El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide que la isla baje a nivel 2 de alerta pese a que no cumple los criterios epidemiológicos

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha reclamado este martes al Gobierno de Canarias que la isla baje esta semana a nivel 2 de alerta por COVID-19, una petición que no es nueva, ya que el dirigente nacionalista ya se ha dirigido al Ejecutivo autonómico en anteriores ocasiones para hacer este tipo de peticiones. Una de las más sonadas fue justo al comienzo de la quinta ola de la pandemia en Canarias, cuando pidió que Tenerife bajara a nivel 1 de alerta y dijo no entender por qué la isla seguía en nivel 2. Pocas semanas después, ya en julio y con los contagios disparados en la isla, afirmó que "rebajar las restricciones" [refiriéndose al fin del estado de alarma] había sido un "error garrafal", algo que pasaría "a los libros de historia". Algo similar ocurrió respecto al uso de las mascarillas. Bermúdez pidió públicamente que se autorizase no llevarlas en Tenerife. "No parece lógico, no tiene sentido si hay distancia", dijo entonces, y solo unos días criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez suavizase la obligatoriedad de su uso.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que pidió bajar la isla a nivel 1 en junio, tacha de "error garrafal" relajar medidas sin tener al 50% de la población inmunizada

Según el último informe actualizado de la Consejería de Sanidad, en Tenerife hay 2.056 casos activos, tras anotar 38 en la jornada del domingo. La incidencia acumulada a 14 días es de 76,67 casos, y a 7 días, de 32,41, y el nivel de ocupación de las UCI por pacientes COVID-19 es del 17,46%, es decir, nivel de riesgo alto. Pese a que la mejoría es considerable, han de cumplirse unos parámetros, tal y como viene ocurriendo desde hace muchos meses, y así, mientras ese indicador esté en rojo, la isla no cumplirá con los requisitos para bajar al nivel 2. Además, como ha recordado en repetidas ocasiones el Gobierno canario, aunque se bajase ese indicador a nivel medio, habría que esperar unas dos semanas para que se estabilice esa mejoría antes de bajar de nivel.

Pese a que el criterio es el mismo desde que se comenzaron a aplicar los niveles de alerta, Bermúdez sostiene que "los datos epidemiológicos, en progresión muy positiva" señalan que se puede bajar al nivel 2, y añade que una rebaja de las restricciones "sería una decisión que permitiría aliviar la carga que llevan soportando pymes y autónomos desde hace meses". Como hizo en mayo, argumenta con criterios económicos una decisión que se toma con criterios sanitarios y que, por ahora, Tenerife no cumple.

El regidor de Santa Cruz de Tenerife demanda al Gobierno de Canarias "decisiones claras y certeras", como las que a su juicio ha adoptado el gobierno local que preside, "para acompañar a las familias y a los autónomos de las islas en el camino de la recuperación.

Se refiere en concreto a la "histórica rebaja fiscal" anunciada este lunes, que eximirá de la tasa de la basura a pymes y autónomos y rebajará este recibo a más de 90.000 familias, según el Ayuntamiento.