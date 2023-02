El Cabildo de Tenerife abordará las irregularidades en el ITER: “CC lo gestionó como un ventorrillo”

El grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife (formado por PSOE y Cs) ha acusado a Coalición Canaria (CC) de gestionar el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), dependiente de la corporación insular, “como un ventorrillo” y dejar “un desbarajuste” de irregularidades en la empresa, con obras sin licencia, contratos millonarios “a dedo”, enganches ilegales a la luz y hasta una perrera en sus instalaciones.

Estas críticas a la gestión de este organismo se han producido este martes durante un pleno extraordinario celebrado a propuesta de Coalición Canaria (CC) sobre la paralización de los parques eólicos de Areté y La Roca, en Arico, que, a su juicio, ha supuesto una pérdida para la corporación insular de unos ocho millones de euros hasta diciembre. Dichos parques eólicos se encuentran sin actividad, total o parcialmente, desde que el pasado 8 de agosto se produjese una avería.

Al respecto, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, afirmó que se produjo un problema en los aerogeneradores no atribuible al ITER ni a sus trabajadores sino por el centro de transformación de la generación, de cuyo mantenimiento se encargan las empresas Iberdrola y Energías Ecológicas de Tenerife. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la compañía eléctrica Iberdrola manifestó que la avería se había derivado de “problemas de mantenimiento en la instalación de conexión gestionada por el ITER”. De hecho, la empresa aseguró que la subestación de Granadilla da servicio también al parque eólico de Chimiche II, propiedad de EET, que “en todo momento ha funcionado con plena normalidad”. Iberdrola explicó entonces a este periódico que dentro de dicha subestación existen infraestructuras comunes e infraestructuras individuales de cada promotor. Mediante un acuerdo de mantenimiento de infraestructuras firmado entre el ITER y EET, Iberdrola se encarga de mantener la zona común, según explicó, pero puntualizó que “es obligación de cada promotor realizar el mantenimiento de sus infraestructuras propias”.

Iberdrola aseguró entonces que “es la falta de mantenimiento de las infraestructuras propias del ITER lo que ha provocado desde 2019 hasta 11 disparos, acabando por afectar a la propia subestación”. Además, señaló que sobre esta cuestión la compañía había advertido en reiteradas ocasiones en los últimos tres años.

Carlos Alonso e Iberdrola

En el pleno de este martes, el Cabildo de Tenerife manifestó que está haciendo una evaluación económica del perjuicio causado y que pedirá responsabilidades a ambas empresas, previsiblemente por vía de una reclamación judicial, ante el convencimiento de que el trabajo técnico realizado por el ITER ha sido “impecable”, indicó Martín.

Asimismo el presidente ha afirmado que requerirá información respecto a si el consejero nacionalista Carlos Alonso ha asesorado a Iberdrola y Energías Ecológicas de Tenerife, lo que a su juicio, de ser cierto, sería incompatible con su cargo “y éticamente muy reprobable”.

El pleno comenzó con una exposición por parte del vicepresidente y consejero de Innovación, Enrique Arriaga, quien leyó los informes técnicos relativos a la paralización de ambos parques eólicos que, dijo, están ubicados a la intemperie en una zona costera y la antigüedad de sus aisladores cerámicos es susceptible a estas condiciones.

Previsiblemente las condiciones climáticas extremas del verano de 2022 produjeron un “disparo” el 21 de julio, que se repitió posteriormente el 3, 7 y 8 de agosto hasta que Energías Ecológicas decide su desconexión ante el riesgo “extremo” de explosión en el transformador o incluso, de un cero energético en la isla.

Arriaga subrayó que el ITER no puede realizar el diagnóstico y mantenimiento de dichas infraestructuras, que comenzaron a entrar en funcionamiento el 5 de diciembre y posiblemente estarán al 100% de rendimiento en marzo.

Las causas de la avería no son sencillas y ha habido que ir “escudriñando ese árbol de fallos”, por lo que no ha habido inacción en ningún momento y, una vez concluido el informe pericial, el Cabildo tomará las acciones oportunas, añadió Arriaga, quien pidió “prudencia” y no buscar “causas políticas a las averías”.

“Absoluta ilegalidad” en el ITER

No obstante, señaló que el actual grupo de gobierno encontró el ITER y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife en una situación “lamentable y económicamente delicadísima” y en concreto en el primero había “un caos organizativo”.

“Nos hemos centrado en intentar desenredar la madeja en cosas tan básicas como pedir licencias de ocupamiento porque no hay nada, sólo la absoluta ilegalidad”, aseguró Arriaga, quien comparó esta situación a realizar “el trabajo sucio” y por ello se ha preferido la figura de los consejeros delegados para regularizar la situación con rapidez antes de convocar las plazas de gerentes.

Pedro Martín aseguró por su parte que había préstamos entre las empresas del grupo por más de 18 millones de euros que luego no se devolvían, contratos de más de 100.000 euros “a dedo”, ausencia de control contable, viviendas bioclimáticas sin licencia, enganches ilegales a la red eléctrica “y en el paroxismo de la mala gestión de CC, nos hemos enterado de que hay una perrera privada ilegal dentro del ITER. El desbarajuste es escandaloso”.

El consejero socialista Javier Rodríguez incidió en que los problemas del ITER hay que buscarlos en el pasado, cuando se tomaron decisiones “muy lejos de una gestión pulcra” y relató que también había conexiones irregulares para el abastecimiento de agua, pues “se gestionaba como un auténtico ventorrillo despachando los asuntos al estilo compadre”.

El consejero de CC-PNC Antolín Bueno se refirió a un informe del departamento de eólica del ITER en mayo de 2021 en el que hablaba de la necesidad de contratar el mantenimiento de los equipos para el correcto funcionamiento de los parques eólicos, y culpó a Martín y Arriaga de ser responsables de la situación por “no hacer nada”.

Asimismo, Bueno conminó al presidente del Cabildo a exponer las presuntas irregularidades detectadas en el ITER en un pleno y, si las demuestra, “tendrá mi voto”, pero mientras tanto, dijo, los parques afectados por el parón sólo están trabajando al 20% de la producción.

El presidente del Cabildo replicó que “recoge el guante” y llevará a un pleno “las numerosas irregularidades” en el ITER, para detallar el trabajo que se realiza para acabar con esta situación “lamentable”, como el impulso a implantar aerogeneradores de última generación para sustituir a los actuales.

El consejero del PP Valentín González señaló que Iberdrola había alertado en varias ocasiones de las deficiencias en las instalaciones y criticó el que dentro de un ambiente “de falta de transparencia y contradicciones” Pedro Martín asumiese la gestión del ITER, por lo que preguntó si Arriaga “renunció o lo invitaron a renunciar”.

Por Sí Podemos la consejera Cristo González también exigió responsabilidades ante la falta de diligencia y señaló que su formación se ha “desgañitado” pidiendo que no se dejase deteriorar más al ITER que, dijo, siempre fue considerado “la joya” del sector público del Cabildo “al margen de las sospechas permanentes de corrupción en el uso de los fondos”.

La consejera no adscrita María José Belda dijo que de la intervención de Arriaga se deduce que “aquí no estamos preparados para mantener los parques eólicos en condiciones”, preguntó si ante clima extremo se había previsto un mantenimiento también extremo y cuestionó si el trabajo “sucio” consiste en terminar privatizando una empresa pública que debía ser puntera y ha sufrido “una fuga de talento increíble”.