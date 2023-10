El Circuito del Motor de Tenerife no evalúa aguas negras ni contaminación acústica o lumínica, según ecologistas

La plataforma ecologista Salvar La Tejita ha criticado este viernes que el Circuito del Motor que el Cabildo de Tenerife construye en el municipio de Granadilla no dispone de estudios sobre el saneamiento de las aguas negras ni del impacto de la contaminación acústica ni lumínica en la zona.

En un comunicado, los ecologistas detallan que dentro de la información publicada por el Cabildo debería haber dos autorizaciones separadas para aguas negras, pero que la administración “ha negado” el acceso a estos documentos, “si es que existen”.

Lo mismo ocurre con la autorización obligatoria del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que corresponde a la contaminación lumínica, “y lo que es aún más grave”, el Cabildo no ha incluido ningún cálculo para la contaminación acústica, sino que pretende “realizar algunas pruebas” una vez abierto el Circuito, y luego, según su proyecto, “modificar las viviendas de los residentes para contrarrestar el ruido”.

“Además de la ilegalidad de este método, no se han incluido fondos para ello dentro del presupuesto, que consiste al 100% en fondos públicos”, subraya la plataforma.

Por tanto, avisa de que “o bien el Cabildo ha aprobado el proyecto del Circuito de Motor sin autorizaciones preceptivas ni informes técnicos, o bien la administración dispone de estos documentos pero los oculta al público, incumpliendo de este modo o normativa urbanística o legislación relativa al derecho a la información pública”.

La plataforma reconoce también que la ONU considera “no admisible” la denuncia de Salvar La Tejita contra España en relación a la posición del Cabildo de Tenerife de no facilitar la información medioambiental pero la razón, según el Comité de Cumplimiento del Convenio Internacional Aarhus de la ONU, es que sigue abierta una investigación por parte del Defensor del Pueblo y hasta que esta institución nacional no haya concluido sus funciones, “la ONU no puede intervenir”.

La denuncia fue admitida a trámite preliminarmente por la ONU el pasado mes de septiembre y ahora, tras una reunión posterior, el organismo determina que Salvar La Tejita aún no ha agotado todas las vías de queja ante la negación de información y de participación pública disponibles en el país de origen, esto es, en el caso español, el Defensor del Pueblo.

Sin embargo, la responsable jurídica del ramo, la secretaria del Comité ha asegurado a la asociación que en el caso de que el Defensor del Pueblo no pueda resolver el asunto, Salvar La Tejita puede volver a plantear el caso ante la ONU.