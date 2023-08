El impacto ambiental del Circuito del Motor de Tenerife incluye especies protegidas y patrimonio arqueológico

Al menos cuatro ejemplares dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, un grupo importante de aves “sensibles” al proyecto y 41 elementos de interés patrimonial (tanto etnográficos como arqueológicos) que también podrían verse afectados por las obras. El impacto ambiental del Circuito del Motor de Tenerife, una edificación que costará a las arcas públicas del Cabildo insular más de 50 millones de euros y que estará ubicado en el término municipal de Granadilla de Abona, es “poco significativo”, según un informe de la empresa Bejeque Medioambiente, si solo tenemos en cuenta las últimas modificaciones de la iniciativa. Pero lo cierto es que, junto con los daños evaluados en el plan inicial de construcción, redactado allá por 2009, el deterioro sobre el terreno y la biodiversidad es reseñable.

Las conclusiones del último documento ambiental del circuito, elaborado a petición del propio Cabildo de Tenerife a la empresa Bejeque Medioambiente, que también ha hecho encargos para la corporación insular relativos al proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, indican que las actuaciones enmarcadas dentro del programa modificado de la obra (la ocupación del suelo ha aumentado 1.231 metros cuadrados con respecto al plan original) tendrán un impacto ambiental “poco significativo”.

El texto señala que esos metros de terreno conquistados por los nuevos planos carecen de “elementos singulares o ambientalmente destacable, (…) tanto cuantitativa como cualitativamente”. Bejeque asegura que no habrá afección a espacios Red Natura 2000 ni tampoco a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. También dice que no habrá daños a los Hábitats de Interés Comunitario y que las áreas de nueva ocupación “se ubican en sectores de antiguos bancales abandonados dominados por vegetación de sustitución”, en este caso tabaibal amargo.

Todas estas evaluaciones hacen referencia al pequeño espacio de más con el que contará el Circuito del Motor de Tenerife gracias a las últimas modificaciones (apenas se corresponden con un 0,3% del total). En lo que respecta al resto de la zona de actuación, un repaso al expediente de la obra, en especial al primer proyecto constructivo, redactado en 2009 por Álvaro Palao Llopis, el mismo ingeniero que firma el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa que tanta polémica ha suscitado por su posible caducidad, precisa una afección “severo-moderada” sobre la fauna y “moderada” sobre la flora.

El informe de Palao explicita que al menos cuatro especies catalogadas como “sensibles a la alteración del hábitat”, y que por lo tanto están dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, se verán damnificadas por la ejecución de la edificación en cuestión. Se tratan de el lagarto tizón (Gallotia Galloti) y las aves alcaraván común (Burhinus oedicnemus), cuervo grande (Corvus corax) y el gorrión chillón (Petronia petronia). El texto añade que hay 17 especies catalogadas como “Especies estrictamente protegidas” y seis como “Especies no estrictamente protegidas y de aprovechamiento cinegético” que también sufrirán.

“Las especies de aves presentes en la zona de actuación migrarán hacia hábitats similares a los alterados por las obras, cercanos a la zona del circuito”, apunta el estudio. El mismo detalla que durante el desarrollo de las pruebas automovilísticas y actividades previstas en el lugar “se alcanzarán niveles puntuales de contaminación acústica que pueden llegar a ser importantes”, pero debido a la cercanía del Aeropuerto del Sur de Tenerife y de la Autopista del Sur, TF-1, “habrán provocado una tolerancia a los ruidos por parte de la fauna”.

El proyecto del Circuito del Motor propone una serie de actuaciones, como la prospección de la traza por un ornitólogo o la creación de una charca, “para evitar la afección” a las especies citadas, según recoge el análisis de Bejeque.

Por otro lado, en relación con la flora, la evaluación de Palao determina que existen seis endemismos canarios sobre el terreno: Magarza (Argyranthemum frutescens), Espina blanca (Asparagus pastorianus), Cardoncillo (Ceropegia fusca), Tabaiba dulce (Euphorbia balsamífera), Cardón, (Euphorbia canariensis) y Leña buena (Neochamaelea pulverulenta). Habrá “destrucción de las comunidades vegetales (…), por el desbroce y ocupación permanente del terreno” y, también, “se producirá un aumento de la presencia humana con el consecuente incremento del riesgo de incendios y efectos nocivos derivados de los contaminantes vertidos al ambiente”.

Además, el documento de Bejeque agrega que en 2016, antes del inicio de las primeras obras del circuito (luego fueron paralizadas porque el Cabildo insular decidió resolver el contrato con la mercantil adjudicataria, Onda Rossa S.L.), se realizó un nuevo inventario botánico que recomendó, entre otras cosas, ejecutar el trasplante preventivo de “los ejemplares de flora y vegetación de interés florístico afectados directa o indirectamente”: 495 tabaibas amargas, 264 cardoncillos, 172 cardones, 258 tabaibas dulces y tres romeros marinos.

Por último, Bejeque Medioambiente concluye que “las acciones del proyecto modificado tienen implicaciones sobre el patrimonio, principalmente derivadas de los movimientos de tierras”. El texto destaca que dichas actuaciones “se encuentran dentro de los límites territoriales” de la obra. Y que por ello no hace falta una nueva actualización del seguimiento arqueológico. La última, emitida en 2016, menciona 41 elementos de interés patrimonial (tanto etnográficos como arqueológicos) inventariados por los expertos.

Al menos uno de ellos ya fue trasladado en 2012 al Museo Arqueológico de Tenerife, el grabado rupestre Los Duques I. Otros cuatro “ya se encontraban directamente afectados por el proyecto original”. Y el resto “se encuentran fuera de la afección directa por las modificaciones”, aunque al menos 14 están a menos de 150 de la zona de actuación, de ahí que el desprendimiento de tierras pueda afectarlos.

