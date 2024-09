Igea y Podemos no se reunirán con Mañueco en su ronda como presidente en minoría

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, y el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, no acudirán a la reunión que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha fijado para el día 16 de septiembre con los representantes políticos de la Comunidad tras. El último en anunciar el plantón a Mañueco ha sido el que fuera su exvicepresidente hasta diciembre de 2021. Igea ha justificado su decisión debido al “bullying político” que el PP le lleva haciendo tiempo en las Cortes de Castilla y León.

Tal y como ha publicado en X, Igea ha desdeñado la invitación porque su asistencia y participación “constituiría una incoherencia con en el actual contexto de exclusión y maltrato político” que sufre por parte del grupo parlamentario popular desde hace meses y “que no ha variado” con el nombramiento de su nuevo portavoz en las Cortes, Ricardo Gavilanes. Mañueco ha abierto esta ronda de encuentros para buscar acuerdos que permitan salvar la legislatura ahora que gobierna en minoría tras la salida de Vox de su gobierno.

Gavilanes señaló tras el primer Pleno de este curso político que el PP iba a seguir con “las mismas actuaciones” que venían realizando. Es decir: no responder a las menciones o propuestas que haga. “Ignorar continuamente las iniciativas y enmiendas de un procurador electo, sometiéndolo a lo que acertadamente ha definido la prensa como ”bullying político“, es poco compatible con solicitar después su colaboración a nivel institucional”, ha afeado Igea en su misiva dirigida a la jefa de gabinete de Mañueco.

El procurador ha atribuido al “propio presidente de la Junta seguir con ”la exclusión“ hacia su labor. ”Mi pronunciada alopecia hace difícil que continúe ofreciéndome a esta continua tomadora de pelo“, ha ironizado.

“Me perdonareis, por tanto, que no me preste a esta nueva burla a los votantes que tan generosamente depositaron su confianza en mí y a quienes debo de representar lo más dignamente posible”, ha agregado el ex de Ciudadanos.

Igea ha instado a Mañueco a dialogar en las Cortes que es “el lugar adecuado para ejercerlo”. “Sin embargo si Alfonso quiere repetir, una vez más, su mediocre escena del diván, a la que tan aficionado es, estoy seguro que encontrará alguna otra Inés” más predispuesta a seguirle en su cansino papel de Don Juan“, ha concluido el exvicepresidente de la Junta.

En el caso de Unidas Podemos, Pablo Fernández justificó su decisión de no acudir a la reunión por la la “hipocresía” de Mañueco y del PP al rechazar el casi millar de enmiendas que ha presentando desde 2022. “Yo no voy a perder el tiempo yendo a una reunión con este señor que quiere echar la culpa a la oposición del adelanto electoral que pretende en 2025”, señaló.

El resto de formaciones con representación en las Cortes sí que acudirán, como es el caso de Vox, PSOE, UPL, Soria ¡YA! o Por Ávila. Todos los representantes han mostrado su recela a la estrategia de Mañueco. En el pleno de esta semana, el portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, desconfiaba del “afán de negociación” del presidente de la Junta, a quien no considera “un negociador fiable”.