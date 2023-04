El Cabildo de Tenerife aprueba pedir al Gobierno canario que agilice el proyecto del tercer carril de la TF-5 y rechaza consultarlo con la ciudadanía

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes una moción del PP, enmendada por PSOE, Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (Cs) y rechazada por Sí Podemos y la consejera no adscrita María José Belda, para pedir al Gobierno de Canarias que agilice la tramitación del proyecto del tercer carril de la TF-5 y el carril BUS-VAO y que se “priorice” el doble túnel de la curva de El Sauzal “si técnicamente fuera posible”.

Los cuatro grupos también rechazaron una enmienda de Sí Podemos en la que se pedía paralizar el proyecto para realizar un proceso de consulta a ciudadanos y afectados.

El proyecto ya ha salido a información pública por valor de 339 millones, con un trazado de 17 kilómetros que afecta a seis municipios y una duración de las obras de cinco años.

“No será una realidad hasta dentro de 10 años”

Manuel Fernández (PP) ha admitido que “uno de los grandes problemas” de Tenerife es “la movilidad y las colas” pero no ha ocultado que este proyecto está en “fase embrionaria” y “no será una realidad antes de 10 años”, subrayando también su afán “electoralista” por parte del PSOE.

Ha apuntado que “los tinerfeños no pueden seguir aguantando” las colas y mientras se ejecute la obra “hay que mitigar los atascos” pero “sin ocurrencias”, como resolverlas en 90 días [en referencia a lo expuesto por la candidata de CC a la Presidencia insular, Rosa Dávila] o promoviendo que se retrase el inicio de las clases en la Universidad.

Con todo, ha valorado “las mayorías” logradas en el Salón de Plenos para “desatascar” a Tenerife, que lleva varias décadas esperando por nuevas autovías en contraposición a Gran Canaria, y no entiende como Sí Podemos pide paralizar el proyecto cuando la formación morada forma parte del Ejecutivo.

Resolver las colas con “más asfalto”

María José Belda, consejera no adscrita, ha criticado que los problemas de movilidad en la isla se quieran resolver “con más asfalto” y se haya hecho un “chantaje económico” a la Universidad de La Laguna para retrasar horarios a cambio de 10 millones de euros.

Ha reivindicado la construcción de más aceras en muchos municipios, especialmente en zonas rurales, más guaguas adaptadas para personas con movilidad reducida y reprochado a los grupos el “lavado de cara” de pedir un carril BUS-VAO.

Ha advertido, además, de los problemas que ocasionarán las obras y el colapso de las carreteras secundarias.

Arriaga (Cs) descarta una consulta popular

Enrique Arriaga, portavoz de CS, ha comentado que el problema de la movilidad es el “retraso” que hay en la construcción de infraestructuras y una vez terminadas, ya se puede empezar a fomentar el uso del transporte público.

Ha vinculado el retraso del proyecto de trazado por algunos recursos y ahora sostiene que se debe “agilizar lo más rápido posible” para poder fomentar las guaguas y los vehículos de alta ocupación dado que la TF-5 ya contaría con un tercer carril exclusivo.

Arriaga ha rechazado una consulta popular porque “el trazado es el que es” y no entiende las propuestas de dos alcaldes dado que uno de los “problemas más graves” de la TF-5 son los enlaces para acceder a la vía.

Dos municipios, en contra del proyecto

David Carballo, de Sí Podemos, ha defendido una enmienda a la totalidad para “paralizar” la obra dado que “afecta de forma clara” al territorio y ya hay dos municipios en contra, Tacoronte y Santa Úrsula.

Ha criticado “las prisas y la forma de actuar” de las instituciones por la cercanía de las elecciones, subrayando que “la ciudadanía no lo entiende” y que hay consistorios que ya están asesorando a los afectados porque habrá expropiaciones y daños a fincas agrícolas. “Más carreteras no es la solución”, ha indicado.

En esa línea ha reprochado que cada kilómetro del nuevo carril “cuesta 20 millones de euros” y ha pronosticado que en los próximos años habrá grandes autopistas vacías porque el modelo del coche privado “es insostenible” debido a su alto coste y el aumento del precio del carburante.

El portavoz de Sí Podemos ha abogado por mejorar el transporte escolar para evitar el uso del coche privado, que se haga una consulta ciudadana “de verdad” y se descentralicen algunos servicios como los sanitarios.

“Años esperando por las obras”

Aarón Afonso (PSOE) ha dicho que este proyecto es “necesario” para mejorar la movilidad en la isla, indicando que los norteños llevan “décadas” esperando por la ampliación de la TF-5 para evitar las colas por lo que entiende que “se ha debatido” con los ciudadanos.

Ha lamentado que no hubiera un plan de movilidad en el Cabildo [se encargó en 2021 y aún no ha finalizado] para determinar el modelo de la isla en los próximos años y no ve “otra solución” para implantar un carril BUS-VAO que crear un tercer carril.

Ha defendido el “trabajo conjunto” realizado con el Gobierno de Canarias en este mandato, especialmente para resolver el convenio que habían suscrito Cabildo y Gobierno para ejecutar el carril BUS-VAO “con dinero de todos los tinerfeños” y además con un presupuesto inferior al real.

En esa línea, ha reprochado a los nacionalistas las “infografías y ruedas de prensa” anunciando obras que no se han realizado y ha mostrado su sorpresa por la oposición al proyecto del alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, que va en la lista electoral.

Carlos Alonso, portavoz del Grupo Nacionalista, ha defendido el convenio suscrito entre Cabildo y Gobierno canario del pasado mandato porque ha permitido hacer muchas obras, entre ellas la mejora del acceso al Padre Anchieta, y se hubiera podido construir un tercer carril hasta Guamasa “que ya estaría en uso”.

Su compañero Félix Fariña ha indicado que cualquier iniciativa para resolver la movilidad “es bienvenida” pero “no vale” sumarse ahora “porque hay elecciones”, al tiempo que ha recordado las históricas apuestas de su grupo por el transporte público, la mejora de la rotonda del Padre Anchieta o los aparcamientos disuasorios.

Ha criticado el retraso en el proyecto cuando su licitación estaba prevista desde 2021 y espera que haya “prioridad absoluta” por parte del Gobierno.