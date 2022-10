La diputada tránsfuga Vidina Espino obliga a retrasar una comisión parlamentaria y luego no se presenta

La diputada tránsfuga Vidina Espino, ahora en la órbita de Coalición Canaria, obligó este lunes a retrasar la comisión de control de Radio Televisión Canaria (RTVC) en el Parlamento autonómico, de la que forma parte, por encontrarse en las instalaciones de Radio Club Tenerife (Cadena Ser), según han confirmado fuentes de la Cámara Regional. Espino había presentado para abordar en esa reunión una iniciativa dirigida al administrador único de RTVC, Francisco Moreno, pero al no presentarse decayó.

La comisión de control de RTVC fue este lunes más accidentada que de costumbre. De las cuatro iniciativas planteadas por los grupos de la oposición solo se mantuvo una, la que formuló la diputada de Coalición Canaria Beatríz Calzada sobre la conveniencia de que los medios públicos retransmitan en directo las sesiones de control al Gobierno del modo que hace el canal 24 Horas de Televisión Española.

Una iniciativa de la diputada Luz Reverón, del Partido Popular, sobre la cobertura informativa prestada a la comparecencia del presidente del Gobierno sobre el caso mascarillas, fue retirada por una cita médica de la proponente, y una tercera por la repentina muerte de un familiar del diputado de CC Jonathan de Felipe Lorenzo sobre el programa Canarios de Campo y Mar.

En el caso concreto de la de Vidina Espino, al no haber llegado a tiempo, no se pudo abordar. Espino quería que Francisco Moreno explicara las medidas tomadas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del ente público.

La presidenta de la comisión, Carmen Hernández, de Nueva Canarias, retrasó el inicio de la sesión diez minutos al conocer la petición de Vidina Espino, a quien supuestamente se le había retrasado el barco, y amplió los tiempos de cada una de las personas intervinientes para intentar que la diputada tránsfuga llegara a tiempo.

Antes de que comenzaran las intervenciones, Hernández comunicó que Vidina Espino estaba “en un medio de comunicación” y no trasladándose como la presidenta creía. La diputada no llegó y la presidenta de la comisión levantó la sesión en cuanto se debatió la única pregunta que fue defendida. “He sido flexible con el uso del tiempo. No tengo noticias de si la señora Espino va a asistir o no. Como no tengo constancia de que se incorpore o no a la comisión, sin más asunto, se levanta la sesión”, concluyó.

Espino no ha explicado las razones por las que no ha llegado a la comisión. “Me retrasé”, se ha limitado a justificar, asegurando que no podía atender a las preguntas de este periódico porque estaba “en una ponencia”. Desde su equipo de comunicación aseguran que “se retrasó” y “como la comisión duró tan poco, no le dio tiempo a llegar”. La diputada cobra dedicación exclusiva del Parlamento autonómico, a lo que se suman casi 160.000 euros de los que supone como diputada del Grupo Mixto para contratos de servicios.

A lo largo de esta legislatura, la comisión de control de RTVC ha tenido que ser suspendida en dos ocasiones, una de ellas por motivos meteorológicos y la otra por haberse retirado algunas iniciativas y ser escaso el volumen de las que quedaron en pie como para justificar el gasto que supone desplazar a diputados, diputadas y comparecientes para sesiones como la que este lunes se celebró con una duración de apenas veinte minutos.

Vidina Espino y el diputado de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez, que también es miembro de esa comisión de control, han sido esta legislatura los más críticos con el funcionamiento de la misma lanzando acusaciones nada veladas de falta de transparencia.