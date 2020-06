Los canarios podrán viajar entre islas sin justificante a partir de la semana que viene

El Gobierno de Canarias prevé que la movilidad entre islas sea libre a partir de la próxima semana, mientras que la llegada de turistas al archipiélago no se producirá hasta el mes de julio.



El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha dicho, en la comparecencia posterior del Consejo de Gobierno, que durante el mes de junio se determinará el proceso que deberán seguir los turistas que viajen a Canarias para garantizar que no padecen COVID-9.



Respecto a la movilidad entre islas, Pérez ha explicado que el cambio principal será que los viajeros ya no tendrán que justificar el motivo de su traslado y ha apuntado que el Gobierno canario mantendrá por ahora los controles que se realizan, entre ellos, la toma de temperatura a los viajeros.



Se ha referido también a la intención de Aena de instalar un sistema de control termográficos en los aeropuertos y ha señalado que los cambios de fases de la desescalada obligan a las administraciones a mantener la atención en que todo el proceso se produce sin incidencias.