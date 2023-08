El obispado de Tenerife elude pronunciarse sobre el espectacular acarreo de un niño a hombros de un hombre en Los Realejos

El obispado de Tenerife ha eludido este martes pronunciarse sobre el incidente ocurrido el domingo en el santuario del Carmen, en Los Realejos, cuando un joven irrumpió con un niño a hombros y corrió hasta el altar para depositarlo a los pies de la imagen. Un portavoz autorizado de la Diócesis Nivariense ha remitido a este periódico al párroco responsable de ese santuario, donde nadie ha cogido el teléfono este martes en todo el día.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo antes de que comenzara la misa de la Octava del Carmen, con el templo abarrotado y mientras sonaba por la megafonía el pasodoble Islas Canarias, interpretado por Los Sabandeños. Cuando todos los preparativos estaban listos para el comienzo de la ceremonia, el hombre en cuestión comenzó a correr por el pasillo central hacia la Virgen mientras cargaba a hombros al niño.

Sin que nadie saliera a su paso y ante la atónita mirada de los asistentes, llegó al lugar con la intención de depositar al pequeño a los pies de la Virgen. Consiguió su propósito, a pesar de que el altar comenzó a tambalear. Solo uno de los feligreses opuso resistencia, aunque cesó rápidamente en sus intenciones al ver que nadie más le ayudaba.

El hombre dejó allí al pequeño, se bajó y retrocedió unos pasos para colocarse de rodillas frente a la Virgen y hacer un rezo. Tras esto, volvió a donde había dejado al pequeño para cogerlo nuevamente y llevárselo de la zona en dirección hacia la salida del santuario, momento en el que recibió los aplausos de una parte de los feligreses.

