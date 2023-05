Unidas Sí Podemos urge a retirar el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: “Es una anomalía democrática”

Los candidatos de Unidas Sí Podemos al Cabildo de Tenerife, Manuel Marrero, y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, han urgido este jueves a la corporación local a la retirada del monumento a Franco, que constituye “una anomalía democrática y una afrenta” a la capital tinerfeña.

Una lucha de 16 años para retirar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife (que no es BIC) y cumplir con las leyes

En declaraciones a los medios frente al monumento ubicado en la confluencia de la avenida Francisco La Roche y la Rambla de Santa Cruz, Marrero y Trujillo han hecho hincapié en que el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), “no tiene más excusas para cumplir la ley”.

Ramón Trujillo ha prometido que tras “el cambio de gobierno” que se producirá tras las elecciones del 28M se retirará este monumento, “como haría cualquier partido de derecha o izquierda en Alemania con algo equivalente”.

“Ser demócrata es ser antifascista”, ha terciado Manuel Marrero, quien ha recalcado que la retirada del monumento a Franco “se podía haber hecho antes de la ley de memoria histórica. El Ayuntamiento tiene competencias para hacerlo. Es cultura democrática, simplemente”.

Cree Marrero que en Coalición Canaria en Santa Cruz “faltan altas dosis de democracia en algunas personas” y por otro lado “están compitiendo en estos tiempos electorales con la derecha y la ulraderecha”.

El candidato a la alcaldía de la capital tinerfeña por Unidas Sí Podemos, Ramón Trujillo, ha recalcado que “la solución de entrada” sería la retirada de la vía pública del monumento, y a continuación hacer una consulta popular para determinar qué uso se le da luego a este espacio.

Preguntado por la cantidad de vestigios franquistas que hay en la capital tinerfeña (más de 70), aparte del monumento a Franco, Trujillo ha indicado que “lo lógico es priorizar los más graves, los más hirientes, los de personas que tienen manchadas las manos de sangre”, que habría que retirar en primer lugar.

Pero la idea, ha continuado, es “tener un callejero que no rinda homenaje a nada que signifique una dictadura, la exaltación de la violación de los derechos humanos. Esto no es de derechas o de izquierdas, es de demócratas”, ha concluido.

El Ayuntamiento, en contra de su retirada

Son múltiples las excusas que desde el Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria con apoyo del Partido Popular y una concejala tránsfuga, se han dado para no acatar la ley y proceder a la retirada de los vestigios franquistas en la ciudad. La más recurrente es que no se hará hasta que no se publique el Catálogo de Vestigios Franquistas en Canarias, que abarque todos los existentes en el Archipiélago. El Gobierno de Canarias, ante la gran cantidad de homenajes, monumentos, placas y otros honores al dictador y sus simpatizantes en la capital tinerfeña optó por publicar en primer lugar un catálogo específico para este municipio. Y a eso se ha agarrado el Ayuntamiento, aduciendo que el Gobierno estaba estigmatizando a la ciudad, señalándola y otros argumentos para defender su decisión de no acatar la ley de Memoria Histórica. Sin embargo, tal y como le recordaron quienes elaboraron el Catálogo, no hace falta tener el documento de toda Canarias para proceder a cumplir la ley en un municipio concreto. Es decir, el Ayuntamiento podía retirarlo si hubiera tenido voluntad para ello.

Por otro lado, este mismo mes de mayo se publicó el Catálogo completo de toda Canarias, con lo que decae la excusa del Ayuntamiento. Sin embargo, desde Santa Cruz el alcalde guarda silencio sobre el tema.