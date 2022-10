Periplo inicia su viaje con las proyecciones del Festival de Cine Transfronterizo de Puerto de la Cruz

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, Periplo, abre las páginas de su décima edición con una programación que, del 14 al 23 de octubre, invitará a descubrir nuevos territorios físicos e imaginarios, civilizaciones, culturas y ecosistemas a través de encuentros y charlas, propuestas escénicas, cinematográficas, expositivas o musicales, junto a talleres, proyectos y acciones participativas y comunitarias. Más de 60 propuestas para celebrar una década con la principal cita con las letras del municipio, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y la plataforma Comando Periplo.

El primer capítulo de esta historia arranca en la Sala Teatro Timanfaya, con el Festival de Cine Transfronterizo de Puerto de la Cruz, entre el 14 y el 16 de octubre. La propuesta cinematográfica se integra en Periplo y nutre a su programación oficial con seis largometrajes internacionales recientes que llevarán al público a sumergirse en otras realidades sociales. El visionado de los filmes, en versión original con subtítulos en español, se llevará a cabo en dos sesiones diarias, a las 19:00 y a las 21:00 horas, con entrada gratuita. Los pases ya se pueden reservar a través de la plataforma Tickety.es.

También el viernes, 14 de octubre, se abrirán las puertas de la sección Periplo Observado, con la inauguración de la exposición Memorias ínfimas, en la Sala Museo Arqueológico, propuesta que se mantendrá hasta el 23 de octubre y en la que el club de lectura infantil de la Biblioteca Pública Municipal Tomás de Iriarte será la pieza clave. Toda la programación se puede consultar en festivalperiplo.com.

Cine Transfronterizo de Puerto de la Cruz

La programación del Festival de Cine Transfronterizo de Puerto de la Cruz dará comienzo el viernes, 14 de octubre, a las 19:00 horas, transportando al público hasta Río de Janeiro, con la proyección de Breve Miragem de Sol (Argentina, Brasil, Francia, 2019), del director brasileño Eryk Rocha. El filme narra las vicisitudes de Paulo, un taxista por obligación que entremezcla su historia con la de sus clientes mientras recorre en plena noche las calles de la agitada ciudad carioca.

La siguiente sesión arrancará a las 21:00 horas con Bantú Mamá (España, República Dominicana, 2021), un drama afro-caribeño del director dominicano Iván Herrera. El metraje presenta la historia de una francesa de origen camerunés que logra escapar tras ser detenida en República Dominicana. La protagonista encuentra refugio en uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo junto a un grupo de menores abandonados, que la convertirán en su figura materna y cambiarán para siempre su destino.

La segunda jornada seguirá con el visionado de Ceniza negra (Argentina, Chile, Costa Rica, Francia, 2019), la última producción de la directora costarricense Sofía Quirós. El filme muestra la realidad de Selva, una niña de 13 años que abandona la niñez entre sombras misteriosas y animales salvajes, sin una figura materna y con un abuelo que se deteriora rápidamente.

En la última propuesta para el sábado, 15 de octubre, a las 21:00 horas, será el turno de Residue (Estados Unidos, 2020), la obra del director norteamericano Merawi Gerima, que cuenta un episodio de la vida de un joven cineasta que vuelve al pueblo de su infancia, un lugar que le resulta irreconocible y del que han desaparecido sus amigos sin dejar rastro.

La programación culmina el domingo, 16 de octubre, tras la proyección de You will die at 20 (Alemania, Egipto, Noruega, Qatar, Sudán, 2019), de Amjad Abu Alala, a las 19:00 horas, y Keteke (Ghana, 2017), de Peter Sedufia, a las 21:00 horas.

El primero de los filmes relata cómo el líder espiritual del pueblo de Muzamil, protagonista de esta aventura, predice su muerte cuando cumpla los 20 años, desde entonces, el tiempo es un enemigo para él y para su familia.

El programa cierra con una película ambientada en Ghana en los años 80. Atswei y su marido Boi se dirigen a su ciudad natal, Akete, donde tienen previsto que nazca su primer hijo, pero el plan se tuerce tras perder el tren. En una carrera contrarreloj, se verán obligados a cargar con su equipaje y a buscar otra forma de cumplir el objetivo.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz sigue apostando por acercar el séptimo arte más novedoso hasta el municipio, contribuyendo así a la diversidad cultural para un público local y visitante. Son ellos la fuente de inspiración para un nuevo modelo de relación cada vez más sostenible, participativo y enfocado a la actividad cultural como medio de conexión y conocimiento.