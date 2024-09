La oposición cree que Mañueco no pretende aprobar los Presupuestos y prevé que adelantará elecciones en 2025

La oposición de Castilla y León cree que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no pretende aprobar los Presupuestos y prevé que adelantará elecciones en 2025. La promesa de Fernández Mañueco de abordar la creación de un Grado de Medicina en las universidades de Burgos y León -además de las dos que hay en Valladolid y Salamanca- ha sido el pistoletazo de salida para muchos. “Mañueco ayer anunció las dos facultades. Huele a elecciones”, ha sentenciado el exvicepresidente autonómico y procurador Francisco Igea. El portavoz de Vox -y también exvicepresidente de Mañueco-, Juan García-Gallardo ya se ha querido dirigir a los votantes que puedan estar descontentos con el PP y el Partido Socialista ha recordado que lo que antes era “imposible” ahora parece no ser tal.

El portavoz del Grupo Mixto y líder de Podemos, Pablo Fernández, ha vaticinado que en mayo o junio de 2025 habrá elecciones. “Mañueco no sabe gobernar ni legislar, no sabe hablar ni escribir ni dar directrices a su portavoz. No va a haber presupuestos autonómicos porque Vox no los va a votar y el PSOE tampoco. Mañueco quiere soltar amarras con Vox e intentar hacer ver que no es un partido de ultraderecha. Va a prorrogar las cuentas y en mayo de 2025 adelantará elecciones una vez más”, ha reflexionado.

El también exvicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, ha utilizado su Portavocía de Vox en las Cortes para cargar contra el PP, con quien gobernaba hasta julio. “¿De verdad creen que el PP quiere aprobar unos presupuestos?”, ha interpelado a los periodistas presentes en la rueda de prensa. García-Gallardo ha apuntado que él no lo cree. “Verá Mañueco si convoca elecciones o no, pero va por mal camino si quiere nuestro apoyo”, ha manifestado el líder de Vox después de que el portavoz del Grupo Popular haya intentado dilatar la tramitación de la Ley de Concordia que presentaron juntos y después haya amagado con retirarla.

A pesar de que García-Gallardo ha negado tener “una bola de cristal” para saber si Mañueco adelantará o no las elecciones en 2025, ya ha arrancado la campaña electoral y se ha dirigido a los votantes “estafados” por el PP, ante los que ha querido mostrarse como una alternativa.

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha obviado esta debilidad parlamentaria del PP y ha enumerado las dos Proposiciones No de Ley impulsadas por el PP que se debatirán en el pleno de la próxima semana: una sobre la ocupación de viviendas (sin haber presentado datos autonómicos) y otra sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza que aprobó el Parlamento Europeo (que se aprobó con el voto en contra del Partido Popular Europeo).

Más de dos años sin el informe sobre la compatibilidad de Raúl de la Hoz

Igea y Fernández también han reprochado que después de dos años y medio de legislatura, los servicios jurídicos sigan trabajando en el informe de incompatibilidades.

“Es una situación completamente desconocida. Aquí no hay Ley”, ha protestado Igea. Pablo Fernández ha reprochado que el reglamento se incumple “sistemáticamente” y “sin que pase nada”. “Es un escándalo y sería bueno saber, por higiene democrática, si hay o ha habido procuradores que han incumplido el régimen de compatibilidades”, ha subrayado Pablo Fernández, quien ha ironizado con que el letrado correspondiente “siempre está ocupado”. “A lo mejor hace falta un letrado independiente; porque si el letrado mayor no es afiliado del PP, no parece”, ha recriminado.

Pobreza infantil

Varios portavoces parlamentarios también han comentado otros asuntos de actualidad como los datos de pobreza infantil. Pablo Fernández ha calificado de “terrorífico” que la tasa de pobreza infantil severa sea del 14,1%, la segunda autonomía en la que más ha crecido este indicador basado en los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Las políticas del PP son calamitosas y es absolutamente inaceptable. Esto se soluciona con políticas trasversales y sociales que el PP no realiza”, ha criticado.

Sin oncólogos en el Bierzo

Luis Tudanca ha reclamado que haya oncólogos suficientes para atender el área de Ponferrada y ha criticado los “parches” de la Junta de Castilla y León al cesar a la gerente del hospital. También ha insistido en la necesidad de implantar un sistema de incentivos económicos y profesionales para las zonas de difícil cobertura.

Pablo Fernández ha considerado “deplorable” que el Bierzo solo tenga un oncólogo para dar servicio a una área de 120.000 personas. “Esto condena a la muerte a muchas personas. La política sanitaria del PP cuesta vidas”, ha zanjado el portavoz de Podemos.