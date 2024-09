La oposición no confía en Mañueco y le pide “pruebas” de que negociará a partir de ahora

Era la primera ronda de reuniones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde que Vox rompiera la coalición y obligara al Partido Popular a gobernar en minoría. Este ha sido el segundo pacto de gobierno de Mañueco que se rompe con dos formaciones distintas, lo que, junto a otros incumplimientos, ha hecho que la oposición (el PSOE, Vox, UPL, Soria ¡YA! y Por Ávila) no confía en el presidente autonómico y le pida “pruebas” de que negociará a partir de ahora. Dos parlamentarios se han negado, directamente, a acudir a las citas con Mañueco: Pablo Fernández (Podemos) y el exvicepresidente Francisco Igea.

Mientras tanto, la negociación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2025 se va retrasando. La Junta de Castilla y León ha mostrado su intención de presentar unos Presupuestos “base” que sirvan “para la negociación” con el resto de formaciones políticas. “No va a ser una propuesta cerrada y vamos a ver si los acuerdos son posibles”, ha subrayado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha reclamado a Mañueco que demuestre que no gobierna con Vox, cumpla su palabra y acate la Ley del Diálogo Social y la recién aprobada Ley de Blindaje de Servicios Públicos, además de recuperar la normalidad institucional con las renovaciones de las instituciones propias del parlamento autonómico.

Luis Tudanca ha asegurado que les falta mucho para empezar a confiar a Mañueco, quien tiene que decidir si alcanzará acuerdos puntuales con Vox o con el PSOE, y uno de esos puntos pasa por retirar la Proposición de Ley de Concordia. “No me vale con soplar y sorber a la vez”, ha afeado Luis Tudanca, quien ha rechazado que Mañueco pretenda “alimentar a la extrema derecha” con una mano mientras con la otra quiera “pedir acuerdos al PSOE”.

“Es normal que dudemos sobre la voluntad de diálogo de Mañueco. Ha traicionado a sus dos anteriores socios y ahora buscan un tercero. No se trata solo de llegar acuerdos, luego hay que cumplirlos”, ha reivindicado el socialista.

La Junta pide a la oposición que trabaje al margen de las posturas nacionales

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que Mañueco se ha comprometido a reunir ideas de comunidad con la oposición antes de su bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Conferencia de presidentes autonómicos. También ha garantizado a los partidos de la oposición que ofrecerá “información detallada” sobre la financiación autonómica y que se convocarán los grupos de trabajo relativos a Sanidad y el Corredor Atlántico que se acordaron en octubre de 2023 aunque no participen todos los grupos políticos.

Fernández Carriedo también ha subrayado el talante “positivo” de todos los grupos que han asistido, aunque ha mostrado su deseo de que estos hubieran tenido “mayor margen de actuación” al margen de sus posturas nacionales. “El acuerdo va a ser más fácil si pensamos en los intereses de Castilla y León y Desde Castilla y León”, ha apostillado.

Vox se niega a dar “un cheque en blanco” y pide que el PP se aclare

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, se ha negado a dar “un cheque en blanco” al Partido Popular para aprobar los futuros proyectos autonómicos. García-Gallardo ha criticado que Mañueco no haya querido hablar de Presupuestos y haya traído asuntos que están “agotados políticamente” como el Corredor Atlántico o el recurso judicial a la Ley de Amnistía. “La reunión no ha sido provechosa porque nada había que negociar”, ha protestado.

El líder de Vox en el parlamento autonómico ha asegurado que sigue “con muchas dudas” porque el presidente autonómico no ha contestado a sus preguntas sobre qué van a hacer en política migratoria y respecto a la Proposición de Ley de 'Concordia', que puede postergarse de manera indefinida si no se debate en la próxima sesión plenaria. “Seguimos con muchas incógnitas sobre qué PP nos espera y para qué quiere nuestro apoyo. Parece que el PP espera que le expida un cheque en blanco: que no cuente con él”, ha apostillado.

García-Gallardo ha insistido en que Vox tiene “voluntad de llegar a acuerdos”, pero no a participar “callados y sin decir nada”. “Tenemos la mano tendida pero no la vamos a seguir teniendo si recibimos patadas en la espinilla y patadas hacia adelante”, ha recriminado el portavoz de Vox, que se ha negado a fijar líneas rojas antes de sentarse a negociar los Presupuestos de 2025.

UPL vive un déjà vu y Soria ¡YA! cree que Mañueco no pretende negociar los Presupuestos

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha asegurado que tiene una sensación de déjà vu porque ha escuchado “los mismos comentarios y el mismo discurso” que cuando se habló de crear tres tres grupos de trabajo “que luego no tuvieron continuidad”. Santos ha reclamado al PP “más que actos de fe” para creerse su voluntad de llegar a acuerdos.

“Mañueco no tiene especial intención de llegar a acuerdos con UPL teniendo un socio fiel y dócil como Vox, que tiene absolutamente claro su papel de fiel amigo”, ha protestado el líder leonesista, quien ha comprometido su apoyo en temas fundamentales como la financiación y la Sanidad. “Estamos dispuestos a hablar, pero no somos tontos”.

Desde Soria ¡YA!, Ángel Ceña ha asegurado que su formación se ha reunido con Mañueco por “responsabilidad” a pesar de que no tenían expectativas, pero que no han salido “muy contentos” de la cita. “La autonomía ha dejado a Soria postergada. nos han dejado fuera de todo y ahora parece que no quieren tener una voluntad negociadora”, ha protestado Ángel Ceña, que cree que Mañueco presentará “cosméticamente” unos Presupuestos para 2025, pero sin intención de que se aprueben “porque no los van a negociar”.

Desde Por Ávila, el procurador Pedro Pascual ha reclamado que la suya no sea la última provincia en inversiones en los próximos Presupuestos de 2025, y ha anunciado que no se 'conformará' tampoco con ser la octava. “De conformistas, nada”, ha destacado el procurador abulense. Pedro Pascual ha asegurado que tiene la mano “tendida” al gobierno autonómico, siempre con “lealtad” hacia Castilla y León y Ávila. “Estamos para colaborar y no para poner piedras”, ha manifestado.

El nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha lamentado que toda la oposición “tire de argumentario” dirigido desde sus sedes nacionales “para seguir en contra de los intereses de los castellanos y leoneses” y ha pedido al gobierno autonómico que aborde la financiación autonómica y el acuerdo con ERC.