Vanesa Martín, Dana International, Ptazeta y Emmelie De Forest celebrarán la diversidad en el festival Eurorainbow de Tenerife

Artistas como Vanesa Martín, Dana International, Ptazeta y Emmelie De Forest estarán del 28 al 30 de julio en la isla de Tenerife dentro del festival Eurorainbow, que celebra la diversidad de la música en Europa y tiene como objetivo mantener vivo el espíritu eurovisivo.

Se trata de la segunda edición de este Eurorainbow, un festival de música “único con una selección de lo más relevante de la historia de Eurovisión y de la cultura LGTBIQ+ desde una perspectiva diversa e igualitaria y que rescata los valores por los que nació el certamen eurovisivo: la inclusión y el respeto entre culturas”, ha explicado la organización a través de un comunicado.

El festival se completará con la celebración de un conjunto de charlas y mesas redondas denominado Eurotalks, y una nueva consecución del EuroReto, que pedirá la participación de todos los miles de asistentes, entregará un premio y metálico y será anunciado en breve.

La entrada es libre, gracias a estar avalado por Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Turismo de Islas Canarias.

La malagueña Vanessa Martín --medalla de Andalucía, con cuatro Premios Dial, premio Odeón a la Mejor Artista Femenina, Artista del Año y Mejor Videoclip en Los 40 Music Awards o premio Ondas a la Mejor Comunicación Musical gracias a su labor de visibilidad del colectivo LGTBI- presentará en Tenerife su nuevo trabajo, 'Placeres y Pecados'.

“La rapera canaria Ptazeta aportará autenticidad”

La rapera canaria Ptazeta, cuyo nombre real es Zuleima del Pino González, forjó su popularidad en 2020 con su canción 'Mami', con Juacko, que tiene millones de visitas en YouTube. En mayo de 2022 firmó un contrato discográfico con Interscope Records y sus éxitos no paran de crecer. En octubre de 2021, colaboró con el productor argentino Bizarrap en el tema 'Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45', que alcanzó el número 23 en la lista Argentina Hot 100.

“La artista canaria llena de autenticidad todo lo que hace. Canciones pegadizas y letras donde las mujeres son las grandes protagonistas, ejerciendo como musas e inspiración”, ha resaltado la organización.

Para dotar de carácter eurovisivo al encuentro destaca la presencia de Dana Internacional, la primera artista trans en ganar el certamen eurovisivo en 1998. La cantante, modelo y actriz de origen israelí se hizo famosa mundialmente por su canción 'Diva', que se convirtió en un éxito mundial, fue número 1 en varios países, incluido España, y supuso un gran impacto mediático y social, provocando manifestaciones de apoyo de miles de jóvenes israelíes en Tel Aviv la misma noche de su proclamación como ganadora, lo que se convirtió en “una victoria también para el colectivo LGTBIQ+ en Israel y en todo Occidente”.

Tras el enorme éxito conseguido, Dana International volvió a competir en el certamen en 2008 como compositora del tema The fire in your eyes interpretado por Boaz Mauda, que quedó en novena posición. Dana International es uno de los mayores referentes de la comunidad LGTBIQ+ en todo el mundo.

Emmelie De Forest, por su parte, participó y ganó Eurovisión en 2013 con su canción Only Teardrops. Esta fue la tercera vez que Dinamarca ganó el concurso de Eurovisión en su historia. Con un total de 281 puntos, Emmelie De Forest logró llevarse el premio a casa y su canción se convirtió en un éxito en toda Europa.

Reivindican diversidad, tolerancia y pasión por la música

Eurorainbow nació el año pasado “para reivindicar la diversidad, la tolerancia y la pasión por la música”. En su primera edición mostró durante dos días una selección de lo más granado de Eurovisión en los últimos años, la competición musical más longeva y la más grande en términos de audiencia, que ha llegado a alcanzar los 500 millones de espectadores a nivel global en algunas ediciones, siendo el evento musical más seguido en el mundo.

Por el escenario del festival en su primera edición actuaron artistas de la talla de Conchita Wurts, Jamala, Ruth Lorenzo, Cornelia Jakobs, Cristina Ramos, Javiera Mena o Loreen, que este año volvió a ganar Eurovisión convirtiéndose en ganadora por segunda vez en la historia.