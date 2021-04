Atraca a punta de cuchillo y con un palo una popular pizzería en Las Palmas de Gran Canaria

Txema Carrillo, propietario de la pizzería La Candella, ubicada en el número 18 de la avenida Primero de Mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha interpuesto una denuncia este mismo jueves tras ser víctima de un atraco a punta de cuchillo cuando se disponía a cerrar su local. Tal y como narra el afectado a este periódico, según establece la normativa COVID para el nivel 3 de alerta, los restaurantes deben cerrar al público a las 22.00 horas, no obstante, los empleados pueden seguir trabajando en su interior para preparar la comida que pidan sus clientes para entregas hasta las 00.00 horas. En estas se encontraba Carrillo este miércoles, preparando los pedidos, hasta que a las 23.43 horas se dispuso a cerrar el establecimiento, que no lleva un año desde su apertura en julio de 2020.

Justo a esa hora, un hombre se acercó al local armado con un cuchillo y un palo para atracarle. Tras amenazarlo, el delincuente logró entrar en el establecimiento y amedrentar a Txema y a su cocinero para que le entregaran la caja que habían logrado hacer en el día, relata el propietario a este periódico. "Mi compañero salió en mi defensa, pero en seguida le amenazó con el cuchillo. Tuvimos que encerrarnos en un cuarto", cuenta. Desde allí logró llamar a la policía mientras escuchaba cómo el ladrón arrancaba la caja registradora y huía con ella de la pizzería. "Lamento la mala gestión de los cuerpos de seguridad, tardaron en contestarme y la patrulla llegó demasiado tarde", protesta.

No es el único que ha sufrido un atraco en esta calle. El sábado pasado a las 6.00 horas de la madrugada, el bazar que se encuentra a su lado también sufrió un robo con violencia. "No nos queda otra que seguir adelante, pero nadie me asegura que esto no vuelva a pasar esta noche", confiesa preocupado.

Cada euro que recauda es fundamental para su negocio, dice. "Esto es un varapalo para la economía del restaurante que abrimos con mucha ilusión en julio. Nosotros mantenemos a todos nuestros empleados en nómina, por eso, cada euro es importante. No sé cómo arreglaremos esta situación", concluye.