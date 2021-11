La Acampada por una Vivienda Digna cumple 122 días en el centro de Santa Cruz de Tenerife

La Acampada Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna cumple 122 días en la plaza de La Candelaria, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, con personas que "no tienen donde vivir" y a familias con "amenaza" de desahucio en distintos municipios de la isla, "en la crisis habitacional más grave que ha sufrido esta tierra en su historia".

En un comunicado suscrito junto a la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén lamentan que ni el Gobierno de Canarias ni ninguna otra administración "ha dado ningún paso real efectivo" en favor de las familias de la acampada, más allá de "mociones que no se cumplen y otros brindis al sol" por lo que no hyay "ningún motivo" para levantar la acampada.

"No es del agrado de las personas que conformamos la acampada reivindicativa permanecer en la calle por tanto tiempo, y mucho menos ahora que empieza el frío, pero insistimos, estamos ante la mayor crisis habitacional que ha padecido esta tierra, y por sufrirla muy directamente, y por responsabilidad, no podemos abandonar", detallan.

Además, señalan que la protesta se ajusta los artículos de la Constitución de derecho de manifestación y derecho a una vivienda digna y entienden que no colisiona con ningún otro derecho pues "el derecho a la fiesta no está recogido en la Constitución", y en la acampada no se obstaculiza ni se impide el derecho al trabajo.

Asimismo, indican que el objetivo de la acampada es "visibilizar" el problema y para ello la Plaza de la Candelaria es un lugar idóneo al estar en pleno centro de la capital.

Ambos colectivos señalan también que han reunido 3.600 firmas de apoyo y tildan de "lamentable y vergonzosa" la campaña que se ha abierto contra la acampada, en especial por parte de los regidores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "que en lugar de ponerse decididamente de parte de los ciudadanos afectados por problemas de vivienda, que por cierto son muchos en su municipio, y de una manifestación completamente legal y acorde a derecho, se dedican a hacer comunicados y manifestaciones públicas acusando veladamente de impedir las fiestas y limitar el derecho al trabajo, azuzando así a empresarios, ciudadanos y periodistas en contra".

En cuanto a los supuestos perjuicios económico a los que aluden los empresarios de la Plaza de la Candelaria, indican que si 'Plenilunio' cambia de plaza o de calle se estará fomentando "un mayor reparto" por la ciudad de las actividades lúdicas y festivas, beneficiando por tanto a otros comercios de otros barrios.