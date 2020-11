El portavoz del Gobierno de Canarias dice que en Tenerife "hay personas que no tienen bien interiorizado que no podemos estar de fiesta"

"Percibimos que hay grupos de personas que no tienen bien interiorizada la idea de que no podemos estar de fiesta como si no pasara nada", ha afirmado el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en referencia a la situación que atraviesa Tenerife, única isla bajo las restricciones del semáforo rojo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez ha mostrado su preocupación de que proximamente se producirá la apertura de las bodegas con motivo de la festividad del Día de San Andrés y pidió extremar las precauciones. "Vamos a intentar que no haya una fuente de contagio asociada al vino. No lo podemos permitir".

"Hay gente que preparara fiestas", ha señalado Pérez, quien ha anunciado que las fuerzas de seguridad evitarán que se celebren, ya que "está demostrado que las reuniones sociales está entre los focos de mayor número de contagios".

Sin embargo, Pérez ha advertido una cierta mejora en Tenerife gracias al endurecimiento de las medidas para minimizar los casos. "Están dando algún fruto y que la situación parece estar un poco mejor", ha añadido.

Sobre la operación de cribado en Tenerife, Pérez, comentó que se está desarrollando de manera favorable y resaltó la actuación comprometida de los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y Tegueste, así como del Cabildo y de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Y en cuanto a las residencias, apuntó que los dos brotes detectados tienen una situación normalizada, ya que no hay nuevos positivos. "Son datos buenos pero aún así hay que mantener la preocupación", aseveró.