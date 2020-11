VÍDEO | El alumnado de arquitectura de la ULPGC, sin tutores para su proyecto final de carrera: “Tememos perder la beca”

El alumnado de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sigue sin tener asignados docentes que tutoricen sus proyectos finales de carrera casi dos meses después de que comenzaran las clases, una situación que han puesto de manifiesto varias veces pero que no se ha solucionado. Se trata de un trabajo que habilita para poder obtener la titulación y cuya primera matrícula cuesta 439 euros. El primer plazo para entregar una de las partes del trabajo es en marzo y la primera de las convocatorias oficiales en junio, por lo que el estudiantado que ha solicitado beca para sus estudios teme perderla si no cumplen con el plazo establecido.

Los estudiantes se han concentrado este jueves por la mañana frente al Rectorado de la ULPGC en Vegueta, donde han gritado consignas como: "Nuestra carrera queremos terminar” o "menos mentiras, más soluciones”. Hasta el lugar donde se manifestaban se ha acercado el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la universidad, Antonio S. Ramos Gordillo, que ha pedido "tiempo" a los estudiantes y ha garantizado que el rectorado ya trabaja para que el alumnado cuente con más tiempo para presentar su trabajo debido a los retrasos por los que se han visto afectados y así no haya riesgo de que puedan perder la beca. Hubo momentos de tensión ya que el alumnado insistía en que no aceptaría "más mentiras" y la madre de una alumna afectada también insistió en que quieren "gestos y no palabras".

La falta de tutores afecta a 124 alumnos y alumnas que se han matriculado este año en el proyecto final (PFC). Susana es una de las estudiantes que sí que tiene tutor asignado desde el año anterior pero que se ha sumado a la concentración ya que considera que no es justa esta situación para los estudiantes. "¿Qué pasa con nuestro tiempo?" Otro de los asistentes señalaba que hasta que en estos meses se han producido varias reuniones pero a los alumnos nadie les ha comunicado ningún avance.

¿Por qué no hay tutores?

El problema se remonta a abril de 2019, cuando se aprobó el nuevo reglamento de los proyectos fin de carrera. José Medina, uno de los estudiantes afectados por la falta de tutor, señala que desde entonces se ha producido "una guerra interna" en la escuela ya que no todos los profesores están de acuerdo. El reglamento ha empezado a implantarse este curso y asegura que además de la falta de asignación de tutores, "los alumnos que están en segunda matrícula sí tienen un profesor asignado y han empezado su proyecto fin de carrera en el amparo de un reglamento que este año cambia" y se ven afectados por dichos cambios también.

Además, el alumnado entiende que la escuela de Arquitectura requiere de una mesa de debate para sentar las bases sobre qué esperan de este grado, hacia donde va la escuela, el perfil de arquitecto que tiene que promover, cuales son los criterios para homogeneizar la elaboración del elemento habilitante.... algo que Medina insiste en que no se ha producido.

El vicerrector de Estudiantes ha insistido en que la dirección de la Escuela de Arquitectura cambió esta misma semana ya que se han celebrado elecciones recientemente y añadió que el nuevo equipo se ha comprometido en que solucionará el problema. "Hemos pedido tiempo porque es un problema concreto de la Escuela de Arquitectura, nosotros (el Rectorado) hemos canalizado la información, tomarán actuaciones en la escuela y nosotros estaremos en esa conversación con la nueva dirección del centro", apuntó.

En cuanto a los posibles problemas que se generen con las becas ha insistido: "Nosotros eso sí lo tenemos muy claro, tendrán que tener más espacio para acabar el PFC en este curso y que no influya respecto a las becas", afirmó.