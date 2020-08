Pierde el control del coche y se lleva por delante una farola y una palmera con sus hijos a bordo en la capital grancanaria

El conductor de un coche, con su pareja y sus dos hijos a bordo, ha perdido el control del vehículo la tarde de este domingo por la Avenida José Sánchez Peñate a la altura del Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. El se ha salido de su carril y ha avanzado varios metros por la mediana, llevándose por delante una palmera y una farola, pero no ha habido ningún herido.

No se sabe por qué perdió el conductor el control del vehículo, pero la Policía Local confirma que no ha dado positivo por alcohol ni drogas. El incidente no conlleva sanción.