mundo nuevo, si te ha ayudado a algo... Y si eres hombre, ¿te has sentido pelín amenazado en algún momento o te ha servido para focalizarte más en dar otro tipo de placer?

Es para una cosita que estoy preparando. Contadme que yo soy una tumba... ¡salvo en los artículos y con nombres de pila!

Ana