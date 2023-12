Unidas Se Puede considera el nuevo acuerdo PSOE-CC en La Laguna como el “pacto de la vergüenza”

La coportavocía de Unidas Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio e Idaira Afonso, han ofrecido este viernes su punto de vista con respecto al pacto sellado este jueves en el que por tercera vez PSOE y Coalición Canaria formarán parte del mismo gobierno, en la que señalan que será “el gobierno más caro de la democracia, tras la exponencial subida de sueldos aprobada por ambos partidos en julio”.

Ascanio y Afonso aseguran que “aunque ahora quieran justificar este paso en mentiras, aunque traten de culpar a la fuerza que lleva desde junio con la mano tendida, con la voluntad de alcanzar un acuerdo de progreso, la realidad es que en ningún momento de estos cinco meses perdidos han tratado de avanzar lo más mínimo en esa dirección”.

Ante este escenario Unidas Se Puede anuncia una oposición cargada de propuestas para el beneficio de la ciudadanía, pero también “una dura auditoría de la gestión, para evitar que el mal uso de los espacios públicos y la colocación masiva de afines vuelva a ser la seña de identidad de la política local”, han valorado los coportavoces de Unidad Se Puede.

Según Ascanio se trata del “pacto de la vergüenza, donde no estaba ninguno de los dos candidatos que lideraron esos partidos en mayo, sustentado sobre argumentos falsos, ya que por mucho que lo repitan para calmar a su electorado y a sus bases, había una alternativa viable y valiente, realmente progresista, pero que no les daba la llave del control de los recursos humanos del Hospital Universitario, que parece que es más importante que cualquier otra cuestión”. El concejal lagunero señala que “se ha mentido descaradamente a la ciudadanía, con una campaña polarizada, donde se juraba y perjuraba que no sería posible ese pacto que llevan activando, un pacto firmado con caras de funeral, que esconde el reparto de intereses más que de áreas”.

El pacto, que según este concejal “estaba claro desde junio”, y cree que “se ha retrasado dejando La Laguna en pausa, con movilizaciones históricas del personal municipal y huelgas de servicios fundamentales, además de devolviendo cerca de 1,5 millones de euros en subvenciones no tramitadas por áreas que iban a cambiar de manos sí o sí, como dijimos en el último pleno”.

Por su parte Afonso asegura que se trata de “una clara involución, una vuelta a un reparto de espacios políticos desconectados donde el interés político vuelve a estar sobre el interés general”. Cree que, aunque “Coalición Canaria acepta un trágala inédito en democracia, quedando parte de sus concejales fuera del Gobierno, mientras el PSOE está al completo, Clavijo sale reforzado, sabe que tendrá un mandato con un potencial relevo en sus apoyos en el Parlamento y Cabildo, y vuelve a colocar a su partido en el centro de todas las posibles ententes del mandato”.

Afonso destaca que por primera vez la comisión de Quejas y Sugerencias será ocupada por un partido de Gobierno, cuando siempre ha correspondido a la oposición, por ser un órgano de control como recoge el artículo 113 del Reglamento Orgánico Municipal. “Nos parece que es todo un gesto del nuevo Gobierno, que hace una declaración de oscurantismo y de falta de transparencia”, afirma.

Considera igualmente que con esta decisión se logra un acuerdo sostenido “en intereses, no en propuestas, donde volveremos a ver dos Ayuntamientos y además se reactiva al espacio político que no tardará mucho en retomar su fuerza, tras cuatro años de regeneración”.