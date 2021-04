Sanidad investiga la muerte de una mujer menor de 50 años en Tenerife pocos días después de ser vacunada con AstraZeneca

La muerte de una mujer de menos de 50 años en Tenerife tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca está siendo investigada en estos momentos por las autoridades sanitarias.

Tal y como informa Diario de Avisos, la fallecida, trabajadora de una ONG en la isla, fue hospitalizada poco tiempo después de recibir la vacuna al presentar dolores de cabeza intensos. Asimismo, apuntan que la mujer sufría varias enfermedades que precisaban de medicación, además de obesidad. Fuentes cercanas a la Consejería de Sanidad han explicado a dicho periódico que "hay que hacer un perfil de autopsia muy especial que dura como mínimo tres semanas, debido al estudio de los senos venosos, por lo que hay que enviar muestras también a la Península".

Consultados sobre este asunto por Canarias Ahora, Sanidad del Gobierno de Canarias ha llamado a la prudencia y ha adelantado que se expondrá públicamente una explicación pormenorizada de la seguridad de AstraZeneca. En España, por ejemplo, se ha descartado la asociación de la vacuna a dos fallecidas: una profesora de Marbella, por una aneurisma cerebral, y una mujer en Asturias, por una muerte súbita. En ambos casos no se apreciaron trombos.

¿Qué pasaría si me niego a vacunarme con AstraZeneca?

A pesar de que la negativa a vacunarse en Canarias es casi inexistente, menos del 1% según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ¿qué pasaría si un canario se niega a ser vacunado en su turno con AstraZeneca?

La vacunación en España es voluntaria, así que, en principio, no pasaría nada si una persona se rehúsa. No obstante, no puede decidir qué vacuna inocularse de entre las cuatro que están autorizadas por la Comisión Europea: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Modena, AstraZeneca y Janssen (Johnson & Johnson), que se espera que llegue a las Islas en abril. Es decir, tiene que respetar la estrategia de vacunación, que marca qué tipo de vacuna se utiliza en cada grupo basado en un criterio técnico.

Llegados a este punto, y en el supuesto de esa persona que se ha negado a recibir la dosis de AstraZeneca, los turnos de vacunación se siguen sucediendo con normalidad. Por otro lado, si deja que pasen los turnos de vacunación como una táctica para conseguir que le inoculen la de Pfizer o Moderna a la larga, no va a funcionar. Si esta persona da un paso atrás y decide, finalmente, que quiere vacunarse, volverá a meterse en la rueda de turnos siempre y cuando haya disponibilidad, y eso sí, con el mismo tipo de vacuna que le tocaba en un principio, como subraya la Consejería de Sanidad.