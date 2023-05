UGT critica la huelga de médicos convocada para este viernes en Canarias por un solo sindicato: “No se entiende”

Este viernes, 19 de mayo, los médicos de Canarias están llamados a secundar una huelga indefinida convocada por un único sindicato, el Sindicato Médico Canario (CESM). Sin embargo, el resto de organizaciones, que además representan a la mayoría de estos profesionales, no la secunda. El delegado de UGT Canarias para Sanidad, Francisco Bautista, ha criticado la postura de este único grupo: “No se entiende”, ha dicho en una entrevista este viernes en Ser Las Palmas.

El portavoz sindical ha explicado que CESM es minoritario en la Mesa Sectorial de Sanidad (donde todos los sindicatos están negociando con la Consejería una mejora de sus retribuciones) ya que solo representa a un 20% de los facultativos especialistas de área, de un total de 6.000 profesionales. El resto de organizaciones representa, por tanto, al 80% restante, además de a otros profesionales de la sanidad canaria que no son facultativos especialistas.

Bautista ha señalado que durante esta negociación todos los sindicatos, incluido CESM, firmaron hace dos semanas un acuerdo con el Servicio Canario de la Salud (SCS), pero solo tres días después, este sindicato, en solitario, dijo estar en contra de lo rubricado y convocó de nuevo la huelga, que había sido aplazada a principios de este mes. Además, este sindicato dijo que dejaba de considerar interlocutora válida en la negociación a la directora del SCS, Elisabeth Hernández, y que solo se sentaría con el presidente del Gobierno canario.

Ante este cambio de postura, el dirigente regional, Ángel Víctor Torres, recordó que había que respetar lo firmado. “Hay una mesa sectorial donde todos los sindicatos, menos uno, dicen que todos los puntos se están cumpliendo, por lo que no se entiende esta situación provocada por un sindicato específico”.

“Una pataleta por intereses partidistas”

En esa misma línea se ha expresado este viernes Francisco Bautista, que ha coincidido con el presidente en que la huelga carece de sentido cuando se está llevando a cabo una negociación para “atender las demandas de los profesionales y la población”. Bautista ha explicado que CESM pretende negociar en solitario unas condiciones distintas para ese 20% de médicos a los que representa, pero que su organización, UGT, y las demás sentadas en la Mesa Sectorial, están negociando mejoras para todas las categorías profesionales, ya que llevan “desde 2012, con el decreto de Mariano Rajoy que decía que no se podían subir salarios dentro del Sistema Nacional de Salud”, sin aumentos en las retribuciones. Por eso, insiste, “no entendemos esta postura”.

“Esto es una pataleta del algunos que ya no tienen protagonismo en la sanidad pública canaria, porque este sindicato ni siquiera tiene la representatividad suficiente dentro de la Mesa Sectorial. Es una pataleta de última hora, por intereses partidistas de algún partido político, y de alguna vinculación en la isla de Gran Canaria con algún médico que está en el hospital del Doctor Negrín No entendemos cómo se puede firmar este acuerdo, que es muy bueno para todos los trabajadores, más de 34.000, de la sanidad pública cuando ayer salió por fin que se van a consolidad, con contratos interinos a más de 7.000 trabajadores; estamos negociando aún las retribuciones y otras cuestiones importantes de la atención primaria, cuestiones importantes para la población, que es lo esencial en estos momentos, y por eso no entendemos que tres días después de firmar se pongan a llorar porque ya no les gusta”, ha sentenciado.

“No es una huelga política”

El Sindicato Médico de Canarias ha negado este viernes que su huelga responda a intereses políticos, por la cercanía a las elecciones autonómicas, y ha apuntado que uno de los motivos que les lleva a ejercer este derecho es que las retribuciones en el archipiélago están “a la cola de España”.

En declaraciones durante una protesta de más de un centenar de facultativos frente a la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Sindicato Médico de Canarias, Álvaro Morales, ha pedido un cambio en el modelo del Servicio Canario de Salud (SCS) que evite, entre otras cuestiones, el “éxodo” de médicos a otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales.

“Mantendremos esta huelga hasta que el presidente del Gobierno de Canarias -Ángel Víctor Torres, del PSOE- nos llame y se siente con nosotros a negociar porque las conversaciones con la Consejería de Sanidad han llegado a un punto muerto”, ha subrayado Morales, que ha insistido en que la huelga no tiene color político y que, a nivel nacional, se han manifestado en comunidades autónomas con distintos gobiernos.