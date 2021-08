Sanidad abre expediente para aclarar por qué locales de ocio cerraron a las 2 de la madrugada en municipios de Tenerife en pleno nivel 4 de alerta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha abierto expediente para aclarar por qué en algunos municipios locales de ocio y hostelería abrieron este fin de semana hasta las 2.00 de la madrugada. El Ejecutivo recuerda que la hostelería sólo puede abrir hasta medianoche y que el ocio nocturno no puede reabrir. Por ello, desde Sanidad han confirmado a este periódico que se está recopilando qué zonas son las que han incumplido durante los últimos días, y se abrirá expediente informativo a todos de los que se tengan constancia. Entre esos municipios se encuentra Arona, en el sur de Tenerife, y cuyo concejal de Seguridad, Francisco Marichal (PSOE), lo ha reconocido abiertamente esta mañana en la cadena Cope, al considerar que hay "un limbo donde no tenemos una normativa clara”. Según el edil, este no fue el único municipio que se rigió por ese horario, ya que antes de aplicarlo lo consultó a otros de la misma comarca, la zona de la isla con una incidencia más elevada del virus.

Tenerife se encuentra en nivel cuatro de alerta sanitaria por la pandemia, no solo por su volumen de contagios sino por la fuerte presión hospitalaria que sufren sus UCI. Según el informe epidemiológico del pasado viernes, el porcentaje de ocupación en estos espacios es del 29% llegando así al "riesgo extremo"; una cifra no vista "ni en los peores momentos de la pandemia", aseguró este sábado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, el pasado jueves la comunidad autónoma sufrió un nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia, que tras la denuncia de empresarios precisamente del sur de Tenerife, dejó a la administración autonómica prácticamente sin mecanismos para frenar los contagios.

En un comunicado emitido el pasado viernes por la Consejería de Sanidad se especificaba que se ha solicitado una aclaración al TSJC sobre alagunas de las medidas y que "entiende que la regulación de la hostelería debe remitirse a la normativa específica que regula el sector, es decir, el acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2021 y que establece que en los niveles 3 y 4 el cierre de los establecimientos es a las 24.00 horas". Además, recordó que "de acuerdo con la normativa en vigor, el ocio nocturno en el Archipiélago deberá continuar cerrado, salvo en las islas de nivel de alerta 1 ya que los dos últimos autos del TSJC no hacen referencia a la regulación de este sector". Por ello, esta actividad queda regulada por el acuerdo de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria del 18 de marzo de 2021.

Desde el Ayuntamiento de Arona han informado a este periódico que el ocio nocturno no abrió en su municipio, sino locales de hostelería que no son considerados discotecas e insisten en que desde el ayuntamiento consultaron tanto a los municipios de la zona como a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que por su parte, asegura a este periódico que también se realizarán por su parte las averiguaciones pertinentes. En cualquier caso, debe primar lo publicado oficialmente en el Boletín Oficial de Canarias, que es que la hostelería no puede abrir más allá de la medianoche y que el ocio nocturno debe permanecer cerrado en islas con ese nivel de alerta sanitaria.

Fuentes del municipio insisten en que "cuando la hostelería se ha tenido que cerrar se ha cerrado" y no consideran que el ayuntamiento haya incumplido la norma. La polémica ha saltado después de que este fin de semana se publicaran imágenes de personas haciendo cola para entrar en algunos locales de ocio durante la noche. El concejal Marichal Santos insistía en su entrevista en la radio este lunes en que la norma actual “no está clara” y en que hay “mucha confusión”. “Yo creo que sería importante que se aclarase esto de cara al próximo fin de semana”, añadió.

Arona, el municipio con mayor incidencia

En la misma cadena de radio el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha afeado "la falta de responsabilidad" de empresarios del ocio nocturno, que "no representa el sentir general del empresariado en Canarias" y apuntó que "no es causal" que el sur de Tenerife tenga unos niveles de incidencia más elevados que en todo el Archipiélago, pues está "muy vinculado a esa actividad de ocio nocturno muy típica de las noches del sur de la isla donde hay una falta de responsabilidad por parte de los empresarios". En este sentido, lamentó que mientras reclaman ayudas y acción también recurren las decisiones del Gobierno al TSJC. De hecho, Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), llegó a reclamar hace apenas un mes más medidas para frenar la COVID y a la vez representa a una de las asociaciones que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la suspensión de presentar un Certificado COVID para poder acceder al interior de los locales de hostelería, así como a teatros o cines, en las islas en nivel 4 de alerta sanitaria (actualmente, solo Tenerife).

El consejero recordó que sí que hay hosteleros que incluso por iniciativa propia han cerrado los interiores de sus locales, pero apela a "la responsabilidad" de los establecimientos de ocio nocturno ya que la consecuencia más directa es la que se vive en los dos hospitales públicos de la isla, con derivaciones, aplazamiento de operaciones, previsión hospitalaria... y todo ello cree que por una falta de "responsabilidad".

Según el último informe epidemiológico publicado por el Gobierno de Canarias, Arona (79.400 habitantes y el municipio más turístico del sur de Tenerife) es actualmente el municipio con mayor incidencia del virus, con 1.123,5 casos por cada 1000.000 habitantes a 14 días y 542,42 casos por cada 100.000 a 7 días. Le sigue Granadilla de Abona, con una IA a 14 días de 1.065,72 y a 7 días de 509,44.