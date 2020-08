Santa Cruz de Tenerife atribuye a "un error" que este miércoles no se permitiera comentar las publicaciones de su Twitter institucional

La cuenta institucional de Twitter Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no permitía durante este miércoles a los usuarios de la red comentar sus publicaciones. Este hecho generó polémica durante toda la tarde, pero este jueves a las 9.00 de la mañana el consistorio ha reaccionado atribuyéndolo a "un error".

" Un error ayer en la configuración de dos de las publicaciones de esta cuenta impidió que pudiesen ser comentadas. Ya está corregido. Lamentamos las molestias", asegura el Ayuntamiento en su cuenta oficial.

La exalcaldesa Patricia Hernández, a quien Coalición Canaria presentó este verano una moción de censura volviéndose a hacer con la alcaldía José Manuel Bermúdez, fue una de las más críticas con este hecho al percatarse de que ella sí que podía contestar a los tweets pero muchos de los ciudadanos que lo intentaban no. "Yo sí puedo responderles (por ahora) porque me siguen. ¿No les da vergüenza, en un perfil institucional, no dejar contestar, responder, preguntar, consultar a la ciudadanía? ¿Cómo es posible que un perfil institucional sólo deje participar a las personas que decida CC?

Si quieres contestar, preguntar, comentar, responder al tuit de origen y no te deja tu ayuntamiento. Te hago de portavoz con mucho gusto y les pongo el enlace a este tuit. (Por ahora puedo porque me siguen) https://t.co/DbE4htEJrB — Patricia Hernández (@PatriciaHdezGut) 12 de agosto de 2020

"¿Por qué razón yo, como ciudadano, no puedo ejercer mi derecho de participación en las redes sociales de mi ayuntamiento?" "Acabo de enterarme de esto. ¡Qué poca vergüenza! Ya ni disimulan.. ¿pero esto se puede hacer?", son algunas de los múltiples tweets de la ciudadanos y ciudadanos indignados este miércoles.

No es la primera vez esta semana que el Ayuntamiento o concejales del mismo apuntan a un "error" sus problemas de comunicación. El pasado lunes, la concejala tránsfuga de Ciudadanos Evelyn Alonso reconocía formalmente los plagios realizados en los artículos publicados en el blog, evelynalonso.es, y responsabilizaba exclusivamente a la persona que los redactaba, que le asesora “en materia de nuevas tecnologías de la comunicación”.

Alonso considera “un error que no debí cometer” haber permitido que su negro literario (el desconocido o la desconocida que le escribía los textos que ella firmaba) publicara en su blog, bajo su nombre y su fotografía, sin que ella si quiera los leyera.