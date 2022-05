Ciudadanos vuelve a expulsar a la concejala tránsfuga Evelyn Alonso y la justicia la aboca a ser destituida de sus cargos de gobierno

La concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha vuelto a ser expulsada de Ciudadanos y la justicia acaba de abocarla a ser declara formalmente como no adscrita después de denegarle la medida cautelar de suspender esa expulsión. El juzgado de Primera Instancia 9 de Santa Cruz de Tenerife la ha condenado a las costas procesales por la petición fallida de esa cautelar con una serie de argumentos que, aunque no suponen entrar en el fondo de la cuestión, sí describen las vicisitudes de esta concejala tránsfuga de manera elocuente. Esa la segunda vez que Alonso es expulsada del partido por el que se presentó a las elecciones municipales en 2019 y al que traicionó en 2020 votando a favor de una moción de censura que devolvió la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a Coalición Canaria y mandó a su propio partido a la bancada de la oposición.

En su reclamación, la concejala tránsfuga alegaba que hacer efectiva su expulsión la privaría de los “derechos que legalmente ostenta como concejal adscrita al grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife” y la situaría en el grupo de no adscritos. Esto, según expresa en su petición, también le impediría recibir “las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, los cuales no serán de aplicación a los concejales no adscritos, a los que tampoco podrán asignarse otras ventajas económicas y materiales por razón de tal condición”.

Sin embargo, el auto del juzgado le responde que “no ha lugar a la adopción de la medida cautelar solicitada”, por lo que se puede hacer efectiva su expulsión provisional del partido y, por tanto, su paso al grupo de no adscritos. Además, la condena a pagar las costas.

El auto no es firme y contra él cabe interponer recurso de apelación en un plazo de veinte días.

Ahorqa corresponde al pleno de la Corporación gestionar el formalismo de pasarla al grupo de no adscritos, lo que supondría no poder ejercer como concejala del grupo de gobierno, donde actualmente ejerce como concejala de Seguridad, entre otras competencias.

El proceso de expulsión de Evelyn Alonso de ciudadanos comenzó cuando su compañero de filas Juan Ramón Lazcano dimitió por sorpresa de su cargo como concejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife en abril de 2020, en pleno confinamiento. Al salir él, Evelyn Alonso, siguiente en la lista del partido, accedía al puesto de concejala. En ese momento el Ayuntamiento estaba dirigido por la socialista Patricia Hernández, apoyada por Ciudadanos, con Matilde Zambudio como primera teniente de alcaldesa.

Sin embargo, la misma tarde en la que Alonso llegó al Ayuntamiento firmó ante notario que apoyaría una moción de censura contra el PSOE y su propio partido, Ciudadanos, y entregaría el bastón de mando a José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y a Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular.

Fue entonces cuando Ciudadanos inició la expulsión de Alonso del partido, y ella la recurrió en los tribunales y consiguió que fuera suspendida por errores formales.

Ahora, la justicia la manda de nuevo al grupo de no adscritos mientras se resuelve su expulsión definitiva.