Un subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz llama “gandules” a los agentes que se negaron a trabajar en la Maratón

El subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife Blas Hernández ha llamado “gandules” a los agentes que se negaron a trabajar en la Maratón Internacional que se celebró en la capital el pasado 14 de noviembre. Hernández se refirió así a sus compañeros en un mensaje enviado a uno de sus grupos de WhatsApp que se ha filtrado a la prensa. Fuentes policiales han explicado a esta redacción que las condiciones laborales en las que trabajan los agentes en el municipio llevaron a algunos policías a oponerse a prestar servicios un domingo por ser su día libre.

Estas mismas fuentes apuntan que, aunque el número de agentes de la Policía Local requerido para este encuentro deportivo asciende a 100, trabajaron ese día 60. Entre ellos, 30 agentes que suelen trabajar en oficinas y a los que se hace referencia como “carpetas” en el texto.

“Vamos a ver, paños calientes... los justos, hoy, hoy me sentí ORGULLOSO de la Policía, hoy me sentí ORGULLOSO de 30..... 30... 30 carpetas, 30 carpetas, CARPETAS, que hoy estaban aquí porque la Policía de SANTA CRUZ simplemente, es otra Cosa, porque mañana cobrarán 50 euros menos que algunos gandules...G A N D U L E S, simplemente: gandules y sé, SÉ que Ustedes están, simplemente y lo digo otra ves ESTÁN y carajo, ellos no, no están”, comienza el mensaje de WhatsApp del subcomisario. Fuentes que han tenido acceso a este chat aseguran que Hernández borró el mensaje después de enviarlo.

Este periódico ha intentado contactar con Blas Hernández, que ha remitido al gabinete de prensa de la Policía Local. Desde el cuerpo han rechazado hacer declaraciones sobre el dispositivo de seguridad de la Maratón. Asimismo, fuentes del Ayuntamiento apuntan que el mensaje en el que el subcomisario llama “gandules” a otros agentes se enmarca en un contexto privado.

En julio de 2020, el subcomisario fue denunciado por el concejal socialista Florentino Guzmán ante el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento por “haber infringido sus deberes éticos de conducta como empleado público” incurriendo en “responsabilidad disciplinaria por la comisión de infracciones graves” tipificadas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Guzmán presentó la denuncia por una serie de comentarios vertidos en las redes sociales por parte del subcomisario a declaraciones o publicaciones del concejal. Según el denunciante, estos comentarios fueron lanzados “en su condición de miembro de la Policía Local, en calidad de Subcomisario, y se desenvuelven en un contexto de una relación profesional”.

En la actualidad, estos comentarios continúan. El más reciente fue en relación a esta Maratón. ''Pensaba hacer mofa, pero esto es demasiado serio. Mañana debe celebrarse la Maratón Tenerife

y, a esta hora, no hay suficientes agentes de Policía para garantizar la seguridad del evento. De ahí las retenciones de hoy, y la incertidumbre de qué harán mañana'', publicó en su cuenta de Twitter el concejal. A esto, el subcomisario respondió: “Tino, esperabas que la Maratón NO SALIERA.... SALIÓ y con NOTA, SALIÓ CON NOTA. GANÓ SANTA CRUZ, NO LOS POLÍTICOS ni los sindicolistos, SALIÓ y GANÓ TODO un Pueblo, GANÓ SANTA CRUZ, GANÓ la Maratón. A quien no quiera esta ciudad: ¡AJO y AGUA!''. ”Y te juro, te juro... te lo juro, ábreme o pídeme que me abran expediente mañana: HOY LLORÉ con el buen HACER de mis compañeros de la POLICÍA LOCAL y con la gente que salió a la calle a hacer SU MARATÓN, La que ustedes nos rompen. Los políticos''. añadió Hernández en esta red social.

Y te juro, te juro... te lo juro, ábreme o pídeme que me abran expediente mañana: HOY LLORÉ con el buen HACER de mis compañeros de la POLICÍA LOCAL y con la gente que salió a la calle a hacer SU MARATÓN, La que ustedes nos rompen. Los políticos. — B. Hdez. S. (@bhersua) 13 de noviembre de 2022

En 2016, Sí Se Puede e Izquierda Unida pidieron al alcalde, José Manuel Bermúdez, la destitución del subcomisario por “alertar” al resto de agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife del “riesgo” de que Podemos ganara las elecciones. “Defendemos que en una institución democrática como esta no puede mantenerse en el cargo a un superior que se dirige a un nutrido número de policías locales bajo su mando, exhortándoles a que no apoyen una determinada formación política”, criticó entonces un concejal de Sí Se Puede.

Refuerzo obligatorio

La cúpula de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife emitió una orden de “refuerzo obligatorio” ante la falta de agentes suficientes para trabajar en la Maratón. “Transcurrido el plazo dado para la presentación de partes de voluntarios para realizar servicios extraordinarios, no han sido suficientes para cubrir un evento de tanta magnitud, que afecta directamente a la Seguridad Vial y Ciudadana”, reza el documento.

Así, los agentes que tuvieran una causa justificada para no asistir a la jornada tenían como fecha límite el 1 de noviembre para aportar un justificante de los motivos alegados. Un documento que data del 8 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico advierte a los policías que no presentaron ningún justificante y que no se habían presentado voluntarios para trabajar que, si no se presentaban al servicio establecido, podían incurrir en “responsabilidades disciplinarias”.

El pasado 14 de noviembre, el Ayuntamiento de Santa Cruz lanzó un comunicado para “agradecer” a las áreas de Seguridad y Movilidad y de Deportes la organización y el desarrollo de la VIII Maratón de Santa Cruz. Según los datos del comunicado, al encuentro asistieron 4.000 deportistas. La Junta de Gobierno agradeció “con cada uno de sus nombres” a los agentes de la Policía Local de Santa Cruz y también a otros cuerpos que participaron, como la Policía Nacional, la Policía Canaria, la Guardia Civil y la Policía Portuaria.

Condiciones de trabajo “desfavorables”

Fuentes policiales han defendido a esta redacción las causas por las que algunos se negaron a trabajar en la Maratón. Estas fuentes remiten al informe de Evaluación de riesgos psicosociales de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife publicado en mayo de 2022. El estudio concluye que las dimensiones de trabajo que están en una situación “muy desfavorable” son la carga de trabajo, el tiempo de trabajo, las demandas psicológicas de los servicios y la participación de los agentes.

“Los resultados obtenidos para Tiempo de Trabajo muestran una situación desfavorable. Las causas de estos resultados son trabajar a turnos con sábados, domingos y dificultad para compaginar tiempo libre con relaciones sociales”, detalla el informe consultado por esta redacción.

Por otra parte, el informe advierte que las compensaciones y el interés de los trabajadores están en una situación desfavorable; las relaciones y el apoyo social, así como la autonomía son mejorables. La variedad y el contenido de las tareas son las únicas variables en una “situación adecuada”, según la evaluación.