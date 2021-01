Sí Podemos Canarias denuncia que el Cabildo de Tenerife pretende verter aguas negras en Los Silos

El grupo Sí Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife muestra su rotundo rechazo a los planes pretendidos por la corporación, a través del Consejo Insular de Aguas, para verter las aguas negras provenientes de Garachico mediante el emisario submarino ubicado en el municipio de Los Silos. Sí Podemos Canarias se hace eco del escrito que hoy registra la Plataforma Los Silos-Isla Baja y apoya las reclamaciones efectuadas por el colectivo respecto al “daño medioambiental irreparable que puede suponer esta medida para la zona, así como la posible ilegalidad de esta decisión”.

El partido reitera en un comunicado que “nuestro grupo viene defendiendo desde hace meses la necesidad de apostar por sistemas de depuración natural o extensiva como solución para los graves problemas de vertidos que tenemos en Tenerife”. En este sentido, el grupo insular destaca que “hemos defendido directamente ante el grupo de Gobierno los múltiples aspectos beneficiosos que suponen los sistemas de depuración natural, no solo para el tratamiento de las aguas de la Isla Baja, sino como solución para la depuración de aguas en toda la Isla”.

A este respecto, Sí Podemos Canarias resalta que, entre las bondades que ofrecen los sistemas de depuración natural, destacan “su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); son indispensables para cumplir con los parámetros de rebaja de emisiones; se ajustan a las políticas de las leyes de cambio climático que en breve serán aprobadas; suponen un enorme ahorro energético, pues no precisan de estaciones de bombeo para su funcionamiento; no contaminan; no genera malos olores o ruidos; no envían vertidos al mar, ni precisan de un emisario; son resilientes; presentan una baja huella de carbono; ocupan menos espacio que las depuradoras convencionales y conllevan un coste económico y de mantenimiento muy inferiores a los sistemas de depuración convencional”.

La coalición insular en el Cabildo de Tenerife critica la inflexible defensa que han mantenido “tanto el consejero responsable del área, Javier Rodríguez, como el presidente de la corporación, Pedro Martín, respecto a la apuesta por desarrollar sistemas de depuración convencional, los cuales conllevan un enorme riesgo contaminante al distribuir por nuestra tierra kilómetros de conducción de aguas negras, contemplando su vertido final en el mar mediante los mencionados emisarios submarinos que trasladan los rechazos salinos y, en ocasiones, aguas sin depurar”. Estos sistemas de depuración “generan lodos, grasas y aceites que, generalmente, van a parar al mar””.