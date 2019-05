El alcalde de Arafo se encierra en el Ayuntamiento de Güímar para reclamar a su homóloga que apruebe el convenio de la depuradora industrial

Alonso afirmó, tras el encierro protagonizado en el Ayuntamiento de Güímar por el alcalde de Arafo (también de CC), una solución a la alcaldesa del PP Carmen Luisa Castro, dado que el próximo dí­a 24 de mayo expira el plazo concedido por la Viceconsejerí­a de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para tener los acuerdos sobre el particular, informó la agencia Europa Press.

"Esto no es para hacer un ví­deo", ha espetado a la alcaldesa Alonso. "Hay que ponerle trabajo", lo mismo que la secretaria, que debe dar "prioridad" y emitir un informe, "sea favorable o no", aunque todos los que constan en el expediente ya lo son.

El presidente tinerfeño ha recordado que el caso está judicializado y se corre el riesgo de que acabe con el cierre de empresas y la pérdida de empleos, de ahí­ que justifique el encierro del alcalde de Arafo por la "desesperación" ante "un problema muy grave", que, por cierto, ya está resuelto desde el punto de vista técnico y presupuestario. Solo falta la aprobación del convenio por parte del Ayuntamiento de Güímar.

Sin la aprobación de ese convenio por las cuatro partes, no se puede construir la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDARI) del polí­gono. "Esto es una cadena y, si Güímar no aprueba el convenio, no se puede seguir", ha indicado Alonso.

Los trabajos, que tienen un importe de 6,9 millones de euros, aproximadamente, se encuentran en fase de licitación y tienen un plazo de ejecución de 23 meses, incluyendo los 17 meses de instalación más el periodo de prueba de las instalaciones.

Las obras están financiadas íntegramente por la Corporación insular, pero condicionadas a la obtención de la autorización de vertido al mar, por lo que es necesario que el pleno del Ayuntamiento de Güí­mar, y posteriormente, el de Arafo, lo aprueben.

El Ayuntamiento de Candelaria ya ha aprobado el convenio y el alcalde de Arafo ha manifestado su intención de aprobarlo de manera inmediata, una vez el de Güímar dé el visto bueno.