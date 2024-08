Un 65% de los miembros de ACP que votaron en la asamblea urgente apoya la censura contra el PSOE en Puerto de la Cruz

El líder de Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, justificó en la mañana de este jueves, en una rueda de prensa en el hotel Tigaiga de Puerto de la Cruz, la decisión de su formación, de este miércoles, de salir del gobierno local que compartía desde 2019 con el PSOE y su apoyo a una censura contra el alcalde, Marco González, junto al PP y CC por el “abandono” de las que considera auténticas prioridades de la ciudad y por el “ahogamiento” de su socio a los dos ediles de ACP y a las políticas de esta fuerza.

Hernández desveló que, si bien la salida del gobierno fue avalada por unanimidad por parte de los miembros de ACP que asistieron a la asamblea, la segunda votación que tuvieron, en este caso para apoyar una censura con los conservadores y los nacionalistas, fue respaldada por el 65% de los presentes. “Fue la asamblea más dura y bonita que he vivido, duró tres horas y me siento orgulloso de mi formación”, remarcó junto al otro edil de este partido, Tito Cabo, que no intervino en la rueda.

Según afirmó Hernández, el PSOE local “ha abandonado a su socio minoritario y no nos ha respetado, incumpliendo el pacto firmado en 2023. Nosotros hemos sido leales y hemos cumplido a pies juntillas, sobre todo con las políticas de personal”. El edil, entre otras áreas hasta ahora, de Ciudad Sostenible, se volvió a quejar de la imposibilidad de contar con las partidas acordadas para sus concejalías (los cambios de crédito por unos 4 millones de euros para sus departamentos se aprobaron el pasado lunes), pese a que el presupuesto de 2024 se acuerda en febrero pasado por un total de 43 millones.

Cláusulas de un nuevo pacto propuesto por el PSOE

En ese acuerdo de febrero, según explicó, acordaron “incrementar las partidas de nuestras áreas del presupuesto inicial a partir del remanente para que la primera modificación fuera para cubrir estas necesidades. La idea era que se hiciera en marzo para poder gestionar esos millones que quedaban por introducir. Esto no se ha cumplido hasta el lunes pasado, pero no podemos contar hasta la última de semana de agosto o la primera de septiembre. Y esto se ha hecho de forma caprichosa por parte del PSOE, paralizando proyectos como la plaza de La Vera, eventos deportivos, el plan de salud, el de participación o el techado del colegio Tomás de Iriarte”.

“Esto se agrava aún más si cabe –ahondó- con otro hito que ocurre en el mes de abril cuando, con responsabilidad, nos abstenemos ante una propuesta del PSOE por la que llevaban un cambio de crédito por un millón de euros con facturas que, en muchos casos, no tenían procedimiento. Nosotros no podíamos apoyar esto, que facilitaba el pago de esas facturas. Eso da lugar a la dimisión de la concejal de Hacienda, lo que es muy representativo de la situación, y, a partir de aquí, se recrudece más el intento de sometimiento a ACP y a nuestras políticas, lo que se traduce, y es lo más grave en cuanto a la relación de los partidos, en que nos dicen por escrito que no reconocen el pacto firmado en 2023, con lo que lo dan por roto. Nos quedamos desconcertados y nos proponen un nuevo pacto, diciendo que, sin ese nuevo acuerdo, no se incorporarían las partidas acordadas en febrero. Era un nuevo pacto unilateral con tres cláusulas, con una que dice que el acalde debe protagonizar todas las comunicaciones y proyectos del gobierno”.

Otra cláusula o condición, según detalló, consistía en “eliminar el porcentaje del presupuesto que gestionábamos para desarrollar Urbanismo, Empleo o Deportes, y, lo que aún nos parece más sorprendente aún, es que, a partir de ese nuevo pacto, debíamos decir sí a todo, algo que afirman con total naturalidad, como si esto fuera normal, cuando lo creemos antidemocrático, pues un socio de gobierno no puede limitar la libertad de voto del otro. Sin embargo, nos lo plantean con total naturalidad porque casi tienen una mayoría absoluta, pero en realidad no la tienen. Somos un partido que hemos venido a cambiar las cosas y no somos subordinados de nada. Este grupo que dice representar al PSOE portuense nos quiso imponer esto como si fuera algo natural”, lamentó.

Según indicó, la decisión de la censura supone “un acto de emergencia para la ciudad. Lo hacemos por absoluta responsabilidad y por encima de los colores porque no vamos a permitir que nadie ahogue a nuestro pueblo. No podemos seguir en esta deriva a la que nos estaban llevando”.

Según explicó Hernández, en la mañana de hoy ya presentaron su dimisión y, en las próximas horas, presentarán una moción de censura que les permita “seguir desarrollando nuestro trabajo. Queremos que nos dejen trabajar”, insistió antes de acabar la rueda.