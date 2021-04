Televisiones nacionales entrevistan al exjefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, investigado por acoso sexual a menores, para informar sobre la desaparición de dos niñas en la isla

Santiago Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Tenerife y exjefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, recientemente acusado por supuestos casos de acoso a menores, ha sido entrevistado este jueves en el programa de Ana Rosa en Telecinco en relación a la desaparición de un hombre y sus dos hijas, después de que la asociación de voluntarios a la que pertenece diera la voz de alerta.

Martín ha sido señalado por varios jóvenes de Protección Civil, algunos menores de edad, y antiguos compañeros suyos, como presunto acosador. Así se desprende de un informe elaborado por una empresa especializada en clima laboral y encargado por técnicos de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo el gobierno de la socialista Patricia Hernández en 2019, y en el que varios miembros del grupo de voluntarios de la capital isleña ofrecieron su testimonio declarando supuestos episodios de acoso sexual. Entre ellos figura el de un joven, ya mayor de edad, que sostiene que el que era jefe de Protección Civil se insinuaba cuando iban en su coche con comentarios como "si tú me la mamas a mí y yo a ti, eso es cosa de dos". Este joven asegura que, cuando era menor, "algunas veces me tocaba el pene y me decía: “¡Ay!, cómo la tiene”.

A propuesta de los redactores de dicho informe, el asunto fue puesto por la anterior Corporación (PSOE-Ciudadanos) en manos de la Fiscalía, que interpuso la correspondiente denuncia, que tramita el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. Ya han empezado a declarar las presuntas víctimas.

La destitución de Santiago Carlos Martín al frente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife, que ocupaba desde 2017, tuvo lugar antes de que se realizara este informe. No obstante, los rumores acerca de su figura en el cuerpo de voluntarios aceleraron su despido, pese a las protestas de ediles de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, tal y como apuntó a Canarias Ahora el Concejal de Seguridad de entonces, el socialista Florentino Guzmán.