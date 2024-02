Las viviendas canarias de promoción pública no tienen el material que pudo agravar el incendio de Valencia

Las viviendas canarias de promoción pública no tienen el material que agravó el incendio de Valencia, en el que han muerto diez personas. Así lo asegura la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que recuerda que desde el año 2006 entró en vigor el Código Técnico, que exige la utilización de materiales aislantes y lo normal es utilizar lanas de vidrio o espumas de poliuretano que son totalmente incombustibles o ignífugas.

Las casas construidas antes de 2006 no requerían de aislantes térmicos ni acústicos en Canarias, explican desde la Consejería.

Sobre viviendas particulares y edificios, no hay datos que nos permitan conocer si suele emplearse el poliuretano en las fachadas. Desde la asociación de empresarios de la construcción de Las Palmas destacan que no tienen datos y que no entrarán a valorar lo ocurrido en Valencia, puesto que hay que esperar a las investigaciones pertinentes, además de que desconocen la ficha técnica de ese material, quién lo ha instalado y cómo.

Según recoge eldiario.es, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica (COAT) de València ha pedido este viernes “cautela y prudencia” respecto las valoraciones de las causas del incendio. A falta de las conclusiones de la investigación técnica, el COAT asegura respecto a las llamas que “su extraordinaria velocidad de propagación y la observación del comportamiento del fuego parecen indicar a priori que han influido las características de la fachada junto al viento imperante”.

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València (Cogitival), Esther Puchades ha matizado este viernes que se tratara de poliuretano, el primer material que aventuró, y ha asegurado que la fachada, en todo caso, tenía componentes plásticos.

La Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido (IPUR) ha asegurado este viernes que “no hay evidencias de que el poliuretano formara parte de la fachada ventilada del edificio”.