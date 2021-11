La concejala tránsfuga en Santa Cruz de Tenerife se salta el protocolo anti COVID tras saber que es contacto directo de un positivo

Evelyn Alonso, la concejala tránsfuga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acudió este jueves, 25 de noviembre, al acto de encendido navideño en la ciudad, una cita a la que acudieron decenas de personas y que estuvo amenizada por actuaciones con música en directo en la Plaza del Príncipe. Alonso, que estuvo en todo momento muy cerca del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), es un contacto estrecho de al menos un positivo confirmado en COVID-19.

Ella misma lo ha reconocido este viernes en el pleno del Ayuntamiento, donde se le ha preguntado por este asunto y donde ha afirmado que sabía desde ayer por la mañana que era contacto estrecho de un contagiado, concretamente, un técnico municipal que la acompañó en el viaje realizado hace unos días a La Palma.

La segunda teniente de alcalde de la ciudad asegura que está vacunada, por lo que, según la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID- 19 elaborada por el Ministerio de Sanidad, no está obligada a hacer cuarentena. Pero hay una excepción: si la persona contagiada es un caso vinculado a un brote producidos por las variantes Beta (sudafricana) y Gamma (brasileña) sí es obligatorio aislarse.

Ese mismo protocolo sí establece claramente que deben evitarse los actos multitudinarios, como el encendido de luces de este jueves, algo que Evelyn Alonso no respetó. El texto dice literalmente que hay que "mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, evitar acudir a eventos o lugares con muchas personas así como limitar los contactos sociales, evitar el contacto con personas vulnerables como personas mayores o enfermas, usar siempre mascarilla y lavarse las manos frecuentemente".

Además, la concejala acudió este viernes al pleno del Ayuntamiento, lo que ha molestado a los grupos de la oposición, que han preguntado al alcalde sobre el tema. Bermúdez ha explicado que fueron los servicios de Riesgos Laborales del Consistorio los que avisaron a la concejala de que era contacto estrecho y que debía realizarse pruebas diagnósticas. El alcalde ha afirmado que esas pruebas dieron negativas. La concejala ha tomado entonces la palabra y ha explicado que no tiene que hacer cuarentena porque tienen la pauta completa de vacunación y que ella misma se costeó pruebas diagnósticas.

El concejal del PSOE José Ángel Martín insistió en que Alonso no tendría que haber acudido al encendido de luces ni al pleno y leyó ante los asistentes el protocolo que indica que no debe acudirse a actos multitudinarios, pero entonces el alcalde dio por zanjado el asunto y no se dieron más explicaciones al respecto.

Avanzado el pleno municipal, y cuando se iba a abordar una cuestión de su competencia (la proliferación caótica de patinetes por las aceras de la ciudad), la concejala Alonso se acercó a hablar a escasa distancia al secretario del pleno. La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, le llamó entonces la atención recordándole que el alto funcionario es grupo de riesgo por enfermedad, lo que desaconseja por completo cualquier tipo de contacto con personas sospechosas de poder haber contraído el virus.

