El PP de Castilla y León asegura que no tiene una posición sobre qué hará con la Ley de 'Concordia' que negoció con Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha asegurado que su formación no tiene una posición fijada respecto a qué hará con la Ley de 'Concordia' de Castilla y León que negoció con Vox, un asunto que deberá abordar la próxima Junta de Portavoces de este jueves si se pretende debatir en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León.

“Ahora no existe ese pacto y el Grupo Popular valorará la posibilidad de llevar o no la Ley de Concordia al próximo pleno. No hay una posición porque no se ha valorado”, ha insistido Gavilanes, quien ha asegurado que esta cuestión no era “prioritaria” y que, por lo tanto, tampoco se ha abordado en la reunión de este lunes con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha citado a toda la oposición para mostrarles su disposición a negociar ahora que gobierna en minoría.

El líder 'popular' ha asegurado que tienen que “valorar” -aunque no ha aclarado con quién- “la posibilidad” de que se debata en la sesión plenaria de finales de septiembre o si quedará relegada de manera indeterminada. “Se valorará en esa Junta de Portavoces la posibilidad de que salga o no salga”, ha reiterado.

El exvicepresidente autonómico y portavoz de Vox en el parlamento autonómico, Juan García-Gallardo, ha afeado a Mañueco que no le haya concretado qué va a hacer al respecto y le ha pedido que “aclare sus principios”. García-Gallardo ha asegurado que el portavoz del Grupo Popular se comprometió a debatir la Proposición de Ley de 'Concordia' (que pretende derogar el decreto de Memoria Histórica que aprobó el PP en el último gobierno en mayoría) pero en la rueda de prensa dijo “otra cosa”.

“Parece que el Grupo Popular no sabe si quiere votar a favor de una Ley que hay contribuido a diseñar”, ha criticado el que era vicepresidente autonómico hasta junio. Por parte, Gavilanes ha negado haberse comprometido a ese extremo.

Mientras tanto, el Grupo Socialista ha reclamado al PP que directamente retire la Proposición de Ley, que no es suficiente con aplazarla sine die. El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha reclamado a Mañueco que debe “demostrar con hechos” que ya no gobierna con Vox si quiere su apoyo parlamentario. “No podemos blanquear a Vox de forma indirecta y que siga gobernando como cuando estaba Vox en el gobierno”, ha reivindicado Tudanca, un asunto sobre el que tampoco ha respondido el presidente autonómico.