Teo Morales: "El proyecto de Podemos para Los Realejos supera la improvisación y las políticas de maquillaje de años del Partido Popular"

El candidato de Podemos a la alcaldía de Los Realejos (municipio del norte de Tenerife), Teo Morales, junto al resto de los integrantes de su plancha y al equipo de la campaña electoral, está echando el resto, agotando todas las fuerzas que aún le quedan.

Ya hay pocos días por delante para el examen en las urnas del 26M y las expectativas, a decir de este joven economista, "son muy buenas". Morales, que como Podemos en Los Realejos se presenta por primera vez en unas locales, explica en esta entrevista qué hay detrás del eslogan Los Realejos en positivo y por qué es importante pasar la página de los gobiernos locales del PP, del actual alcalde "a tiempo parcial" Manuel Domínguez.

Su formación política aprobó en asamblea ciudadana el programa electoral para el municipio de Los Realejos. ¿Cuáles son los ejes centrales de esa guía de actuaciones y qué elementos innovadores ofrece a sus convecinos?

Lo que hemos hecho con nuestro primer programa electoral para Los Realejos es algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos, porque, además de haberse aprobado por unanimidad en una asamblea, es la primera vez que un partido político abre a la ciudadanía una cuestión tan fundamental: la validación del programa electoral con el que se concurre a unos comicios.

Se trata de una obligación de transparencia que asumimos con muchísimo orgullo, porque es un anticipo del modelo participativo que Podemos quiere implantar en Los Realejos, para que se cuente con la voz vinculante de la gente a la hora de gestionar lo público.

Nuestro programa recoge cien propuestas para Los Realejos en positivo, agrupadas en diez bloques temáticos. Cada uno agrupa tres áreas de gobierno, y se ha hecho mediante un proceso participativo que incorpora las propuestas de la sociedad civil. La ciudadanía ya lo puede consultar en nuestras redes sociales. Hay un eje de nuestro programa que quisiera destacar especialmente -tal vez por deformación profesional-: es el bloque Empleo, modelo productivo y tejido empresarial.

Con las propuestas en estas fundamentales materias, queremos atender una necesidad, casi perentoria en Los Realejos, y reducir la tasa de paro (que se encuentra actualmente por encima del 25%) con el planteamiento de actuaciones por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, para hacerlas coincidir por fin en nuestro pueblo.

Para ello, pondremos en marcha el plan Activa Los Realejos, una propuesta estratégica integrada por programas de formación en nuevos nichos de empleo vinculados a sectores emergentes que permitirían ofrecer una cualificación a jóvenes que se encuentran fuera del circuito educativo formal, y el reciclaje de muchas personas que proceden de sectores tradicionales. Para lograrlo, contaremos con la financiación del Servicio Canario de Empleo, porque es inconcebible que Los Realejos haya dejado escapar el tren de la formación para el empleo, pues ha perdido más de medio millón de euros anuales de financiación externa para atender esta materia.

Evidentemente, estas acciones se deben completar con actuaciones de apoyo al sector empresarial, tanto en lo tradicional como en nuevos modelos empresariales, desde la promoción, contratación, incentivos fiscales, formativos, oportunidades de negocio... Creemos que Los Realejos cuenta con elementos de una riqueza excepcional que debemos incorporar en la construcción de un nuevo modelo productivo que diversifique la oferta de servicios, que genere más oportunidades, más empleo y, por supuesto, más riqueza, pero mejor distribuida entre su gente en el territorio.

Pero también debe ser un modelo más diverso, tolerante, accesible y, cómo no, más sostenible. Y vinculo esto último a dos de los elementos más innovadores de nuestro programa. El primero es la creación de la Concejalía de Feminismos y LGBTI* como un área de gobierno con presupuesto y personal propio, para que implante de forma transversal las políticas de igualdad y diversidad en nuestro pueblo, y el segundo, la implantación de un verdadero modelo participativo que permita la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, el establecimiento de las prioridades y la distribución del dinero público.

El PP, encabezado por Manuel Domínguez, que, por cierto, vuelve a hacer doblete en unas elecciones (busca repetir como alcalde y va primero en la lista por Tenerife al Parlamento de Canarias, lo que casi seguro le garantiza el escaño), lleva dos mayorías absolutas seguidas en Los Realejos, aunque sí es cierto que los resultados del 28A alejan teóricamente al PP de esa posibilidad. ¿Cómo lo está viendo y cuál puede ser la clave para al menos reducir el dominio del PP en los últimos ocho años? Para eso será muy importante que haya una participación más elevada, ¿no lo cree?

Las percepciones son muy positivas. En los últimos meses, nos hemos reunido con diversas personas y colectivos para elaborar el programa y, en estos días de campaña, estamos pateando nuestros barrios y encontrándonos con la gente, que nos devuelve mucho entusiasmo y respeto por nuestra propuesta política. Es una clara apuesta por la participación, sobre todo porque se sabe que Podemos tiene un proyecto realista para Los Realejos, que supera la improvisación y las políticas de maquillaje de los últimos años.

La ciudadanía tiene la palabra el próximo 26 de mayo en las urnas, pero debo decir que los resultados de las últimas elecciones generales celebradas hace menos de un mes abren un panorama esperanzador para Los Realejos. En cuanto a Podemos, mantuvimos el mismo número de votos casi cuatro años después, lo que quiere decir que más de 2.500 personas siguen apoyando nuestro proyecto político, por lo que, a riesgo de equivocarnos, podemos pensar que se abre un momento de cambio para Los Realejos, que, con la participación de la gente, pondrá fin de una vez por todas a los gobiernos del rodillo del PP para dar cabida a un gobierno de progreso que ponga a la ciudadanía en el centro de la política municipal.

Si bien los resultados del pasado 28 de abril no son extrapolables a unas elecciones municipales, no debemos perder de vista que hay una tendencia que cambia el sentido del voto a favor del bloque de izquierdas, y, en este sentido, creo que Podemos ha llegado a Los Realejos para quedarse. El freno de las derechas que se ha producido en nuestro país se puede replicar en Los Realejos el próximo 26 de mayo. Aun así, respetaremos la decisión de la ciudadanía, que nos colocará donde considere y, desde ese lugar, seguiremos trabajando en positivo por nuestro municipio.

¿Qué no ha hecho bien el PP en Los Realejos y cómo eso lo va a mejorar Podemos si llega al poder local o bien desde la oposición, si es que consiguen representación en su primera participación en unos comicios locales en este municipio?

Son muchos los incumplimientos del PP en los últimos ocho años: la falta de participación ciudadana; la ausencia de acciones estratégicas para luchar contra la lacra del desempleo, salvo algunas acciones deslavazadas y electoralistas de estos últimos meses; la falta de atención al sector empresarial, fruto de lo que hemos visto cómo muchas empresas se ven obligadas a echar el cierre; la desidia en el patrimonio arquitectónico, con el abandono de inmuebles fundamentales para nuestro pueblo, como es el Teatro Cine Viera; la desatención del sector agrario, a pesar de vender el municipio como un bastión patrimonial natural...

Pero me va a permitir que diga que la ciudadanía ya está cansada de la crítica por la crítica, la confrontación y la crispación política; la gente quiere oír propuestas concretas. No nos cansamos de repetir que venimos a construir Los Realejos en positivo y queremos dejar claro que tenemos un proyecto para nuestro pueblo, que va más allá de la improvisación.

Por poner más ejemplos, proponemos un acuerdo marco con las universidades públicas para atraer la formación descentralizada, los programas de investigación y prácticas que hemos perdido en los últimos años; reforzaremos las políticas de juventud con más dotación presupuestaria y una apuesta por una sala de estudio 24 horas; ampliaremos paulatinamente el número de efectivos policiales, actualmente por debajo de la proporción que establece la ley, para mejorar las condiciones de seguridad de todos los barrios; atenderemos a la población mayor, creando espacios y redes para que la experiencia vital se convierta en talento a disposición de la ciudadanía; pretendemos un municipio más accesible, tecnológica y arquitectónicamente; dotaremos espacios para la expresión cultural, y facilitaremos espacios y tiempos para los grupos municipales.

A nadie le puede quedar ninguna duda de que Podemos tiene un proyecto de cambio para Los Realejos, que es realista, innovador, participativo y feminista.

En la plancha local de Podemos, hay juventud, veteranía, personas muy conocidas y valoradas en el municipio y gente con un desarrollo profesional validado y amplio. ¿Se ven con fuerzas para dar la batalla y aspirar al menos a ser importantes en la nueva configuración del pleno? ¿Cuáles son los objetivos de representación de Podemos en Los Realejos?

Aquí quiero aprovechar, si me lo permite, para hacer público el inmenso orgullo que siento por encabezar una candidatura coral y feminista, que, antes que nada, es representativa de la sociedad realejera. Se trata de personas muy preparadas, que formamos parte de sectores muy relevantes en nuestro pueblo, y fuera de él, y que hemos decidido dar un paso al frente para aportar conocimiento y experiencia en todos los ámbitos de la gestión municipal. Hemos demostrado que somos un grupo de gente experimentada, conocedora de la realidad municipal, con solvencia técnica para proponer soluciones y hacer una buena gestión.

Quiero recordar que la mitad de nuestra lista está compuesta por personas independientes que han creído en la propuesta municipalista de Podemos en Los Realejos, y a la que no solo han dado su confianza, sino que la han visto como el espacio adecuado para trabajar por otro modelo de municipio. De ahí que tenga para ellas un reconocimiento y un agradecimiento muy especial.

Teo Morales (derecha), con otros candidatos y candidatas de Podemos, este martes en Los Realejos

Sin ningún tipo de duda, aspiramos a entrar con fuerza en el pleno de nuestro municipio. Está claro que lograr representación va a suponer un cambio para mejor (es la primera vez que nos presentamos), pero no nos conformamos con eso. Lo dije antes: contamos con una base sólida de votantes que confían en nuestro proyecto pero, lo más importante, lo estamos viendo en las calles.

Recorriendo nuestro municipio, muchos realejeros y realejeras nos transmiten su emoción y orgullo al verse representados, por fin, por una candidatura que construya en positivo y ponga punto y final a años de desgobierno y políticas de mera fotografía. Y eso se va a demostrar el próximo domingo. Estoy seguro de que la gente de Los Realejos nos colocará con buena representación en el Ayuntamiento, que el electorado contribuya a ver un cambio en positivo en nuestro municipio.

Como todo el mundo sabe, el acuerdo a la izquierda del PSOE no ha sido posible entre las opciones más progresistas, las representadas por Podemos e IUC. ¿Teme que al final el disenso termine restando concejales?

Es cierto que, a pesar de que se intentó, no fue posible llegar a un acuerdo con IUC por las razones que ya tuvimos la oportunidad de comentar en este mismo medio, cuando fui elegido secretario general. Hace cuatro años, en una situación similar, Podemos decidió no presentarse a las elecciones municipales, para no dividir el voto de la izquierda.

Pero Podemos Los Realejos tiene propuesta, tiene equipo y también debe tener un espacio en nuestro pueblo. Las más de 2.500 personas que siguen confiando en nuestra formación política se merecen poder escoger la papeleta de Podemos, para apostar por un cambio real y renovado en nuestro pueblo.

En cuanto al posible efecto sobre los resultados de la falta de acuerdo, sabemos que es una opción, lo asumimos, pero, como ya dije, la ciudadanía tiene la palabra el 26 de mayo: Podemos ha llegado para cambiar las cosas, para mejorar la vida de los realejeros y realejeras, y aunque no sea posible hacerlo conjuntamente con otras fuerzas cercanas, seguimos teniendo la obligación de hacerlo, por la gente fiel que nos apoya. Podemos viene a sumar y a ganar espacio para la izquierda.

En materia social y sanitaria, ¿qué prioridades reconoce Podemos en el municipio? ¿Y en educación y sostenibilidad?

El primer bloque de nuestro programa es el de derechos sociales, vivienda y servicios públicos. En este sentido, destacamos una medida que debemos implantar con urgencia: el Plan de Rescate y Protección Social, que integra un paquete de medidas para evitar que las familias realejeras queden excluidas de sus derechos básicos por falta de recursos económicos, con atención prioritaria a familias en riesgo, alternativas habitacionales, exención temporal de impuestos y bonificación de suministros básicos. Ello lo completaremos con un Plan Municipal de Bienestar Social y con el impulso del Consejo Municipal de Servicios Sociales como un órgano de participación ciudadana que coordinará las acciones en materia de servicios sociales.

En el ámbito social, destacamos las políticas relativas a la vivienda: queremos crear un servicio de apoyo y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, afectadas por impagos de la vivienda, en propiedad o en alquiler, que puedan derivar en procesos de desahucio y estudiaremos la posibilidad de crear un programa plurianual de vivienda en coordinación con el Gobierno de Canarias, tanto para la nueva creación como para fortalecer las ayudas al alquiler.

Las medidas de carácter sanitario están agrupadas en el bloque de salud pública, educación y deportes, porque entendemos que hay una vinculación muy directa entre ellas. Proponemos modernizar los centros sanitarios y sociosanitarios que posee el municipio para garantizar una cobertura adecuada a la población que requiera de sus servicios, con especial atención a la implantación del demandado servicio de urgencias pediátricas para el norte de Tenerife.

Nuestro pueblo ha sido referente en la defensa de la educación pública y en nuestra candidatura tenemos varios profesores y profesoras de la escuela pública que conocen muy bien esta realidad. En este sentido, pretendemos adecuar las infraestructuras educativas en los centros públicos de enseñanza, para garantizar que permanezcan abiertos en horario no lectivo, como centros de actividad formativa y lúdica complementaria; impulsaremos el Consejo Escolar Municipal, como órgano de participación ciudadana que coordine la acción institucional del Ayuntamiento en materia educativa; ampliaremos las ayudas a las AMPA y la oferta educativa de 0 a 3 años (escuelas infantiles).

Por último, respecto a la sostenibilidad, es un apartado que tiene mucho valor porque es la base de nuestra estrategia de modelo productivo, y el medio agrario y natural es el principal protagonista de estas acciones. Además de las ya señaladas, proponemos la adhesión y puesta en marcha de planes de acción, agendas y pactos estatales e internacionales, para que Los Realejos sea referente en la protección de su medio natural; realizar, con financiación estatal y europea, proyectos para mantener y recuperar la biodiversidad, así como mejorar el estado de nuestros espacios protegidos en la costa, las medianías y la cumbre.

Aparte de esas actuaciones políticas y de gestión pública, ¿qué mensaje sencillo puede usted definir para convencer al votante de izquierdas que aún no tiene claro a qué partido apoyar este 26M?

Podemos ha llegado a Los Realejos con un proyecto local, con una mirada universal y soluciones realistas. Venimos a construir Los Realejos en positivo.

El mensaje es claro: Podemos Los Realejos representa una alternativa real de cambio. Presentamos un proyecto respaldado no solo por 24 personas, sino por un programa integrado por cien medidas que ponen en el centro, por fin, a la gente. Propuestas en materia de empleo, justicia social, educación, igualdad, participación o diversidad salen a la primera línea. Son demandas reales e importantes, alejadas de los flashes o de las consignas, y que creo que hace que le devuelva a la gente la ilusión por sentirse representada por un proyecto en nuestro municipio.

La gente sabe que si sale masivamente a votar el 26 de mayo seremos capaces de construir en colectivo Los Realejos en positivo.

¿Cómo va a beneficiar la candidatura de Podemos a la periferia: a todos los barrios, que no son pocos en Los Realejos, y a su gente trabajadora, núcleos de población alejados del casco o del centro urbano tradicionalmente con más comodidades?

Esa es una demanda social histórica para la que Podemos tiene propuestas. Tenemos el deber de unir Los Realejos, reduciendo las desigualdades que existen en nuestros barrios. A diferencia de otras formaciones políticas, no pensamos Los Realejos como compartimentos territoriales estanco, por lo que no tenemos candidatos de cada barrio, ni planteamos medidas específicas para cada barrio, porque nuestro programa es aplicable a todos los barrios y distritos del municipio. Los Realejos necesita un modelo descentralizado en todas las actuaciones que sea posible técnica y presupuestariamente.

Por ejemplo, en el ámbito de empleo, las acciones se realizarán en las diferentes zonas, donde la incidencia del desempleo sea mayor; en educación e infraestructuras, proponemos hacer intervenciones en todos los barrios; en seguridad, proponemos mejorar los servicios en aquellos barrios que están más alejados de la comisaría local; en cultura, proponemos un programa itinerante para dar cabida a todas las expresiones artísticas municipales; en cultura digital, proponemos un Plan de Conectividad, para que la fibra óptica llegue por fin a todo el municipio, en condiciones de igualdad.

Pero sobre todo tenemos un proyecto de municipio que pretende conectar Los Realejos y la única forma de hacerlo es mediante la participación ciudadana real, en la que se escuche a toda la ciudadanía sin excepciones.

¿Cuáles son los proyectos para las medianías y cuáles para las zonas que miran al litoral?

Aquí también quiero incidir en lo comentado en la pregunta anterior. Si hay zonas a las que estamos dando mucha importancia con nuestras propuestas es precisamente a los núcleos poblacionales alejados del centro: Icod El Alto, Palo Blanco, Las Llanadas, La Ferruja..., barrios eminentemente rurales y limítrofes a zonas de especial protección medioambiental. Con nuestro objetivo de transformar el modelo productivo, dando más protagonismo al medio natural como soporte de la actividad turística y económica, implantaremos un modelo de gestión mixta de uso de los espacios rurales, lo que hemos definido como corredores socioecológicos, precisamente con el objetivo de conectar Los Realejos a través de su patrimonio natural.

Además, crearemos una marca de bienes agrícolas y ganaderos que estimule el consumo de productos realejeros; daremos apoyo económico y asesoramiento técnico a nuevos proyectos agroecológicos y medioambientales locales de continuidad, y crearemos un verdadero banco de tierras, todo ello con el apoyo de lo que hemos denominado el Plan de Huertas, que consiste en el impulso de espacios cultivables municipales, que valore este patrimonio y lo proteja de la expansión urbanística, mediante la puesta en producción de los innumerables terrenos balutos que existen en Los Realejos.

En cuanto a las zonas de costa, tenemos como prioridad restaurar las vías de acceso e infraestructura de litoral, para que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y aseguren la presencia, en el menor plazo de tiempo posible, de los efectivos de salvamento en caso de emergencias.

También es imprescindible abordar el enorme problema competencial que tiene nuestro municipio para la protección de espacios naturales protegidos cercanos a la costa, como la Rambla de Castro, uno de los parajes naturales más hermosos de nuestro pueblo. Para ello proponemos reactivar el Aula de la Naturaleza y conservar este espacio como se merece.

¿Ya tienen definido un modelo turístico singular para Los Realejos? ¿En qué lo quieren apoyar?

Sí, creo que ya he ido dando pinceladas de cuál es. Los Realejos está conformado por multitud de elementos que definen su identidad, tanto elementos tangibles como son su extenso patrimonio natural, agrario, artístico y arquitectónico; como intangibles: tradiciones centenarias, como la gastronomía, deportes, música tradicional y diversas expresiones artísticas.

Todos estos elementos confieren el valor a Los Realejos como pueblo, de lo que, alejado del esnobismo, nos sentimos orgullosos y orgullosas. En este sentido, aprovechando la cercanía al núcleo de Puerto de la Cruz, y la cada vez más creciente oferta de alojamiento local, de pequeños establecimientos rurales, vamos a favorecer propuestas privadas y a implantar actuaciones públicas de apoyo y promoción que redunden en la generación de actividad económica vinculada al turismo sostenible y con alto valor añadido. Los Realejos tiene identidad propia y hay que ponerla en el centro de nuestro modelo turístico, a través de la sostenibilidad, la cultura, el deporte y nuestro mundo rural.

¿Es Manuel Domínguez un gran gestor público, como aseguran su adeptos y seguidores, y hasta muchos de sus votantes?

De todos es conocido que Por poner un ejemplo, el superávit en una institución pública del que presume el PP no es sinónimo de buena gestión si no se atienden las prioridades de la gente: falta personal en Servicios Sociales o en la Policía Local, no se mejoran los servicios públicos, sino que se externalizan, o no se apoya el acceso a la vivienda, entre otras cuestiones. Así no se puede hablar de una adecuada gestión pública de los recursos de toda la ciudadanía.

Pero, insisto, no hemos venido aquí para hablar de lo malo que es Manuel Domínguez. Todo el mundo sabe que si llegamos a gobernar Los Realejos nuestro pueblo dará un giro de 180 grados para centrarse en la gente y acabar con los lavados de cara, la política del piche y el cemento, y las improvisaciones constantes. Hemos venido aquí para ofrecer a la ciudadanía un modelo alternativo de municipio que ponga por delante los intereses de la gente y el bien común.

¿Se puede ser alcalde de un municipio con tanta población y tantos problemas a tiempo parcial y sin parar la pata por las tantas dedicaciones alejadas de lo más local: el municipio?

La respuesta es no. En Podemos predicamos con el ejemplo: está terminantemente prohibida la acumulación de dos cargos orgánicos o institucionales de forma simultánea. Quien cobra un sueldo de las arcas públicas, porque tiene una responsabilidad institucional, lo hace porque ha sido elegido para esa responsabilidad, y por eso se debe al 100% a ella. No hacer eso es, simple y llanamente, engañar a la ciudadanía.

Por el contrario, Manuel Domínguez es de forma simultánea alcalde de Los Realejos, consejero del Cabildo y presidente insular del PP, pero, no contento con eso, en los próximos cuatro años pretende ser diputado en el Parlamento. Se habla de compatibilizar cargos, cobrando el salario completo de ambos, pero dedicando solo menos de la mitad del tiempo que le corresponde. Eso por mucho que se quiera justificar y minimizar no es compatibilizar: es, repito, engañar a la ciudadanía.

Nuestro municipio merece tener un alcalde que se centre absolutamente en las muchas actuaciones que implica gobernar un municipio de casi 40.000 habitantes. Domínguez y otros tantos políticos que hacen dobletes deberían aprender de Podemos: nuestra compañera Laura Fuentes, que es la número dos de Sí Podemos al Parlamento de Canarias por Tenerife no figura en ninguna otra lista. Nosotros no hacemos dobletes, porque respetamos nuestras instituciones y a la gente que elige a sus representantes.

¿Para quién gobierna el PP y para quién gobernará Podemos?

Más bien te voy a decir para quien no gobierna el PP. No gobierna para los jóvenes que, estando fuera del sistema educativo, no ven oportunidades de futuro por falta de programas de cualificación laboral; no gobierna para las familias con pocos recursos que ven cada vez más mermadas las plantillas de personal de atención directa que le mejoren las condiciones de vida; no gobierna para las pequeños empresarios que necesitan apoyo institucional para competir contra las grandes superficies; no gobierna para los colectivos culturales y deportivos que no tienen apoyo para realizar y promocionar su actividad; no gobierna para los estudiantes universitarios que ven limitado su futuro por la falta de oportunidades para continuar su formación; no gobierna para las personas que tienen limitado el acceso a los recursos en igualdad de condiciones por la falta de un plan de movilidad adecuado; no gobierna, en suma, para quienes no le siguen la corriente ni forman parte de sus redes clientelares.

Y para todas esas personas va a gobernar Podemos, para todas esas y para el resto de la ciudadanía realejera, ya que concebimos un municipio donde todo el mundo tenga voz y capacidad de decisión, pero sin dejar al margen a la población más vulnerable, sin sectarismos y desde nuestro firme compromiso por los servicios públicos.

En suma, Podemos va a gobernar para la gente, para los realejeros y realejeros. Da igual su identificación partidista o su voto. Nosotros hemos venido a mejorar la vida de la gente, la vida de nuestro municipio. No nos vamos a olvidar de nadie ni dejar a nadie atrás, para construir Los Realejos en positivo.