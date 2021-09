Nueva Canarias dice 'no' a Fonsalía tras analizar un informe interno sobre el proyecto: "Es caro e insostenible" y atenta contra la fauna marina de la zona

Nueva Canarias (NC) ha ratificado este sábado su rechazo al puerto de Fonsalía, cuya constricción está prevista en la costa suroeste de Tenerife, al estimar que este proyecto, con declaración de impacto caducada y que dedica un 80% de su superficie a barcos de recreo y comercios, no resuelve los atascos entre el puerto de Los Cristianos y la TF-1.

Así lo ha acordado la Ejecutiva nacional de NC tras conocer un informe sobre esta iniciativa elaborado por su organización en Tenerife que concluye que Fonsalía es una infraestructura "cara e insostenible", que atentaría, además, contra la fauna marina que habita y transita por el lugar donde se ha proyectado y que no responde a las demandas de la sociedad civil tinerfeña.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Valentín Correa, de la dirección del partido en esa isla. Ha recalcado, además, que durante los 25 años de historia burocrática de este proyecto "jamás ha recibido los parabienes de ninguna administración porque nació viciado".

Para NC, una de las soluciones a estudiar para reducir los atascos que se producen en torno a Los Cristianos sería soterrar la TF-1 y conectarla con ese puerto, además de hacer uso de los accesos al puerto de Granadilla, "que están sin utilizar", ha recalcado su exalcaldesa y actual directora general de Relaciones Institucionales del Gobierno canario, Carmen Nieves Gaspar, que también forma parte de la dirección de NC en Tenerife.

Gaspar ha considerado que lo que está detrás del puerto de Fonsalía "es una cuestión de modelo, de decidir qué futuro queremos para Canarias".

La dirigente tinerfeña de NC ha recalcado que la congestión de tráfico que se registra en el entorno de Los Cristianos precisa de soluciones rápidas a partir de las infraestructuras ya existentes, en lugar de opciones que impliquen "seguir destruyendo la isla" y favoreciendo "pelotazos que van en contra de la mayoría social".

Para Gaspar, "Fonsalía es el puerto de las mentiras", como fue, en su día, el de Granadilla, que se planteó, ha dicho, como la única alternativa posible ante la imposibilidad de ampliar el de Santa Cruz de Tenerife, como posteriormente se ha hecho.

La ex regidora de Granadilla y el presidente de NC, Román Rodríguez, se han congratulado de que Coalición Canaria se esté replanteando su apoyo a este nuevo puerto porque consideran que "no se pueden seguir cometiendo los mismos errores del pasado que, además, no responden al interés general".

Sobre este asunto de Fonsalía, Román Rodríguez ha precisado que "quedó fuera" del pacto de gobierno de progreso que sustentan PSOE, su formación política, Podemos y ASG, al tiempo que ha augurado que este proyecto no llegará a ver la luz.

Este mismo viernes, el Cabildo tinerfeño y el Gobierno canario anunciaron que encargarán un macroestudio de la viabilidad del proyecto desde un punto de vista socioeconómico, medioambiental, de la conectividad y territorial para tomar, basándose en él, una decisión sobre el puerto.