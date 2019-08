La carne afectada por la bacteria listeria llegó a Tenerife en "cantidades mínimas"

Unas "cantidades mínimas" de la carne afectada por la bacteria listeria moncytogenes llegaron también a Castilla-La Mancha y Tenerife, además de a Andalucía -donde se distribuyó la mayoría- y a las comunidades de Madrid y Extremadura.



Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, en declaraciones a la Cadena Ser, donde ha precisado que, además de los 80 casos de intoxicación en Andalucía y las dos sospechas de aborto, se ha confirmado un caso de listeriosis en Extremadura y hay otros cuatro en estudio en esta comunidad y la posibilidad de otro en Madrid.



La ministra ha dicho que en la lista de distribución del fabricante de Sevilla figuraba un envío a Cataluña, que no obstante no llegó a esta comunidad autónoma.



Carcedo ha asegurado que desde el pasado día 16 están activas en toda España la alerta de la red de vigilancia alimentaria, lo que se comunicó a todas las comunidades autónomas para que localizaran el producto y se retirara, y la red de alerta sanitaria de vigilancia epidemiológica para identificar los casos que afectan a la salud humana.



La titular de Sanidad ha dejado claro de que todos los lotes de la carne mechada de la marca La Mechá fabricados desde mayo están inmovilizados, y ha incidido en que ahora de lo que se trata es de de detener el brote, tratar las enfermedades y luego ver dónde se produjo el fallo.



Carcedo ha insistido en que con esta bacteria sólo se puede contagiar de forma oral, por la ingesta del alimento y no de persona a persona.