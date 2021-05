Nivel de alerta en Tenerife: lo que dice el último informe epidemiológico

El último informe epidemiológico publicado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias vaticina para Tenerife el mantenimiento de sus restricciones una semana más. Así, tras el Consejo de Gobierno previsto para este jueves y en el que se analizará el avance de los contagios en las islas, cabe esperar pocos cambios para los tinerfeños, en nivel 2 de alerta sanitaria desde el pasado 4 de mayo.

Hay que recordar que para que una isla baje a nivel 1 debe presentar todos sus indicadores en riesgo mínimo (verde) o dos indicadores sanitarios (incidencias, positividad y trazabilidad) y uno asistencial (ocupación hospitalaria y UCI) en riesgo bajo (salmón). En este sentido, Tenerife presenta tres indicadores en riesgo medio (IA a 14 y 7 días y la ocupación UCI), cuatro en riesgo bajo (IA a 14 y 7 días en mayores de 65 años, la trazabilidad y la ocupación hospitalaria) y solo uno en riesgo mínimo (la positividad en las pruebas diagnósticas)

Con datos de este miércoles, la isla mejora sus indicadores con respecto a la semana anterior, de hecho, después de tres meses, logra por fin reducir su incidencia acumulada a 7 días por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes (48,68) y a 14 días por debajo de 100 casos por cada 100.000 habitantes (99,72), rangos que ha establecido Sanidad como referencia y el umbral que toman en cuenta algunos países europeos para determinar si los territorios son recomendables como destinos turísticos.

De todos los indicadores, además de las incidencias, es la ocupación de camas de cuidados intensivos por pacientes COVID la que determinará el mantenimiento del nivel 2 de alerta sanitaria. Este indicador ha mejorado de forma considerable desde principios de mes, cuando se apuntaba un 14,2% de ocupación, sumando en la actualidad 26 infectados en estado crítico que ocupan el 10,78% de camas en las unidades de los hospitales tinerfeños.

Pese a esta recuperación, Tenerife sigue presentando datos epidemiológicos bastante estancados y, aunque la tendencia sigue siendo a la baja, el descenso de los contagios es muy lento, desacompasado, si se compara con el buen ritmo que han tomado el resto de islas en cuanto al control de la pandemia.

Así las cosas, la isla del Teide sigue presentando este miércoles más del doble de casos activos que Gran Canaria. En este sentido, de los 1.316 infectados en la isla, 705 residen en Santa Cruz de Tenerife, 338 en La Laguna, 69 en Adeje y 44 en Arona. No es casual que sean estos los municipios con peores datos COVID, pues además son los que más brotes han sumado y los que más sanciones por saltarse la normativa han notificado desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la isla redonda solo suma 536 casos activos, la gran mayoría concentrados en la capital: 500. La tercera en la lista es Lanzarote que apunta 239 casos activos, casi todos en Arrecife (228).

Medidas del nivel 2 de alerta

Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de seis salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes este no excederá de seis personas.

Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. El número de comensales por mesa a seis personas y el cierre antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, el aforo máximo autorizado será del 75% y del 50% en el interior, con un máximo autorizado de dos personas en barra, con distancia de seguridad entre ellas de dos metros.

En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento quedan prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etcétera.

Una de las novedades es que los hosteleros están obligados a pedir los datos de los clientes que accedan al interior de los locales de restauración, medida que anunció la pasada semana el Ejecutivo con el fin poder localizarlos en caso de que se detecte un positivo entre ellos en los días siguientes. El sector hostelero se ha mostrado en contra de este nuevo registro, ya que asegura que rompe la comodidad del cliente.

Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor. Además, se garantizará la distancia de seguridad de dos metros entre los distintos grupos en todo momento. No se superará el 50% del aforo para cada una de las estancias y centros deportivos.

Al aire libre se permite el deporte en grupos máximos de seis personas, incluido monitor, si no puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. Se permite la actividad deportiva federada no profesional en modalidades con más de 10 personas superar hasta el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables.

Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. En los centros hospitalarios se limitan las visitas externas, quedando bajo supervisión del centro. Además, se recomienda la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en esos centros, así como reforzar la ventilación.