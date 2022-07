Universidades con pocos recursos y monocultivo turístico, la combinación que lastra el empleo juvenil en Canarias

El 89% de los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en Canarias no tiene ningún tipo de titulación que le cualifique para una profesión en el mercado laboral. Así lo explica Dunia Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo, en Informe Trópico de Radio Televisión Canaria. Señala que también hay personal “cualificado y sobrecualificado”, que cuenta con titulación universitaria o máster pero que ahora mismo en Canarias no encuentra su hueco laboral “porque la actividad económica está focalizada en el turismo y la construcción”, pero añade que también es cierto que “muchas profesiones no se desarrollan porque no hay personas formadas para esa cualificaciones”. Y destaca un dato: por cada universitario se necesitan diez operarios y pone como ejemplo el sector de las energías renovables. La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, también remarca que “los titulados universitarios son los que mejor empleo tienen, cualificado y remunerado” y es por ello que niega la pregunta que titula este capítulo del programa: ¿Es la universidad una fábrica de parados?

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que la escasa financiación coloca en una situación de desventaja a las universidades canarias y que, pese a ello, se encuentran entre las 1.000 primeras de todos los rankings. Canarias Ahora publicó que esta universidad necesita necesita hacer fija a un 10% de su plantilla investigadora para cumplir con la ley. Serra reconoció que la ULPGC no cumple con los criterios del Ministerio precisamente por el número de contratos parciales, lo que impide que dediquen mayor tiempo a la investigación. De hecho, la alta temporalidad docente es uno de los principales problemas reflejados en el informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) en el que se especifican qué requisitos incumplen las universidades para ser consideradas como tal según el nuevo decreto. En concreto, en este centro el 50,6% de la plantilla docente investigadora es temporal, cuando la norma fija actualmente un máximo del 40%.

La Universidad de La Laguna, por su parte, sí que cumple con los requisitos establecidos, tanto con la oferta docente mínima exigida, con la actividad investigadora, (8,6 publicaciones en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo) y con plantilla docente dedicada a la investigación (no llega al 30% de la temporalidad de la plantilla investigadora) y cumple con un 73,3% en el apartado de los sexenios. En la actualidad, también los cumple según la legislación vigente.

Sobre la calidad educativa han dialogado precisamente estos dos rectores en Informe Trópico, donde además han escuchado las inquietudes y demandas de cuatro alumnos y alumnas. Serra ha insistido en que la Universidad de Oviedo, con 20 mil alumnos cuenta con 220 millones de euros de presupuesto, mientras que la de Las Palmas con el mismo número de estudiantes, dispone de 160 millones de presupuesto. “Es evidente que es una diferencia abismal”, ha remarcado. En lo mismo ha coincidido Aguilar, que apunta que la infrafinanciación de las dos universidades canarias “es histórica”, en 2022 el incremento de nuestro presupuesto fue del 0,63% lo que afirma que no les permite ni abordar el incremento de los salarios. Sobre la situación de la plantilla se ha pronunciado Antonio Rodríguez, presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador ULPGC, que recuerda que los docentes tienen una media de 60 años, por lo que en cinco años perderán unos 500.

Nerea García, Echedey Nuez, José Carlos Cabrera y Zuleima González, estudiantes de diversas especialidades han puesto de manifiesto que aún existen deficiencias como problemas en infraestructuras, falta de materiales en algunos grados o incluso la falta de vida en los campus universitarios. Sobre el hecho de que los universitarios tengan menos tasa de desempleo, García apuntó por ejemplo que “la inserción laboral no es que entres a trabajar en cualquier empresa que no sea de tu rama de conocimiento”. También se hizo referencia a la necesidad de aumentar las plazas en aquellas carreras más demandadas.

El director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria, Saturnino Martínez resaltó que hay ocasiones en las que una titulación puede tener mucha demanda y el nicho laboral es muy pequeño y que hay una serie de males que dificultan la colaboración entre universidades y empresa privada como la lejanía o la dificultad de movilidad, que hace que el vínculo entre empresas, agentes sociales y universidad no genere las mismas posibilidades de Canarias que en Madrid o Bilbao, donde existe un sector industrial fuerte y un sector de negocios más competitivos.

El consejo de los influencers a los jóvenes

Informe Trópico pidió a varios influencers que dieran consejos a los jóvenes que recientemente se han enfrentado a las pruebas de la EBAU y a aquellos que no saben a dónde dirigir su futuro. Javier Santaolalla, Quantum Francture, La Hiperactina, Aythami Soto,Jordi Pererira y a gata de Schrodingër han tenido diferentes caminos pero en general coinciden en que las personas deben centrarse en lo que les gusta y la vida llevará por diferentes caminos.

La directora del Servicio Canario de Empleo destaca, por su parte que el 80% de los futuros empleo no están inventados. En este sentido, enumera los sectores emergentes, basados en la “economía de los colores”: la azul, con toda la actividad vinculada con el mar, puertos y ocio marítimo; la verde, vinculada a energías renovables; naranja, de la industria creativa o la plateada, servicios a personas mayores. Así mismo, destaca que hoy día lo que más se tiene en cuenta a la hora de una entrevista de trabajo es que el candidato o candidata tenga habilidades sociales como que sepa trabajar en equipo, empatía, creatividad… Rodríguez concluye que de media una persona cambia de trabajo 11 veces en su vida y que las personas estudien lo que les gusta y apasiona.