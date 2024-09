Las Cortes de Castilla y León debatirán la Ley de 'Concordia' de PP y Vox pese al intento de Mañueco de aplazarla y retirarla

Las Cortes de Castilla y León debatirán la toma en consideración de la Proposición de Ley de 'Concordia' de PP y Vox pese al intento de los 'populares' de aplazarla y retirarla. Según el relato de los portavoces parlamentarios del PSOE, Vox y Grupo Mixto, el Partido Popular ha solicitado que la Ley sea visada por el Consejo Consultivo -un asunto que ya rechazó la Mesa de las Cortes en mayo- y, cuando no ha conseguido la mayoría, ha pedido -en el turno de ruegos y preguntas- la retirada de su propia Proposición de Ley. Finalmente ha debatido la Mesa de las Cortes si incluía ese punto o no en el orden del día del próximo pleno y ha salido adelante con el apoyo de Vox y del PSOE, que busca que el Partido Popular “se retrate” en el debate parlamentario de la próxima semana. El portavoz del Grupo Popular se ha negado a confirmar que ha pedido al final de la reunión que se retire esta Proposición de Ley a pesar de que han coincidido el resto de portavoces políticos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha anunciado este jueves tras la Junta de Portavoces que votará en contra de la toma en consideración de esta Proposición de Ley en el pleno de la próxima semana. Gavilanes ha justificado esta decisión no porque su partido esté en contra de la norma; sino porque considera necesario un informe del Consejo Consultivo, un punto que ya rechazó en mayo la Mesa de las Cortes. También votará en contra el Partido Socialista, pero después de que se debata su toma en consideración en la sesión plenaria, por lo que presumiblemente no saldrá adelante y la Proposición de Ley -contra la que se habían posicionado cientos de historiadores y profesores universitarios- quedará en nada.

Esta toma en consideración es el primer paso para que se debata esta Proposición de Ley en los próximos meses en las comisiones correspondientes y después pase al pleno para su aprobación definitiva. Por este motivo, el resto de portavoces que han comparecido ante los medios ha asegurado que respaldará esta toma en consideración. El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que “la posición de fondo no debe impedir la posibilidad de debate”. “En el próximo pleno se va a tramitar la Ley de Concordia que firmaron PP y Vox juntos y revueltos; tratando de resucitar la nostalgia del franquismo”, ha suscrito Tudanca, que ha destacado que su grupo es “coherente” y quiere “que todo el mundo se retrate”.

Una estrategia “esperpéntica y ridícula”

La oposición ha tildado esta estrategia de “esperpéntica”, con una “estrategia jurídica que ha fracasado”. “Ahí radica el ridículo espantoso del PP, que ha querido imponer su voluntad con argumentos que no se sostienen según el reglamento”, ha criticado el que era vicepresidente autonómico hasta julio y actual portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, quien ha asegurado que se ha quedado “muy confundido” cuando el Grupo Popular ha planteado la retirada de la norma pactada tras “innumerables reuniones”.

Este informe del Consultivo no es obligatorio, aunque en mayo lo solicitó el Grupo Socialista, y lo rechazó la Mesa de las Cortes, que preside Vox. El Partido Popular apoyó la petición fallida del Grupo Socialista y ahora -cuatro meses después- ha solicitado esta vez el informe del Consultivo para que “respalde el texto”. “Vamos a votar en contra de esa toma en consideración porque es necesario que esté respaldada por el Consultivo”, ha manifestado Gavilanes, que ha reiterado en que ese informe es “fundamental” y si su ratificación no quieren seguir adelante con el trámite.

Luis Tudanca ha acusado al Partido Popular de querer mantener en stand by esta norma para decir a Vox que no se preocuparan, que la tramitarían, y al PSOE que no iba a llegar a nada. “Mañueco ha engañado a sus dos anteriores socios (Ciudadanos y Vox) y quiere buscar a un tercero al que engañar. Cuanta más gente engaña, más difícil le resulta encontrar nuevos incautos”, ha zanjado el líder socialista.

El también exvicepresidente autonómico de Mañueco y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha calificado la maniobra del Partido Popular de “abracadabrante” al intentar que la Mesa volviera a votar un asunto sobre el que ya se había pronunciado. “La Mesa no puede volverse sobre sus decisiones, y todo asistido por un letrado que... ya son cosas de aurora boreal. Yo también voy a pedir que la Mesa vuelva sobre otras decisiones”, ha comentado Igea, que también ha considerado necesario el informe del Consultivo pero ha recordado que ese tema quedó zanjado e mayo.

La oposición quiere que Mañueco se retrate

Francisco Igea ha reprobado “la desvergüenza absoluta” del presidente autonómico y le ha reclamado que explique a los ciudadanos “por qué lo que ayer era bueno hoy no es posible”. Mañueco debería desaparecer de la política: es absolutamente infumable lo que está sucediendo“, ha criticado el ex de Ciudadanos.

El procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado la situación de “delirante”. “Mañueco es un trilero, un impresentable y lo peor que le ha pasado a esta comunidad en muchos años”, ha afeado el portavoz del Grupo Mixto, que también ha defendido la posibilidad de debatir sobre la Ley de 'Concordia'. “Esta iniciativa es infame y me da ganas de vomitar. Otra cosa es que se tome en consideración y que se debata. Evidentemente votaré en contra de esta soberana mierda, pero quiero decirlo en la tribuna de las Cortes”, ha rematado.

Este lunes, después de reunirse con el presidente autonómico, el portavoz 'popular' aseguraba que su formación no tenía “una posición fijada” y calificaban esta Ley de 'Concordia' de “no prioritaria”, que Fernández Mañueco defendió porque esta norma no diferenciaba “entre víctimas buenas y malas”, sino que ampliaba derechos y mejoraba servicios.