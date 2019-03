Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 1 DE MARZO

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a esta. En esta MiniExpo, que lleva por título ¿Y el hombre creó a la mujer?, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan desde la virgen a la femme fatal, pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Cortometrajes: ‘Los sueños lúcidos de David Pantaleón’

TEA dedica un monográfico al cineasta David Pantaleón (Gran Canaria, 1978), un creador que trabaja el cortometraje como arte mayor y que ha construido una filmografía sobre el gesto cultural, el humor, la forma y la provocación. Este programa, titulado Los sueños lúcidos de David Pantaleón, arrancó el pasado jueves, día 28, en el salón de actos con la proyección de once de los trabajos más destacados del realizador. Se mostró de este modo toda la esencia de este joven cineasta a través sus obras de corta duración. Este programa se podrá ver en El Cuarto Oscuro de TEA desde el 1 de marzo hasta el 31, de martes a domingo, de 10.00 a 20.00.

Lugar: El Cuarto Oscuro de TEA

Horario: 10.00-20.00, de manera continua

Precio: entrada libre, previa retirada de las invitaciones en la taquilla

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una condición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Border’

TEA proyecta esta película (Gräns, 2018), de Ali Abbasi, ganadora del premio Un Certain Regard (Mejor película) en el Festival de Cannes. Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom y Joakim Olsson encabezan el reparto de este filme que se proyecta en versión original en sueco con subtítulos en español. Tina es una agente de aduanas con un olfato tan extraordinario que es capaz de oler la culpa de cualquiera que pretende esconder algo. Su eficacia es formidable, ya que este sexto sentido le permite identificar a los contrabandistas. Un día su olfato es puesto a prueba con Vore, un hombre con aspecto sospechoso que pasa ante ella. Tina sabe que Vore esconde algo que ella no puede identificar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Cabalgata Anunciadora del Carnaval 2019

La Cabalgata Anunciadora del Carnaval partirá desde la plaza de la República Dominicana y recorrerá la avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, para finalizar en la avenida Francisco La Roche.

Lugar: recorrido habitual, partiendo de la plaza de la República Dominicana para finalizar en Francisco La Roche

Horario: desde las 20.00

Concurso de Carrozas y Coches Engalanados

Concurso de Carrozas y Coches engalanados del Carnaval 2019, que se celebrará en el transcurso de la Cabalgata Anunciadora.

Lugar: avenida de Bélgica

Horario: desde las 20.00

Carnaval de Noche: plaza del Príncipe

Orquesta Sonora Olimpia (23.30-01.30 y 3.00-4.00) y Orquesta Maracaibo (1.30-3.00 y 4.00-5.00).

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: desde 23.30 a 5.00

Carnaval de Noche: avenida Francisco La Roche

V Carnaval Reggae Festival (23.30-5.00), con DJ Chalart58 (Barcelona), Ruth & La Isla Music (Tenerife), DJ Javadub (Tenerife) y DJ Mamacucha (Tenerife-Perú).

Lugar: avenida Francisco La Roche

Horario: desde las 23.30 a las 5.00

Carnaval de Noche: plaza de la Candelaria

Orquesta Revelación (23.30-1.30 y 3.00-4.00) y Orquesta Armonía Show (1.30-3.00 y 4.00-5.00).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: desde las 23.30 a las 5.00

SÁBADO 2 DE MARZO

IX Torneo Juvenil de Tenis del Carnaval de Santa Cruz

Se trata de un torneo federado de participación masculina y femenina con las categorías de hasta 14 años y hasta 18 años (benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser una prueba federada del calendario oficial. Coorganiza: El Club de Tenis Pabellón.

Lugar: pistas de tenis del pabellón municipal Quico Cabrera

Horario: 9.00 a 21.00

Precio: entrada gratuita

Carnaval Infantil: actividades y actuaciones

Con talleres, castillos hinchables y zona e-games. Actúan, desde las 17.00, las murgas infantiles: Los Bambas, Distorsionados, Chinchositos, Frikywikys, El Cabito, Triqui Traquitos y Distraídos, y a las 20.30, la murga adultaTras con Tras.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 11.00-14.00 y 17.00-23.00

Precio: acceso libre

Campeonatos de gimnasia rítmica

En la sesión de mañana, el Campeonato de Canarias de Copa Base de Conjuntos de Gimnasia Rítmica se inicia a las 11.45 con el desfile de los equipos, competición en la que tomarán parte las diferentes formaciones en las modalidades de manos libres, aros, pelota, mazas y aros, en las categorías de benjamín, alevín, infantil, cadetes y juvenil. Concluirá a las 14.30 con la entrega de trofeos de esta sesión. Por la tarde, desde las 16.45, se inicia el desfile de equipos y comienzan las competiciones de la Copa España de Conjuntos y Copa de España GR Reina Sofía Individual, con las categorías infantil, junior y senior en los diferentes aparatos, que concluirá a las 18.50 con la entrega de trofeos de esta sesión. Participan los clubes Batistana Tenerife, Achinech, Adoney, Evangim Santa Cruz, Intara de Tenerife, Odisea Tenerife, Ritmicod, Taina Puerto de la Cruz, Tazmania Realejos, Tenesay, Úrsel, Arenas Corza’s Maspalomas, Attenya Telde, Daysan el Tablero, Elegua Ciudad de Las Palmas de GC, Izel Telde, Palas Atenea, Praxis Santa Lucía, Adeyahamen y Orisela. Coorganiza: Club Batistana Tenerife

Lugar: pabellón Ana Bautista

Horario: 11.45-14.30 y 17.00-18.50

Precio: acceso libre hasta completar aforo

Actuaciones de los grupos del Carnaval

Actuaciones de los diferentes grupos del Carnaval: murgas infantiles, adultas y rondallas, en los siguientes escenarios y con una duración de 30 minutos cada una de las intervenciones:

- Plaza de la Candelaria. Murgas infantiles (17.00): Mamelones, Redoblones y Castorcitos. Murgas adultas (18.30): Ni Pico Ni Corto, Burlonas, Triquikonas, Diablos Locos, Traviata, Bambones, Mamelucos y Zeta Zetas.

- Plaza del Príncipe. Rondallas (pasacalles, 17.00): Aceviños, Troveros de Nivaria, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, Gran Tinerfe, Las Valkirias, Peña del Lunes, U. A. El Cabo y La Rondalla Mamel’s.

- Avenida Francisco La Roche. Murgas adultas (17.00): Klandestinas, Chinchosos, MasQLocas, Tiqui Traques, Ni Muchas Ni Pocas, Desbocados, Diabólicas y Jocikudos.

Lugar: plaza de la Candelaria, del Príncipe y avenida Francisco La Roche

Horario: 17.00-22.00

Precio: acceso libre

Concierto: ‘Under the shadow’, con Carlos Mena y The Disfonik Orchestra

Auditorio de Tenerife ofrece Under the shadow, un concierto de Carlos Mena con The Disfonik Orchestra. La música que propone The Disfonik Orchestra parte de un encuentro íntimo entre la música clásica y el jazz. Algunas de las más bellas piezas del repertorio clásico han sido cuidadosamente seleccionadas, arregladas con delicadeza para una formación de jazz y expuestas por una distinguida voz clásica de contratenor. Intérpretes: The Disfonik Orchestra, con Jacques Beaud (director) y Carlos Mena (contratenor). Ficha artística: Carlos Mena (contratenor), Ghalmia Senouci (alto), Juan Munguía (trompeta), Matthieu Roffè (piano), Salvatore Reitano (teclados Hammond B3), Jacques Beaud (bajo eléctrico) y Marc-Olivier Savoy (batería).

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Concurso de Ritmo y Armonía

Con la participación de las comparsas del Carnaval chicharrero Cariocas, Rumberos, Joroperos, Tabajaras, Bahía Bahitiare, Brasileiros, Tropicana, Río Orinoco y Danzarines Canarios.

Lugar: avenida Francisco La Roche

Horario: 21.00

Precio: acceso libre

Carnaval de Noche: plaza del Príncipe

Orquesta Tropin (23.30-1.30 y 3.00-4.30) y Orquesta Malibú Band (1.30-3.00 y 4.30-6.00).

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 23.30-6.00

Precio: acceso libre

Carnaval de Noche: avenida Francisco La Roche

DJ Tana Sandoval (23.30-1.00), DJ David Laurentini (1.00-3.00), DJ Quique Serra (3.00-5.00) y DJ Adrián Déniz (5.00-6.00).

Lugar: avenida Francisco La Roche

Horario: 23.30-6.00

Precio: acceso libre

Carnaval de Noche: plaza de la Candelaria

Orquesta Armonía Show (23.30-1.30 y 3.00-4.30) y Morocho y La Gran Orquesta (1.30-3.00 y 4.30-6.30).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 23.30-6.30

Precio: acceso libre

DOMINGO 3 DE MARZO

IX Torneo Juvenil de Tenis del Carnaval de Santa Cruz

Se trata de un torneo federado de participación masculina y femenina con las categorías de hasta 14 años y hasta 18 años (benjamines, alevines, infantiles cadetes y juniors). Se aplica el reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser una prueba federada del calendario oficial. Coorganiza: El Club de Tenis Pabellón.

Lugar: pistas de tenis del pabellón municipal Quico Cabrera

Horario: 9.00-21.00

Precio: entrada gratuita

Carnaval Infantil: actividades y actuaciones

Talleres, castillos hinchables y zona e-games.

Lugar: plaza del Parque Bulevar

Horario: 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: acceso libre

Carnaval para Todos: actividades y actuaciones

Tradicional actuación de Carnaval en la plaza del Príncipe de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá y la agrupación lírico-musical Los Fregolinos.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 11.00

Precio: acceso libre

Bandas de música: ‘I Primavera Musical’

El ciclo Primavera Musical, una iniciativa de la Federación Insular de Bandas de Música de Tenerife, que cuenta con la colaboración del Cabildo, se celebra en el Auditorio de Tenerife los días 3, 17 y 24 de marzo; 7, 14 y 28 de abril; 5, 12, 19 y 26 de mayo, y 2 y 16 de junio. En este primer concierto tocarán las formaciones A. C. R. Unión Musical Aida, de San Andrés (30 músicos); A. M. La Esperanza, La Guancha (50 músicos), y A. M. Las Candelas, Candelaria (80 músicos).

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Carnaval de Día: plaza del Príncipe

Rudy (12.45-13.00), Homenaje a Celia Cruz (13.00-14.30), Pepe Benavente (14.30-15.30), Frente Tamarindo (15.30-17.00) y El Morocho (17.00-18.00).

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 12.45-22.00

Precio: entrada libre

Carnaval de Día: plaza de la Candelaria

Billos’s Caracas Boys Orquesta.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 16.00-18.00

Precio: entrada libre

Actuaciones de los grupos del Carnaval

Actuaciones de los diferentes grupos del Carnaval: murgas infantiles, adultas y rondallas, en los siguientes escenarios y con una duración de 30 minutos cada una de las intervenciones:

- Plaza de la Candelaria. Murgas Infantiles (19.30): Pita Pitos, Rebeldes y Lenguas. Murgas Adultas (21.00): Diablos Locos, Triquikonas y Burlonas.

- Plaza del Príncipe. Murgas Infantiles (19.30): Sofocados, Guachipanduzy, Distraídos y Revoltosos. Murga Adulta (22.00 h.): Ni Pico Ni Corto.

- Avenida Francisco La Roche. Agrupaciones Musicales (19.00): Los Yuppies, Siboney, Caña Dulce, Nobleza Canaria, Salsabor, Tajora Las Palmitas, Chaxiraxi, Teiderife y Sabor Isleño.

Lugar: plaza de la Candelaria, del Príncipe y avenida Francisco La Roche

Horario: 19.00-23.00

Precio: acceso libre

Carnaval de Noche: plaza de la Candelaria

Orquesta La Banda Loca (22.00-24.00).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 22.00-24.00

Precio: entrada libre

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España



Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

‘Santa Cruz en Carnaval’

Como es sabido, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene unas características especiales y diferentes del resto de los carnavales del mundo que lo hacen muy particular, tanto por su antigüedad y tradición como por las variadas actividades y modalidades que tiene esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional desde el año 1980. La Biblioteca guarda entre su rico fondo local con multitud de documentos relativos al Carnaval, incluyendo entre otros, programas de la fiesta, carteles, repertorios de murgas, comparsas y rondallas. La pretensión actual es empezar a difundir con esta primera exposición, que llevará por título Santa Cruz en Carnaval: historia de la fiesta a través de sus documentos 1778-1977, todos esos elementos. La exposición podrá visitarse hasta el 10 de marzo.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Barbie se viste de reina del Carnaval’

También desde el pasado lunes se inauguró la exposición Barbie se viste de Reina del Carnaval, una colección de 20 muñecas Barbie con las fantasías de las reinas del Carnaval, que se encuentran en exposición permanente en el Museo del Carnaval. Director: Frank Romero, diseñador. La muestra permanecerá abierta hasta el 11 de marzo.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: el de apertura del Casino

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘El Carnaval chicharrero’

Desde el martes pasado, en la sala L del Centro de Arte La Recova se expone la colectiva de pintura que lleva ese título. La muestra, en la que participan más de veinte artistas, la integran casi 40 obras de formato medio realizadas con numerosas técnicas, entre ellas óleo sobre lienzo, acuarela y técnicas mixtas. No es la primera vez que varios creadores muestran de forma conjunta su particular visión de las fiestas más populares de la isla, centrándose en los aspectos artísticos del Carnaval santacrucero. Esta exposición tiene de comisario a Joaquín Castro San Luis. Se podrá visitar hasta el 15 de marzo.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Antológica de José Carlos Gracia (1960-2018)’

Se inaugura el viernes 22 de febrero y es una exposición antológica del pintor José Carlos Gracia, que incluye obras realizadas entre 1960 y 2018. Permanecerá hasta el 15 de abril. Se exhibirán cerca de 50 pinturas que se dispondrán en las dos salas de exposiciones temporales, acondicionadas en la planta baja de la pinacoteca municipal. Algunas obras pertenecen a colecciones privadas que han sido cedidas provisionalmente para esta ocasión.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘No ni ná. Contenga multitudes’

TEA inaugura el jueves 21 de febrero la primera exposición en Canarias de la artista María Cañas (Sevilla, 1972). No ni ná. Contenga multitudes es el título de esta individual que está comisariada por Jesús Alcaide. La muestra se podrá visitar en este espacio hasta el 23 de junio. Se trata de una selección de trabajos que, agrupados en diferentes contextos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, desde la lucha feminista a la poscolonial, pasando por los modos de sumisión a tecnología en el mundo actual, la reflexión melodramática sobre el propio lenguaje cinematográfico y los usos de las redes sociales como espacio de crecimiento o aniquilación.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; Amigos de TEA, gratis

‘Libros de Agustín Espinosa’

Con motivo de la celebración del Día de las Letras Canarias organizado por el Gobierno autonómico, se presentó esta muestra de las obras del escritor Agustín Espinosa. Los libros proceden a los fondos Pedro García Cabrera, Antiguo Canario y Hemeroteca Antigua Canaria. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de abril. Aunque la celebración comenzó este jueves, durante todo el año se seguirá homenajeando al citado autor, ya que en 2019 se cumplen los 80 años de su fallecimiento. De esta forma, tanto las bibliotecas como los centros escolares reconocerán, durante los próximos meses, la importancia de su obra y su modernidad. Espinosa está considerado uno de los máximos representantes del surrealismo en la literatura canaria. De entre las obras que se van a exponer, destacan el original de la revista La Rosa de los Vientos o la traducción que hizo el autor del saludo de Breton a Tenerife (manuscrito autógrafo mecanografiado del Fondo Pedro García Cabrera).

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas de todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Banderas históricas de España’

La Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor al Ejército de Tierra, consagrándose realmente y a partir de entonces como primera bandera nacional. Con tal motivo el Centro de Historia y Cultural Militar de Canarias, además de su exposición permanente de banderas, expone en su sala temporal una selección de carteles de las banderas históricas más representativas. Podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar. Establecimiento de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-13.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: acceso libre y aparcamiento gratuito

‘Del alba al ocaso en Tenerife’

La exposición Del alba al ocaso en Tenerife, de Entrencuadres y Amigos, abre de nuevo como galería de arte las cañoneras de la Defensa Marítima del Fuerte de Almeyda, que podrá visitarse hasta el 5 de marzo. El grupo de Fotografía Nocturna y de Paisajes de Canarias, de larga exposición, nació con el propósito de compartir una afición y tratar de aprender conocimientos de fotografía entre amigos. Están abiertos a recibir a cualquier persona, con deseos de aprender y mejorar sus conocimientos en este tipo de técnica. En la muestra fotográfica participan distintos miembros: Guillermo Alfonso, Beatriz Castillo, Santiago M. Díaz León, Pedro Frías, Raúl García, Javier Gea, Oscar Gorostiaga, Eliecer L. Labory, Jorge Adn Mallorquín, Jesús Manuel Rodríguez, Nicoly Roman y Pepe Tejera.

Lugar: establecimiento de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘África-Babel. El arte de un continente’

En una de sus maravillosas crónicas, Riszard Kapucinsky escribió que, “solo por una convención reduccionista, podemos decir África. Es imposible no sentirse sobrecogido por la riqueza de su imaginario. Por las venas del continente corren más de dos mil lenguas, que alimentan ese gran río de la oralidad que ha ido vertebrando un crisol inagotable de culturas. En ese sentido, África es Babel. Las obras de arte que vamos a descubrir en esta exposición intentan recoger una pequeña parte de ese rico patrimonio que tratará de acercarnos el alma inabarcable del continente”. Este arte, que nació como una indagación espiritual que partía de la búsqueda de los orígenes, del encuentro con los ancestros, se está perdiendo hoy en buena parte del continente. Durante más de treinta años, Guillermo Martínez ha recorrido África atesorando estos objetos que ha documentado tratando de preservar su valor simbólico y sagrado. Por ello se está ante una de las colecciones privadas más importantes de un arte que no persigue los patrones de belleza de occidente. En África, el arte encarna el espíritu de la comunidad y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa común de la memoria donde habita el alma de un continente. Podrá ser visitada hasta el 11 de mayo de 2019. Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala 922 471 138.



Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias



Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30

Domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Odio sobre lienzo’

TEA inauguró el pasado 31 de enero Odio sobre lienzo, una exposición del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. La muestra, comisariada por Carlos Díaz-Bertrana, se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo hasta el 5 de mayo. Nacido en el Tenerife de 1967, Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolucionario y clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la materia, innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, los de la pintura de género, retratos e interiores.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residente, dos

‘Summer Forms’

En Summer Forms, Nicolás Laiz Placeres expone seis series creadas entre 2017 y 2018, cinco de las cuales son tridimensionales. Su obra consiste en la reflexión, a través de diferentes técnicas, de los conceptos de paisaje y exotismo y su construcción cultural, así como de las fricciones que surgen entre el desarrollo económico y la ecología. Investigaciones que Laiz Placeres desarrolla en relación con el turismo y el museo arqueológico, entre presente y pasado, activando un diálogo permanente entre el concepto y la realización formal de la pieza.

Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cuaderno de campo’

Es un proyecto expositivo de la artista Davinia Jiménez que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Un ser humano que ha aprendido a observar la naturaleza desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalización. Un sujeto que aparece desarraigado de la tierra y de la propia naturaleza del cuerpo que habita, elaborando una distancia emocional y cultural. Se trata de un proyecto expositivo que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Se inaugura el viernes 18 de enero. Se podrá visitar hasta el 8 de marzo.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; domingo y lunes, cerrados

Precio: entrada libre

‘Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019)’

TEA presenta esta muestra, que se podrá visitar en el centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 10 de marzo. Tal vez por su decidido compromiso con la búsqueda de un lenguaje singular en el contexto de la escena artística canaria y su obsesiva labor creativa en el ámbito de la imagen, la figura de Poldo Cebrián (La Palma, 1948) ha merecido el reconocimiento a una labor de gran alcance en el marco de la experimentación fotográfica. Permanecerá abierta hasta el 10 de marzo de 2019.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residentes, dos

‘Calendario 2019’

El Museo Histórico Militar de Canarias presenta en la sala general García Escámez I, la exposición Calendario 2019 con doce acuarelas pintadas por la artista Volha Belevets. Estará disponible hasta el 3 de marzo. En este calendario se han plasmado tanto parte de las colecciones que recorren las salas del museo, un fondo exterior, como los aniversarios que se conmemoran este año. Cada fondo o cada efeméride está vinculada al mes que se expone, como por ejemplo la expuesta en el cartel anunciador. La maqueta de la nao Victoria que se dedica al mes de septiembre por conmemorarse este año del V centenario de la primera vuelta al mundo, además de su paso por Tenerife. Las doce acuarelas se presentarán junto a la lámina del calendario, y algunas acompañadas de los fondos representados.

Lugar: establecimiento de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito