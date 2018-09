Un vecino de Agaete iniciará una huelga de hambre en contra del macromuelle

Antonio Hernández, un conocido vecino de Agaete, ha decidido iniciar una huelga de hambre el próximo 16 de septiembre en el actual muelle del municipio en señal de protesta por la decisión del Gobierno de Canarias de seguir adelante, haciendo oídos sordos a la voz del pueblo, con la ampliación del actual puerto de la villa marinera. “Estoy harto de la basura en los barrancos de La Aldea y el Risco y estoy en contra de que se echen escombros al mar”, condena Hernández.

La idea de la ampliación del muelle de Agaete se forjó hace más de una década. Ya desde entonces surgió el debate entre administraciones públicas, empresarios y ciudadanos sobre la necesidad real de la obra. En noviembre de 2017 el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, aseguró que adjudicaría las obras en el primer trimestre de 2018. Finalmente fue en junio.

El rechazo ciudadano contra el macromuelle ha aumentado exponencialmente. Se ha creado incluso el colectivo Agaete Sin Macromuelle, apoyado por importantes asociaciones ecologistas de la isla. El propio ayuntamiento se ha unido a esta oposición después de que el Gobierno central y el canario negaran al pueblo el derecho a decidir.

Proyecto de ampliación del Puerto de Las Nieves Canarias 7

En los últimos meses la plataforma ha organizado charlas, encuentros, manifestaciones y hasta una macroconga. Ahora, Antonio Hernández, fundador y presidente de la Asociación Bioagaete Cultural y Solidario, se ha dispuesto a hacer una huelga de hambre dejando claro que “no es una burla ni un paripé”. “Voy a estar dos o tres días con mi cuerpo y mi mente en un sitio a la intemperie”, explica.

El activista afirma que “Agaete no está en contra de la carretera de La Aldea”, pero sí de que se echen escombros al mar, defendiéndose de diversas críticas que ha recibido. “Yo soy de El Risco y sé lo que hace falta una carretera, me he tenido que buscar la vida para salir de mi barrio teniendo la carretera cerrada por un lado y por el otro”, asegura. Hernández considera que su pueblo no tiene que convertirse en el lugar donde echar “la basura del mundo”. Convencido de que aprovecharán los escombros del túnel de Faneque para levantar el dique en el Puerto de Las Nieves, como aseguró el consejero de Obras Públicas a Canarias Ahora, resalta que en la isla hay otras formas de gestionar dichas rocas. “Se puede llevar todo a una machacadora, la más cercana está a sólo unos seis kilómetros, y aprovechar los áridos para las obras en la carretera”.

Hernández reprocha que la respuesta a la obligación europea para fomentar la libre competitividad del muelle sea una obra tan ostentosa en las aguas de su municipio. “¿Por qué no comparten el muelle Fred Olsen y Naviera Armas?”, se pregunta. Aunque considera que “hay muchas maneras de explotar el muelle que tenemos” y propone que se use “como muelle para yates, veleros y embarcaciones recreativas con personas que de verdad quieran visitar Agaete y dejar dinero en los negocios del pueblo”.

“El muelle actual se hizo para proteger a los marineros, como refugio pesquero, después de unos años se metió Fred Olsen y pagó un dinero para que se pudiera terminar el muelle y aprovechó su jugada”, detalla el agaetense. “Ahora con la excusa de la libre competencia quieren meter a Armas”, critica. “Al final meten dos navieras y después dirán, mira: como en Las Palmas hay muchos contenedores los ponemos en Agaete”. “Armas ya está haciendo el viaje desde Las Palmas a Tenerife directamente ¿para qué viene a Agaete haciendo a los pasajeros coger 30 o 35 minutos de coche o de camión pudiendo hacer esos 30 minutos de más en el agua y salir directamente desde la capital?”, se cuestiona.

Antonio Hernández está decidido. El día 16 de septiembre, coincidiendo con el día de su cumpleaños, comenzará la huelga de hambre con el objetivo de hacer una “pequeña lucha por el medioambiente”. “Voy a hacer presión y desde algún sitio del Gobierno me verán”. Confiesa que su cometido no es contra los políticos, sino en contra del modelo que quieren implantar, “hay un modelo sostenible en Canarias, no como el que ellos nos quieren vender”, y recuerda que en el municipio palmero de Tazacorte se gastaron 99 millones de euros “para que vinieran los políticos en un barco y ya está”.

“Mi palabra no es solamente ‘macromuelle no’. Mi palabra es sí al modelo sostenible, si a la sostenibilidad de Gran Canaria, si al futuro de Agaete, si a Salvar Agaete”, sentencia.