Laura Vega: “Cada vez necesito más los espacios de soledad y silencio para componer”

En el vasto universo de la música en Canarias, hay estrellas que brillan con luz propia, y Laura Vega Santana es, sin duda, una de ellas. Su esencia canaria, arraigada en las melodías y ritmos de las islas, se entrelaza con la sofisticación y complejidad de la música contemporánea, creando un tapete sonoro que evoca paisajes, emociones y recuerdos.

Desde las primeras notas que tocó en la Escuela Municipal de Música de Vecindario hasta las majestuosas composiciones que ha creado para orquestas de renombre, Laura ha trazado un camino musical que es tanto un reflejo de su alma como de su tierra natal.

Y ahora, en un momento culminante, la Classical Laguna Experience Orchestra, bajo la dirección de David González, y con Luis López en el piano, interpretará su obra Caelum in terra en el emblemático Teatro Leal de La Laguna, Tenerife, el domingo 29 de octubre a las 20:30 h. Un concierto que promete ser una celebración de la música, la pasión y el talento.

Laura, sus raíces en Gran Canaria son evidentes en su música. ¿Cómo ha influenciado el paisaje y la cultura canaria en su proceso creativo y en obras como Caelum in terra?

Influye muchísimo porque a través de mi música intento transmitir el estado emocional que en mi provoca el mar o paisajes espectaculares de nuestro archipiélago como la Ventana del Nublo, Risco Caído o el Parque Garajonay, entre muchos otros, o por la selección de materiales extramusicales de autores canarios que me sirven de inspiración, por ejemplo textos de Elvireta Escobio, Pedro García Cabrera, Tomás Morales, Santiago Gil, Juan Millares Carló, Benito Pérez Galdós o pinturas de Manolo Millares, Antonio Padrón o Pedro Lezcano Jaén por citar algunos ejemplos.

Has tenido la oportunidad de estudiar con maestros renombrados. ¿Hay alguna lección o anécdota con alguno de ellos que haya marcado su carrera como compositora?

Las personas que más han marcado mi carrera compositiva han sido Paco Brito, Daniel Roca, Lothar Siemens, José Luis de Delás y José María Sánchez Verdú. De todos ellos he recibido grandes lecciones a nivel personal, musical y cultural.

Caelum in terra será el centro de atención en el próximo concierto de la Classical Laguna Experience Orchestra. ¿Qué emociones y sensaciones espera evocar en el público esa noche?

No sabría decirlo porque cada una de las personas que conforma el público es un universo a nivel emocional. Caelum in terra nació en 2022 fruto del encargo del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, inspirada en el Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de las Montañas de Gran Canaria. Mi música, a través de un largo recorrido de secciones contrastantes, trata de reflejar la luz y la oscuridad de estas espectaculares cuevas, la grandiosidad del paisaje que lo rodea y su espiritualidad.

En palabras del pianista José Luis Castillo, Caelum in Terra es una música que parte desde el corazón, hacia el corazón, imbricándose con dos de las cualidades absolutamente esenciales y hoy más que nunca, apremiantemente necesarias en estos tiempos aciagos: la Belleza y el Amor. Es un canto sin ambages al amor generoso e infinito, hacia el universo, hacia lo mágico y telúrico de la naturaleza, hacia los demás seres humanos, y sobre todo, hacia nosotros mismos.

A lo largo de su carrera, ha fusionado elementos tradicionales con la música clásica. ¿Qué desafíos y recompensas ha encontrado al unir estos dos mundos?

Nunca me lo he planteado. Este hecho surge en mi de forma natural según mis necesidades expresivas o por las características propias del proyecto compositivo. Por citar algún ejemplo, resultó un cierto desafío tener que incluir silbadores gomeros junto a la orquesta sinfónica en mi obra “Imágenes de una isla” (2007). Eran personas que no habían estudiado lenguaje musical, nunca habían visto un ensayo de orquesta ni habían seguido la batuta de un director, pero era uno de los requisitos del encargo y logramos llevarlo a cabo con mucho éxito.

La soledad del compositor frente a la hoja en blanco es un momento que muchos artistas describen como desafiante y a la vez revelador. ¿Cómo enfrenta esos momentos de búsqueda de inspiración y cómo logra transformar esa soledad en música?

Confieso que cada vez necesito más los espacios de soledad y silencio para componer y suelo encerrarme en mi estudio para ello. La inspiración no solo actúa en una primera fase del proceso compositivo ya que es igualmente necesaria a la hora de desarrollar las ideas posteriores. Este proceso de desarrollo de las ideas implica un alto grado de concentración y eso, en muchas ocasiones, supone retirarse del mundo cotidiano para poder conectar con las emociones más profundas.

Ha sido reconocida con varios premios y distinciones. ¿Cómo han impactado estos reconocimientos en su evolución como artista?

Lógicamente, agradezco muchísimo los reconocimientos hechos a mi trayectoria pero no considero que supongan un impacto en mi evolución musical. Sin embargo, es verdad que recibir palabras de reconocimiento por parte de intérpretes, del público, de compañeros de la profesión, de las instituciones, suponen una gran motivación y dan fuerzas para seguir trabajando duramente cada día con ilusión, intentando sacar lo mejor de mí misma.

Además de su labor como compositora, ha dedicado parte de su vida a la enseñanza. ¿Qué consejo darías a jóvenes músicos y compositores que están comenzando su camino en el mundo de la música?

Dedicarse a la música profesionalmente requiere de mucha disciplina y sacrificios pero también ofrece muchísimos momentos de satisfacción y felicidad plena. Creo que lo más importante es que cada uno dirija su vida a aquello que verdaderamente le apasione. Lo mejor que puedo desearle a un joven estudiante es que busque y encuentre su propósito de vida y que se dedique a ello con auténtica vocación, en cuerpo, mente y alma.

Su catálogo es extenso y variado. ¿Hay alguna obra que consideres especialmente personal o que represente un hito en su carrera?

Hay obras que, efectivamente, resultan más especiales por las características o el entorno en el que nacen: por las personas a las que van dedicadas, por los músicos o agrupaciones que llevan a cabo el estreno, por la institución que me ha hecho el encargo, etc. En general, las obras sinfónicas son muy especiales para mí y entre ellas destacaría los cuatro conciertos para solistas y orquesta que he estrenado hasta el momento: para oboe, para piano, para percusión y para guitarra.

Ha colaborado con diversas orquestas y músicos. ¿Hay alguna colaboración o proyecto que te haya desafiado o sorprendido particularmente?

¡Prácticamente siempre me sorprenden para bien! Me siento muy afortunada porque a lo largo de mi trayectoria he podido contar con músicos excelentes y bellísimas personas. Además he podido trabajar con las grandes orquestas sinfónicas de España, entre las que se encuentran nuestras orquestas canarias, así como con orquestas maravillosas formadas por jóvenes estudiantes e incluso orquestas amateurs que hacen música con verdadera pasión. También he podido colaborar con personas de otras disciplinas artísticas increíblemente talentosas y de enorme profesionalidad.

Pronto colaborará con Luis López, nominado al Grammy en 2023, y con el director David González en la interpretación de Caelum in terra. ¿Qué expectativas tiene sobre esta colaboración y qué cree que aportarán al rendimiento de su obra?

Me encanta la oportunidad que ofrece mi profesión de poder “co-crear”. Como compositora necesito de un intérprete que haga realidad la música que desde mi pensamiento he dejado plasmada en una partitura. Por lo tanto, la personalidad del intérprete se suma a la mía en ese proceso casi mágico de descodificación, transformación y co-creación que supone la interpretación. Es increíble cómo una misma obra puede sonar de formas tan diferentes según el músico que la interprete. No he trabajado nunca antes con estos músicos pero sí conozco sus trayectorias y estoy segura de que harán un magnífico trabajo.

Mirando hacia el futuro, ¿hay algún proyecto o colaboración que le emocione especialmente y que pueda compartir con nosotros?

Próximamente estrenaré mis dos últimas obras orquestales, Vetusta con la orquesta de Oviedo bajo la dirección de Lucas Macías y Ladrón de Almas con la orquesta de Extremadura bajo la dirección de Andrés Salado. Actualmente estoy inmersa en la escritura de dos nuevas obras que me hacen mucha ilusión, una obra para guitarra y cuarteto de cuerda dedicada al guitarrista Pablo Sainz Villegas y un concierto para timple y orquesta dedicado al gran timplista canario Domingo el Colorao.