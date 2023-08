El antes y el después de la zona afectada por el incendio de Tenerife, visto desde un satélite

El incendio de Tenerife está cerca de quedar estabilizado tras nueve días de intensa lucha contra el fuego. La madrugada de este pasado miércoles al jueves fue la primera en la que las llamas no ganaron ni un metro cuadrado, paralizándose de momento el número de hectáreas quemadas en 14.751 a lo largo de 90 kilómetros de perímetro. La lucha contra el fuego continúa porque, tal y como ha explicado el Gobierno canario, se siguen produciendo reactivaciones en determinados puntos del terreno.

Las tareas de extinción este jueves se centrarán en rematar el fuego en la zona de La Hornaca y Montaña El Cerro, en el municipio de Tacoronte, donde hay viviendas muy próximas a la línea de fuego, Mal Abrigo, en Güímar, donde el incendio se resiste en una zona abrupta, y Barranco Hondo, en Candelaria, con importantes reactivaciones.

El fuego comenzó en la madrugada del pasado 15 al 16 de agosto en una zona de difícil acceso entre los municipios de Arafo y Candelaria. Las dificultades en las labores de extinción del que ha sido el incendio más complejo en las islas en los últimos 40 años han provocado que este se extendiera a lo largo de doce municipios de la isla, afectando con dureza a la zona de Izaña o a la Corona Forestal, entre otro puntos de la isla.

Las imágenes satelitales ofrecidas por el programa Copernicus ofrecen una mayor impresión de las afección que el fuego ha provocado sobre el territorio tinerfeño. Las imágenes tomadas dos días antes del incendio muestran la gran cantidad de vegetación existentes en la zona, que termina por quedar calcinada tras el paso del fuego. Entre medias, el humo se extiende a lo largo de la zona norte y este de la isla, teniendo como consecuencia el empeoramiento de la calidad del aire.

En la tarde de este jueves se espera dar por estabilizado el incendio, si las reactivaciones del fuego y las altas temperaturas lo permiten. También, si las condiciones lo permiten, se autorizará el realojo de las 231 personas que siguen evacuadas y la apertura de los accesos al Parque Nacional del Teide y al Parador Nacional.

