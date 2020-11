Una treintena de jóvenes asalta el Rectorado de la Universidad de La Laguna

La Universidad de La Laguna emitió este jueves un comunicado en el que condena "el asalto al Rectorado" por parte de una treintena de estudiantes la tarde de este miércoles. Así, desde la institución se denuncia que cerca de 30 personas irrumpieron en el edificio, "rompiendo" una puerta de acceso para unirse a las 17 personas que ocupan el espacio desde el pasado lunes, según su testimonio.

Tras dos días de "encierro", como lo denominan desde la Plataforma de Estudiantes de Tenerife, el Rectorado permanecía cerrado. Sin embargo, en la tarde de este miércoles y, de acuerdo a lo que esta plataforma publicó en su cuenta de Twitter, el edificio fue "ocupado" por personas que se sumaron al grupo que se encuentra desde el lunes en las instalaciones. En un texto emitido por esta plataforma, insisten en que este acceso "cedió sin que nadie lo esperara ni lo buscara. No ocurrió de forma violenta. La protesta estaba localizada junto a ella, para poderle dar nuestro calor a los estudiantes de dentro. En algún momento, posiblemente debido a que tendría juntas o tornillos mal apretados, se abrió sorprendiendo a todas las personas presentes". En ese momento, los estudiantes aprovecharon para entrar, defienden.

La ULL habla: sin diálogo hasta que se desaloje el edificio

La iniciativa de pernoctar en el centro surgió a raíz de una concentración que se celebró en la mañana del lunes en el mismo edificio, en la que el alumnado exigió la dimisión de la actual rectora, Rosa María Aguilar Chinea, con la que pudieron reunirse en la tarde del lunes sin llegar a ningún acuerdo.

Hasta este miércoles el edificio permanecía cerrado, sin permitir el acceso a trabajadores ni a otras personas que desde el exterior trataban de sumarse a la protesta. Sin embargo, según narra la Universidad de La Laguna, el edificio fue "ocupado" este miércoles. A partir de entonces, la ULL emitió un comunicado en el que sentencia que "buena parte de los concentrados no son personas pertenecientes a la comunidad universitaria", al tiempo que advierte de que no habrá una solución sin pasar por "el previo desalojo del edificio, donde además no se están cumpliendo las preceptivas normas de distanciamiento social que marcan las autoridades sanitarias y existe por tanto un evidente riesgo de contagio".

Estas acusaciones por parte de la Universidad se contraponen con lo que mostró la Plataforma de Estudiantes de Tenerife a través de su cuenta de Twitter el día del "encierro", cuando hablaba en todo momento de "respetar las medidas de distanciamiento social" y de cuidar el material universitario; mensaje que recalcó este jueves en un texto compartido con los medios de comunicación en el que afirma: "Hemos pasado la noche aquí respetando en la medida de lo posible las medidas sanitarias pertinentes".

El pago de segundas matrículas, una exigencia que se repite

Entre las peticiones de las personas que ocupan el Rectorado, y de las que se hace eco la Plataforma de Estudiantes de Tenerife mediante un comunicado, se encuentra el cumplimiento del acuerdo entre la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias. Este documento se refiere al pago de las segundas matrículas y sucesivas.

Además, piden que la Universidad de La Laguna "sufrague los gastos" de los "dos compañeros detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" el pasado 3 de noviembre y que fueron puestos en libertad con cargos al día siguiente por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna.

Tras estas peticiones, los estudiantes que ocupan el edificio del Rectorado piden la dimisión de la actual Rectora de la Universidad y de su equipo de dirección, a quienes acusan de "negar el diálogo", puesto que aseveran que tras haber enviado "numerosos correos a los cargos competentes de la ULL y del Gobierno de Canarias, no han recibido respuesta alguna".

Los estudiantes se abren al diálogo e invitan "una vez más, a los cargos de la Universidad de La Laguna y de la Consejería de Educación a acercarse a dialogar y negociar".